Birgir Hákon orðinn pabbi

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Birgir Hákon er orðinn pabbi eftir að hann og kærasta hans eignuðust son í byrjun árs.
Rapparinn og Breiðhyltingurinn Birgir Hákon Guðlaugsson og kærasta hans Sigríður Birta eignuðust sitt fyrsta barn, lítinn dreng, í byrjun árs. 

Birgir Hákon greindi frá tíðindunum á samfélagsmiðlum. Þar birti hann myndir af nýfæddum drengnum og skrifaði við þær: „Fullkominn, það er gott að elska.“

Birgir Hákon hefur verið einn stærst rappari frá því hann spratt fram á sjónarsviðið 2018, hefur gefið út vinsæl lög á borð við „Haltu kjafti,“ „Starmýri“ og „Sending“ og plöturnar Birgir Hákon og 111.

Birgir og Sigríður hafa verið saman í nokkur ár en fjögurra ára munur er á parinu, Birgir Hákon er fæddur 1996 en Sigríður Birta árið 2000.

Birgir hefur talað opinskátt um æsku sína, fíknivanda og hvernig hann fór af réttri braut á yngri árum. Hann ræddi þetta til að mynda í Ísland í dag árið 2019 en það viðtal má sjá hér að neðan:

