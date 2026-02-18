Innlent

Ekki viss um að hægt sé að lappa upp á sam­band Evrópu og Banda­ríkjanna

Kjartan Kjartansson skrifar
Ólafur Ragnar Grímsson á Hrinborði norðurslóða í fyrra.
Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti, segist ekki sjá hvernig hægt sé að lagfæra samband Evrópu og Bandaríkjanna nú þegar þau deila ekki lengur sömu heimssýninni. Hann telur öll kurl ekki enn komin til grafar í deilum Bandaríkjanna við Evrópumenn um Grænland.

Vaxandi spenna hefur einkennt samskipti Bandaríkjastjórnar og evrópskra leiðtoga frá því að Donald Trump tók aftur við völdum vestanhafs í fyrra. Fulltrúar Bandaríkjastjórnar hafa gagnrýnt Evrópu harðlega, meðal annars vegna innflytjendamála og reglugerða sem bandarísk fyrirtæki þurfa að hlýta í álfunni.

Tónninn var sleginn snemma þegar J. D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, hélt reiðilestur yfir evrópskum ráðamönnum á öryggisráðstefnu í München í Þýskalandi fyrir ári.

Ólafur Ragnar telur ræðu Vance ekki hafa markað sérstök vatnaskil þar sem umskiptin í afstöðu Bandaríkjanna hafi átt sér stað yfir fjölda ára skeið.

„Þetta var frekar fyrsta skiptið sem leiðtogar Evrópu urðu harkalega varir við að Bandaríkin væru að breytast,“ sagði Ólafur Ragnar í viðtali á öryggisráðstefnunni sem fór fram í síðustu viku.

Heimssýn sem er ekki á útleið

Þetta væri í fyrsta skipti sem Bandaríkin og Evrópu hefðu ekki lengur sameiginlegan skilning á heiminum og hvernig ætti að haga alþjóðlegum samskiptum.

Þó að heimurinn væri stærri en Bandaríkin og Evrópu væri gjáin á milli þeirra það sem stæði eftir í hugum fólks um þessar mundir.

„Ég sé hreinlega ekki hvernig er hægt að lagfæra hana,“ sagði forsetinn fyrrverandi.

Að baki Trump væri heill her bráðsnjalls fólks sem hefði náð árangri á mörgum sviðum og útskrifast úr bestu háskólum Bandaríkjanna sem deildi heimssýninni sem kom fram í ræðu Vance í München sem sló Evrópumenn í fyrra. 

„Jafnvel þótt Trump hyrfi af sjónarsviðinu héldi þessi kreðsa áfram þessari heimssýn,“ sagði Ólafur Ragnar.

Deilurnar um Grænland sagði Ólafur Ragnar annað dæmi um hvernig núverandi valdhafar í Bandaríkjunum litu á heiminn. Grænlandsmálinu væri langt því frá lokið. Viðræður ættu sér vissulega stað en enginn vissi hvort niðurstöður þeirra ættu eftir að hugnast Grænlendingum, Dönum eða Bandaríkjamönnum.

„Óvissan er fyrst og fremst það sem situr eftir hjá mér, “ sagði fyrrverandi forsetinn.

Donald Trump Bandaríkin Utanríkismál Öryggis- og varnarmál Grænland Hótanir Bandaríkjanna vegna Grænlands Ólafur Ragnar Grímsson

