Nýr for­maður VG og utan­ríkis­ráðherra ræðir losunar­heimildir

Smári Jökull Jónsson skrifar
Hádegisfréttir verða lesnar klukkan tólf. vísir

Í hádegisfréttum verður rætt við nýjan formann Vinstri grænna sem kjörinn var á landsfundi flokksins í morgun. Hún segir vegið að umhverfisvernd og mannréttindum við núverandi aðstæður í íslenskum stjórnmálum.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra var gestur Sprengisands í morgun og þar ræddi hún meðal annars samningaviðræður Íslands um undanþágur frá losunarheimildum og fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald aðildarviðræðna við ESB. Farið verður yfir málið í hádegisfréttum.

Næringarfræðingur segir aðgerðir í þingsályktunartillögu heilbrigðisráðherra gegn offitu fallnar til þess að auka á fordóma og þá segir Magnús Hlynur Hreiðarsson frá skemmdum sem urðu á Marteinstungukirkju í Holta- og Landsveit eftir að heitavatnslögn sprakk í kirkjunni.

Íslenska kvennalandsliðið í handknattleik mætir Svartfellingum ytra í dag í undankeppni EM.

Þetta og meira til í hádegisfréttum á slaginu tólf.

