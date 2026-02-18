Landsvirkjun fagnar fleiri nýtingarkostum í rammaáætlun Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 18. febrúar 2026 11:43 Forstjóri Landsvirkjunar fagnar því að virkjunarkostum í nýtingarflokki rammaáætlunar hafi fjölgað eftir afgreiðslu Alþingis í gær. Við ræðum við forstjórann Hörð Arnarsson í hádegisfréttum okkar á Bylgjunni. Einnig tökum við stöðuna á atvinnuleysinu hér á landi en forstjóri Vinnumálastofnunar segist sjá skýr merki um töluverða kólnun á vinnumarkaði. Að auki heyrum við í veðurfræðingi um snjókomuna sem búist var við á höfuðborgarsvæðinu en lét ekki sjá sig. Það snjóar hinsvegar á suðurlandi. Í sportpakkanum förum við yfir árangur Íslendinganna sem luku keppni á Vetrarólympíuleikunum í morgun. Mest lesið Árásarmaðurinn á blótinu með langan brotaferil á bakinu Innlent Loka sundlaugum fram yfir helgi vegna kuldans Innlent Eigi að „brenna barnaverndarkerfið til grunna og byrja aftur“ Innlent Snjókoman náði ekki yfir Hellisheiðina Veður „Þetta hefði ekki þurft að fara svona“ Innlent Ákærður fyrir að skilja kærustuna eftir á fjallinu Erlent Lindsay Graham hafi hellt sér yfir Frederiksen og sagt Trump geta tekið Grænland Erlent Engin breyting þó veðmálakóngur sé einn eftir Innlent Hræddur um að öfugur hvati leiði til fjölgunar öryrkja Innlent Ekki viss um að hægt sé að lappa upp á samband Evrópu og Bandaríkjanna Innlent Fleiri fréttir Meðalgreiðslur öryrkja tæpar 650 þúsund krónur Ekki viss um að hægt sé að lappa upp á samband Evrópu og Bandaríkjanna Gengu tíu kílómetra til að geta óskað eftir aðstoð Maðurinn sem lýst var eftir fundinn Bein útsending: Umhverfið í hnattrænu samhengi Eigi að „brenna barnaverndarkerfið til grunna og byrja aftur“ Engin breyting þó veðmálakóngur sé einn eftir Árásarmaðurinn á blótinu með langan brotaferil á bakinu Loka sundlaugum fram yfir helgi vegna kuldans Hvítt í kortunum og snjómokstursteymið í startholunum Getur ekki séð að „heimsendaspár gagnrýnendanna“ séu að rætast „Algjörlega óboðlegt hvernig þetta hefur verið undanfarin ár“ Hafna kröfum bálstofunnar um endurskoðun starfsleyfis „Þetta hefði ekki þurft að fara svona“ Enn enginn matur á boðstólum félagsmiðstöðvanna Sáttur við að staða hans sé auglýst Holtavirkjun og Skrokkölduvirkjun í orkunýtingarflokk Neitar að hafa nauðgað stúlku milli trjáa Annað hvort í pólitíkina eða á eftirlaun Fleiri reita hár sitt yfir skorti á þrifum en nagladekkjum Kvikuhlaup og eldgos enn líklegasta sviðsmyndin Grásleppan hleypir upp störfum þingsins Hættur sem framkvæmdastjóri Framsóknar Fyrrverandi markvörður vill fram fyrir Miðflokk Viðgerð vegna eldsvoða að ljúka og Landspítali fær pláss Ungir menn sátu fyrir bjórsala og rændu tugum vodkaflaska Stærstur hluti foreldra falli algjörlega utan afsláttarkerfis Lögreglan leitar manns Annar bíll mögulega í „samfloti“ þegar banaslysið varð Ný leið í leikskólamálum kynnt og von á snjókomu í kvöld Sjá meira