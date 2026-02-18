Frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra um tengingu almannatrygginga við launavísitölu var ekki afgreitt úr velferðarnefnd til þriðju umræðu í morgun eins og til stóð. Stefnt er að því að ræða málið á öðrum fundi en fram undan er kjördæmavika svo málið verður í fyrsta lagi afgreitt þann 2. mars.
Fátt hefur verið tekist meira á um á Alþingi undanfarið en frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra um tengingu almannatrygginga við launavísitölu. Þannig ætlaði til að mynda allt um koll að keyra í þinginu í gærkvöldi þegar málið var rætt undir liðnum fundarstjórn forseta.
Samkvæmt dagskrá velferðarnefndar stóð til að afgreiða málið úr nefnd til þriðju umræðu á fundi nefndarinnar í morgun en Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, formaður nefndarinnar, segir í samtali við Vísi að hún hafi ákveðið að fresta afgreiðslunni og funda um málið á einum fundi til. Sá fundur verður haldinn strax að lokinni kjördæmaviku, þann 2. mars næstkomandi.
Hún segir að beiðni hafi borist frá minnihlutanum um frekari gögn og gestakomur fyrir nefndina. Meirihlutinn hafi farið vandlega yfir þær beiðnir og henni hafi þótt rétt að gefa meira rými til öflunar gagna og eftir atvikum gestakoma.
Þá hafi borist drög að nýju nefndaráliti í gærkvöldi og samkvæmt því verði frumvarpið skýrt betur hvað varðar svokallaðan tvöfaldan lás, sem gagnrýnendur frumvarpsins hafa sagt það fela í sér. Þá þurfi einnig að breyta gildistíma frumvarpsins, þar sem það sé frá síðasta þingi.
Drögin hafi borist í gærkvöldi og henni hafi þótt rétt að gefa nefndinni meiri tíma til að fara yfir það. Drögin feli ekki í sér neinar efnislegar breytingar á frumvarpinu og markmið meirihlutans sé enn það sama.