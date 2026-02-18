Rúta hafnaði utan vegar og valt Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 18. febrúar 2026 13:13 Mynd er úr safni. Lítil rúta með sjö farþega fór út af vegi og valt austan við Kirkjubæjarklaustur í morgun. Farþegar voru fluttir á heilsugæslustöð á Kirkjubæjarklaustri með minniháttaráverka. Mikil hálka er á Suðurlandi og er hringvegurinn lokaður milli Klausturs og Freysness. Þorsteinn M. Magnússon aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi staðfestir í samtali við Vísi en mbl.is greindi fyrst frá. Þorsteinn segir mildi að ekki hafi farið verr, leiðindaveður sé nú á þessum slóðum. „Það er bara hálkuástand á flestum stöðum á Suðurlandi núna og við brýnum fyrir fólki að vera ekki að fara, taka mark á lokunum og öðru slíku, það er ástæða fyrir því að þær eru í gildi.“ Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér eða sent okkur línu á ritstjorn@visir.is. Samgönguslys Mest lesið Árásarmaðurinn á blótinu með langan brotaferil á bakinu Innlent Loka sundlaugum fram yfir helgi vegna kuldans Innlent „Hvaðan kom þetta fyrirbæri eiginlega hér inn á þing?“ Innlent Eigi að „brenna barnaverndarkerfið til grunna og byrja aftur“ Innlent Snjókoman náði ekki yfir Hellisheiðina Veður Ákærður fyrir að skilja kærustuna eftir á fjallinu Erlent „Þetta hefði ekki þurft að fara svona“ Innlent Hræddur um að öfugur hvati leiði til fjölgunar öryrkja Innlent Lindsay Graham hafi hellt sér yfir Frederiksen og sagt Trump geta tekið Grænland Erlent Engin breyting þó veðmálakóngur sé einn eftir Innlent Fleiri fréttir Vísbendingar um að þúsund börn á Íslandi sæki ekki skóla Niðursveiflan á vinnumarkaði sé mjög djúp „Hvaðan kom þetta fyrirbæri eiginlega hér inn á þing?“ Landsvirkjun fagnar fleiri nýtingarkostum í rammaáætlun Refsað fyrir að loka á konu og keyra yfir fætur hennar Hræddur um að öfugur hvati leiði til fjölgunar öryrkja Ekki viss um að hægt sé að lappa upp á samband Evrópu og Bandaríkjanna Gengu tíu kílómetra til að geta óskað eftir aðstoð Maðurinn sem lýst var eftir fundinn Bein útsending: Umhverfið í hnattrænu samhengi Eigi að „brenna barnaverndarkerfið til grunna og byrja aftur“ Engin breyting þó veðmálakóngur sé einn eftir Árásarmaðurinn á blótinu með langan brotaferil á bakinu Loka sundlaugum fram yfir helgi vegna kuldans Hvítt í kortunum og snjómokstursteymið í startholunum Getur ekki séð að „heimsendaspár gagnrýnendanna“ séu að rætast „Algjörlega óboðlegt hvernig þetta hefur verið undanfarin ár“ Hafna kröfum bálstofunnar um endurskoðun starfsleyfis „Þetta hefði ekki þurft að fara svona“ Enn enginn matur á boðstólum félagsmiðstöðvanna Sáttur við að staða hans sé auglýst Holtavirkjun og Skrokkölduvirkjun í orkunýtingarflokk Neitar að hafa nauðgað stúlku milli trjáa Annað hvort í pólitíkina eða á eftirlaun Fleiri reita hár sitt yfir skorti á þrifum en nagladekkjum Kvikuhlaup og eldgos enn líklegasta sviðsmyndin Grásleppan hleypir upp störfum þingsins Hættur sem framkvæmdastjóri Framsóknar Fyrrverandi markvörður vill fram fyrir Miðflokk Viðgerð vegna eldsvoða að ljúka og Landspítali fær pláss Sjá meira