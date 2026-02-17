Loka sundlaugum fram yfir helgi vegna kuldans Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 17. febrúar 2026 23:00 Sundlaugin á Selfossi er lokuð yfir helgina. Vísir/Magnús Hlynur Allar sundlaugar í Árborg verða lokaðar fram yfir helgi vegna lakrar vatnsstöðu heita vatnsins. Staðan er vegna mikils kulda og þurrkatíðar undanfarna daga. Þetta kemur fram í tilkynningu frá sveitarfélaginu. Sundlaugarnar verða lokaðar fram yfir helgi eða þar til tryggt hefur verið að nægt heitt vatn standi til boða fyrir örugga starfsemi. Líkamsræktarstöðin World Class verður opin. Undanfarna daga hefur verið kalt víða um land. Á Selfossi hefur mest farið niður í tólf stiga frost en hæst verið í kringum frostmark. Gul veðurviðvörun er nú í gildi þar. Árborg Mest lesið Annar bíll mögulega í „samfloti“ þegar banaslysið varð Innlent Vara við því að færð spillist í kvöld Innlent „Þetta hefði ekki þurft að fara svona“ Innlent Sáttur við að staða hans sé auglýst Innlent Skoða að ná Lúðvík upp áður en sprungan verður fyllt Innlent Lögreglan leitar manns Innlent „Maður eiginlega skammast sín eftir á að hafa verið stressaður“ Innlent Rukka ekki fyrir 36 tíma leikskóladvöl Innlent Seldi Pokémon-spjald á yfir tvo milljarða Erlent Ungir menn sátu fyrir bjórsala og rændu tugum vodkaflaska Innlent Fleiri fréttir Hvítt í kortunum og snjómokstursteymið í startholunum Getur ekki séð að „heimsendaspár gagnrýnendanna“ séu að rætast „Algjörlega óboðlegt hvernig þetta hefur verið undanfarin ár“ Hafna kröfum bálstofunnar um endurskoðun starfsleyfis „Þetta hefði ekki þurft að fara svona“ Enn enginn matur á boðstólum félagsmiðstöðvanna Sáttur við að staða hans sé auglýst Holtavirkjun og Skrokkölduvirkjun í orkunýtingarflokk Neitar að hafa nauðgað stúlku milli trjáa Annað hvort í pólitíkina eða á eftirlaun Fleiri reita hár sitt yfir skorti á þrifum en nagladekkjum Kvikuhlaup og eldgos enn líklegasta sviðsmyndin Grásleppan hleypir upp störfum þingsins Hættur sem framkvæmdastjóri Framsóknar Fyrrverandi markvörður vill fram fyrir Miðflokk Viðgerð vegna eldsvoða að ljúka og Landspítali fær pláss Ungir menn sátu fyrir bjórsala og rændu tugum vodkaflaska Stærstur hluti foreldra falli algjörlega utan afsláttarkerfis Lögreglan leitar manns Annar bíll mögulega í „samfloti“ þegar banaslysið varð Ný leið í leikskólamálum kynnt og von á snjókomu í kvöld Rukka ekki fyrir 36 tíma leikskóladvöl Deila um vegslóða fyrir Hæstarétt Körfuboltastjarna íhugar framboð í Garðabæ Íhugar alvarlega formannsframboð hjá Vinstri grænum Ástæða til að forðast hinn tvöfalda lás Komi öllum við hverjir kaupa vændi eða ætli að gera það Vara við því að færð spillist í kvöld Sundhöllinni lokað á meðan píparar ráða ráðum sínum Flykktust upp í turn til að sjá hvort sexan kæmist í loftið Sjá meira