Loka sund­laugum fram yfir helgi vegna kuldans

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Sundlaugin á Selfossi er lokuð yfir helgina.
Sundlaugin á Selfossi er lokuð yfir helgina. Vísir/Magnús Hlynur

Allar sundlaugar í Árborg verða lokaðar fram yfir helgi vegna lakrar vatnsstöðu heita vatnsins. Staðan er vegna mikils kulda og þurrkatíðar undanfarna daga.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá sveitarfélaginu. 

Sundlaugarnar verða lokaðar fram yfir helgi eða þar til tryggt hefur verið að nægt heitt vatn standi til boða fyrir örugga starfsemi. Líkamsræktarstöðin World Class verður opin.

Undanfarna daga hefur verið kalt víða um land. Á Selfossi hefur mest farið niður í tólf stiga frost en hæst verið í kringum frostmark. Gul veðurviðvörun er nú í gildi þar.

