Rúta hafnaði utan vegar og valt

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Mynd er úr safni.
Lítil rúta með sjö farþega fór út af vegi og valt austan við Kirkjubæjarklaustur í morgun. Farþegar voru fluttir á heilsugæslustöð á Kirkjubæjarklaustri með minniháttaráverka. Mikil hálka er á Suðurlandi og er hringvegurinn lokaður milli Klausturs og Freysness.

Þorsteinn M. Magnússon aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi staðfestir í samtali við Vísi en mbl.is greindi fyrst frá. Þorsteinn segir mildi að ekki hafi farið verr, leiðindaveður sé nú á þessum slóðum.

„Það er bara hálkuástand á flestum stöðum á Suðurlandi núna og við brýnum fyrir fólki að vera ekki að fara, taka mark á lokunum og öðru slíku, það er ástæða fyrir því að þær eru í gildi.“

