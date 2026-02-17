Innlent

Hvítt í kortunum og snjómokstursteymið í start­holunum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Tómas Arnar Þorláksson skrifa
Karl segir snjómokstursteymið spennt fyrir því að fá loks að moka snjó.
Deildarstjóri reksturs og þróunar á umhverfissviði Reykjavíkurborgar segir snjómokstursteymi borgarinnar tilbúið fyrir fyrirhugaða snjókomu sem á að hefjast snemma í fyrramálið. Þeir séu spenntir fyrir því að loks fá smá snjó.

Gul veðurviðvörun tók gildi á Suðausturlandi klukkan sex og tekur önnur gul viðvörun gildi á Suðuvesturlandi á miðnætti. Þar má búast við snjókomu með slæmu skyggni. Veðurstofa Íslands hefur einnig spáð mikilli snjókomu á höfuðborgarsvæðinu í fyrramálið. 

Ekki hefur snjóað á höfuðborgarsvæðinu í lengri tíma en enginn snjór mældist í janúar og ekkert hefur snjóað það sem af er liðið af febrúar.

Þá snjóaði töluvert í október á höfuðborgarsvæðinu en í kjölfar þess hlaut Reykjavíkurborg töluverða gagnrýni vegna snjómoksturs. Karl Eðvaldsson, deildarstjóri reksturs og þróunar á umhverfissviði Reykjavíkurborgar, segir snjómokstursteymið undirbúið fyrir spáða snjókomu á morgun.

„Við ætlum ekki að láta koma okkur á óvart að minnsta kosti. Við erum með sextíu vélar sem moka fyrir okkur í Reykjavíkurborg þegar mest er. Við erum með allt í startholunum,“ segir Karl í kvöldfréttum Sýnar.

„Því er spáð að í fyrramálið, um sexleytið, eigi að koma mikil úrkoma. Vonandi gengur það ekki eftir, þær eru tvísýnar spárnar. Þetta er í raun á þeim tíma sem allir eru á ferðinni á morgun, allir að fara af stað í vinnuna. Ég held að fólk ætti að fara varlega og fresta því að fara að heiman ef það hefur tök á.“

Hann bendir á að mögulega verði skafrenningur svo þrátt fyrir að það sé nýbúið að moka göturnar geti komið kaflar þar sem skafið hefur strax yfir. Á móti kemur að ekki er gert ráð fyrir hálku svo ekki þurfi að salta. Sólarhringsvakt þeirra og Vegagerðarinnar metur aðstæður hverju sinni.

„Það er kallað út um leið og aðstæður þykja fara út. Við erum bara tilbúnir og eiginlega pínu spenntir að fá að moka aðeins.“

Nýbúnir að ryksuga göturnar

Karl hefur einnig verið að sinna götum borgarinnar vegna mikils svifryks sem hefur verið undanfarið. 

„Við erum nýbúnir að ryksuga fyrir sirka tveimur vikum síðan. Það dugar ekki til. Við erum búnir að taka allar stofn- og tengibrautir borgarinnar tvisvar í vetur og þetta er mjög erfitt ástand,“ segir hann.

„Þessi vetur í heild sinni hefur verið mjög sérstakur. Ég man ekki eftir eins sjólausum vetri og svo öfgarigningin sem var um daginn og snjókoman í október og annað.“

