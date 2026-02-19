Lögregla fylgdist í dag með því í rauntíma þegar fólk var blekkt til að skrá sig á svikasíðu í nafni Skattsins með rafrænum skilríkjum með það að leiðarljósi að hafa af þeim peninga. Unnið er að því að taka síðuna niður.
Fram kemur í tilkynningu frá lögreglu að hún hafi snarlega hringt í þolendur brotanna og hvatt þá til að hafa samband við sinn viðskiptabanka. Lögreglan verður á vaktinni en brýnir fyrir landsmönnum að hafa varann á þegar þeim berast tenglar á heimasíður í nafni opinberra stofnana, banka eða annarra fyrirtækja.
„Því miður gerist það ekki oft að endurheimt náist í svikamálum yfir netið en þar skiptir tíminn öllu máli,“ segir í tilkynningu frá lögreglu.
Sé það óljóst hvort um svikatengla sé að ræða eður ei segir lögregla það góða reglu að hafa samband við sendandann símleiðis í opinbert símanúmer eða fara inn á opinbera síðu sendanda og skrá sig inn þar en ekki smella á tengla.
Telji fólk sig hafa orðið fyrir slíkum svikum og telur sig hafa tapað fjármunum er því bent á að hafa strax samband við sinn viðskiptabanka og fá þar ráðgjöf og tilkynna málið í framhaldinu til lögreglu.