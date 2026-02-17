Hvítt í kortunum og snjómokstursteymið í startholunum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Tómas Arnar Þorláksson skrifa 17. febrúar 2026 22:46 Karl segir snjómokstursteymið spennt fyrir því að fá loks að moka snjó. Sýn Deildarstjóri reksturs og þróunar á umhverfissviði Reykjavíkurborgar segir snjómokstursteymi borgarinnar tilbúið fyrir fyrirhugaða snjókomu sem á að hefjast snemma í fyrramálið. Þeir séu spenntir fyrir því að loks fá smá snjó. Gul veðurviðvörun tók gildi á Suðausturlandi klukkan sex og tekur önnur gul viðvörun gildi á Suðuvesturlandi á miðnætti. Þar má búast við snjókomu með slæmu skyggni. Veðurstofa Íslands hefur einnig spáð mikilli snjókomu á höfuðborgarsvæðinu í fyrramálið. Ekki hefur snjóað á höfuðborgarsvæðinu í lengri tíma en enginn snjór mældist í janúar og ekkert hefur snjóað það sem af er liðið af febrúar. Þá snjóaði töluvert í október á höfuðborgarsvæðinu en í kjölfar þess hlaut Reykjavíkurborg töluverða gagnrýni vegna snjómoksturs. Karl Eðvaldsson, deildarstjóri reksturs og þróunar á umhverfissviði Reykjavíkurborgar, segir snjómokstursteymið undirbúið fyrir spáða snjókomu á morgun. „Við ætlum ekki að láta koma okkur á óvart að minnsta kosti. Við erum með sextíu vélar sem moka fyrir okkur í Reykjavíkurborg þegar mest er. Við erum með allt í startholunum,“ segir Karl í kvöldfréttum Sýnar. „Því er spáð að í fyrramálið, um sexleytið, eigi að koma mikil úrkoma. Vonandi gengur það ekki eftir, þær eru tvísýnar spárnar. Þetta er í raun á þeim tíma sem allir eru á ferðinni á morgun, allir að fara af stað í vinnuna. Ég held að fólk ætti að fara varlega og fresta því að fara að heiman ef það hefur tök á.“ Hann bendir á að mögulega verði skafrenningur svo þrátt fyrir að það sé nýbúið að moka göturnar geti komið kaflar þar sem skafið hefur strax yfir. Á móti kemur að ekki er gert ráð fyrir hálku svo ekki þurfi að salta. Sólarhringsvakt þeirra og Vegagerðarinnar metur aðstæður hverju sinni. „Það er kallað út um leið og aðstæður þykja fara út. Við erum bara tilbúnir og eiginlega pínu spenntir að fá að moka aðeins.“ Nýbúnir að ryksuga göturnar Karl hefur einnig verið að sinna götum borgarinnar vegna mikils svifryks sem hefur verið undanfarið. „Við erum nýbúnir að ryksuga fyrir sirka tveimur vikum síðan. Það dugar ekki til. Við erum búnir að taka allar stofn- og tengibrautir borgarinnar tvisvar í vetur og þetta er mjög erfitt ástand,“ segir hann. „Þessi vetur í heild sinni hefur verið mjög sérstakur. Ég man ekki eftir eins sjólausum vetri og svo öfgarigningin sem var um daginn og snjókoman í október og annað.“ Veður Færð á vegum Reykjavík Mest lesið Annar bíll mögulega í „samfloti“ þegar banaslysið varð Innlent Vara við því að færð spillist í kvöld Innlent „Þetta hefði ekki þurft að fara svona“ Innlent Sáttur við að staða hans sé auglýst Innlent Skoða að ná Lúðvík upp áður en sprungan verður fyllt Innlent Lögreglan leitar manns Innlent „Maður eiginlega skammast sín eftir á að hafa verið stressaður“ Innlent Rukka ekki fyrir 36 tíma leikskóladvöl Innlent Seldi Pokémon-spjald á yfir tvo milljarða Erlent Ungir menn sátu fyrir bjórsala og rændu tugum vodkaflaska Innlent Fleiri fréttir Hvítt í kortunum og snjómokstursteymið í startholunum Getur ekki séð að „heimsendaspár gagnrýnendanna“ séu að rætast „Algjörlega óboðlegt hvernig þetta hefur verið undanfarin ár“ Hafna kröfum bálstofunnar um endurskoðun starfsleyfis „Þetta hefði ekki þurft að fara svona“ Enn enginn matur á boðstólum félagsmiðstöðvanna Sáttur við að staða hans sé auglýst Holtavirkjun og Skrokkölduvirkjun í orkunýtingarflokk Neitar að hafa nauðgað stúlku milli trjáa Annað hvort í pólitíkina eða á eftirlaun Fleiri reita hár sitt yfir skorti á þrifum en nagladekkjum Kvikuhlaup og eldgos enn líklegasta sviðsmyndin Grásleppan hleypir upp störfum þingsins Hættur sem framkvæmdastjóri Framsóknar Fyrrverandi markvörður vill fram fyrir Miðflokk Viðgerð vegna eldsvoða að ljúka og Landspítali fær pláss Ungir menn sátu fyrir bjórsala og rændu tugum vodkaflaska Stærstur hluti foreldra falli algjörlega utan afsláttarkerfis Lögreglan leitar manns Annar bíll mögulega í „samfloti“ þegar banaslysið varð Ný leið í leikskólamálum kynnt og von á snjókomu í kvöld Rukka ekki fyrir 36 tíma leikskóladvöl Deila um vegslóða fyrir Hæstarétt Körfuboltastjarna íhugar framboð í Garðabæ Íhugar alvarlega formannsframboð hjá Vinstri grænum Ástæða til að forðast hinn tvöfalda lás Komi öllum við hverjir kaupa vændi eða ætli að gera það Vara við því að færð spillist í kvöld Sundhöllinni lokað á meðan píparar ráða ráðum sínum Flykktust upp í turn til að sjá hvort sexan kæmist í loftið Sjá meira