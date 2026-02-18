Innlent

Lands­virkjun fagnar fleiri nýtingarkostum í ramma­á­ætlun

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Forstjóri Landsvirkjunar fagnar því að virkjunarkostum í nýtingarflokki rammaáætlunar hafi fjölgað eftir afgreiðslu Alþingis í gær. 

Við ræðum við forstjórann Hörð Arnarsson í hádegisfréttum okkar á Bylgjunni. 

Einnig tökum við stöðuna á atvinnuleysinu hér á landi en forstjóri Vinnumálastofnunar segist sjá skýr merki um töluverða kólnun á vinnumarkaði. 

Að auki heyrum við í veðurfræðingi um snjókomuna sem búist var við á höfuðborgarsvæðinu en lét ekki sjá sig. Það snjóar hinsvegar á suðurlandi. 

Í sportpakkanum förum við yfir árangur Íslendinganna sem luku keppni á Vetrarólympíuleikunum í morgun.

