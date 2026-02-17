Birgir Hákon orðinn pabbi Magnús Jochum Pálsson skrifar 17. febrúar 2026 10:07 Birgir Hákon er orðinn pabbi eftir að hann og kærasta hans eignuðust son í byrjun árs. Vísir/Vilhelm Rapparinn og Breiðhyltingurinn Birgir Hákon Guðlaugsson og kærasta hans Sigríður Birta eignuðust sitt fyrsta barn, lítinn dreng, í byrjun árs. Birgir Hákon greindi frá tíðindunum á samfélagsmiðlum. Þar birti hann myndir af nýfæddum drengnum og skrifaði við þær: „Fullkominn, það er gott að elska.“ Birgir Hákon hefur verið einn stærst rappari frá því hann spratt fram á sjónarsviðið 2018, hefur gefið út vinsæl lög á borð við „Haltu kjafti,“ „Starmýri“ og „Sending“ og plöturnar Birgir Hákon og 111. Birgir og Sigríður hafa verið saman í nokkur ár en fjögurra ára munur er á parinu, Birgir Hákon er fæddur 1996 en Sigríður Birta árið 2000. Birgir hefur talað opinskátt um æsku sína, fíknivanda og hvernig hann fór af réttri braut á yngri árum. Hann ræddi þetta til að mynda í Ísland í dag árið 2019 en það viðtal má sjá hér að neðan: Barnalán Tónlist Tímamót Ástin og lífið Tengdar fréttir Lítill rappari á leiðinni Rapparinn og Breiðhyltingurinn Birgir Hákon og kærasta hans Sigríður Birta eiga von á sínu fyrsta barni. Birgir Hákon hefur komið víða við í íslensku tónlistarlífi og fagnaði á dögunum sjö ára edrúmennsku. 22. september 2025 09:27 Ný plata frá Birgi Hákoni: „Ég er ekki lengur þessi gaur nema í tónlistinni“ Önnur plata rapparans Birgis Hákons, sem ber stutta titilinn 111, kemur út í dag. Af því tilefni verður Birgir með partý á Prikinu í kvöld þar sem hann treður upp með góðum gestum. Á plötunni eru lög sem Birgir hefur samið á undanförnum sex árum. 20. september 2024 07:01 Mest lesið „Ósmekkleg“ meðferð á eldri leikurum og álagið keyrt upp Menning „Það er ekki nokkur leið að reka Færeyinginn úr Mosfellsbæ“ Lífið Vinkonuferð til Íslands tók óvænta stefnu Lífið Birgir Hákon orðinn pabbi Lífið Borðaði „bara“ 30 bollur á bolludaginn Lífið Óperan lifir á íslensku Gagnrýni Fimmtán lífsseigar mýtur um mataræði og næringu Lífið Stofnaði kökufyrirtæki 21 árs í Köben og fyrstu árin voru erfið Lífið Annie Mist eignaðist sitt þriðja barn Lífið Júnía Lín frumsýndi kærastann Lífið Fleiri fréttir Birgir Hákon orðinn pabbi Borðaði „bara“ 30 bollur á bolludaginn Robert Duvall látinn Stofnaði kökufyrirtæki 21 árs í Köben og fyrstu árin voru erfið „Það er ekki nokkur leið að reka Færeyinginn úr Mosfellsbæ“ Raunveruleg saga Rothschild: Stríð, goðsagnir og ævintýraleg auðæfi Aldrei áður eytt jafn miklu í samgöngur Fimmtán lífsseigar mýtur um mataræði og næringu Annie Mist eignaðist sitt þriðja barn Vinkonuferð til Íslands tók óvænta stefnu „Við kölluðum það einu sinni sexisma og rasisma“ Stjörnulífið: Valentínusarást og grísir á ströndinni Júnía Lín frumsýndi kærastann Úr verslunarrekstri á „fínni útgáfuna“ af ítalskri knæpu Dimmt um hábjartan dag „Mér fannst hann djarfur að vera ekkert að fela þetta“ Krakkatía vikunnar: Skál, norðurljós og Solla stirða Ólst upp á sjónum og fann köllunina í stýrishúsinu Dreymir um að hræða íslenska þjóð upp úr skónum Fréttatía vikunnar: Oddvitar, Apple og medalíur Óðinn Svan hættur hjá Rúv: „Maður getur ekki verið atvinnulaus lengi“ Mari Jaersk tilkynnti kynið úti í náttúrunni Elísa og Rasmus gengu í það heilaga Bridgespaði seldi í Köldulind á 237 milljónir Kann sjö tungumál, með fimm háskólagráður og kennir dönsku Lokar hringnum eftir tíu ár erlendis Minnast Van Der Beek: „Hans verður saknað að eilífu“ „Erum bara vinir“ „Rétt „outfit“ getur bjargað deginum“ Örláti tannálfurinn Zayn aldrei ástfanginn af Gigi Sjá meira