Nýr formaður VG og utanríkisráðherra ræðir losunarheimildir Smári Jökull Jónsson skrifar 8. mars 2026 11:51 Hádegisfréttir verða lesnar klukkan tólf. vísir Í hádegisfréttum verður rætt við nýjan formann Vinstri grænna sem kjörinn var á landsfundi flokksins í morgun. Hún segir vegið að umhverfisvernd og mannréttindum við núverandi aðstæður í íslenskum stjórnmálum. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra var gestur Sprengisands í morgun og þar ræddi hún meðal annars samningaviðræður Íslands um undanþágur frá losunarheimildum og fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald aðildarviðræðna við ESB. Farið verður yfir málið í hádegisfréttum. Næringarfræðingur segir aðgerðir í þingsályktunartillögu heilbrigðisráðherra gegn offitu fallnar til þess að auka á fordóma og þá segir Magnús Hlynur Hreiðarsson frá skemmdum sem urðu á Marteinstungukirkju í Holta- og Landsveit eftir að heitavatnslögn sprakk í kirkjunni. Íslenska kvennalandsliðið í handknattleik mætir Svartfellingum ytra í dag í undankeppni EM. Þetta og meira til í hádegisfréttum á slaginu tólf. Hádegisfréttir Bylgjunnar