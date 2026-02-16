Ellefu einstaklingar vilja vera á lista Pírata í Reykjavík fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Fram kom í fyrr í dag að Kristinn Jón Ólafsson, fyrsti varaborgarfulltrúi Pírata, sækist eftir því að leiða listann ásamt Alexöndru Briem borgarfulltrúa.
Dóra Björt Guðjónsdóttir leiddi listann í síðustu kosningum en hún hefur nú gengið til liðs við Samfylkinguna. Prófkjör Pírata í Reykjavík hefst 26. febrúar.
Olga Margrét Kristínardóttir Cilia lögmaður býður sig fram í annað sæti listans. Einnig sækist Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, formaður Pírata, eftir 2. til 4. sæti og bæði Oddur Björn Jónsson, stuðningsfulltrúi í íbúðakjarna, og Unnar Þór Sæmundsson, framkvæmdastjóri og laganemi, eftir 2. til 5. sæti.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Pírötum. Sæborg Ninja Urðardóttir fjöllistakvár óskar eftir fjórða sæti á lista flokksins í borginni og Jökull Leuschner Veigarsson, framkvæmdastjóri og atvinnubílstjóri, eftir 3. til 4. sæti.
Þá óskar Hans Alexander Margrétarson Hansen, deildarstjóri á leikskóla, eftir 4. til. 6. sæti og Guðni Freyr Öfjörð, sem titlaður er urbanisti, 9. til 10. sæti fyrir borgarstjórnarkosningarnar í maí.
Tinna Helgadóttir, viðskiptafræðingur og 3. varaborgarfulltrúi Pírata, gefur sömuleiðis kost á sér en sækist ekki eftir tilteknu sæti, ef marka má tilkynningu Pírata.
Um tvö þúsund manns eru skráðir félagar í Pírötum í Reykjavík og eru þar með á kjörskrá í komandi prófkjöri. Verður sem fyrr kosið rafrænt og lýkur prófkjörinu 6. mars.
Píratar eru í dag með þrjú sæti í borgarstjórn. Samkvæmt könnun Gallup sem framkvæmd var í lok janúar hefur stuðningur við flokkinn minnkað en samkvæmt henni myndu Píratar missa tvö sæti.
Olga Margrét Cilia sem gefur kost á sér í 2. sæti listans í Reykjavík hefur setið í framkvæmdastjórn Pírata og sinnt varaþingmennsku fyrir flokkinn.
„Við lifum á fasískum tímum og nú meira en áður þurfum við að huga að jaðarsettum hópum og standa vörð um mannréttindi fyrir okkur öll ! Gagnsæi, ábyrg stjórnmál og virkt eftirlit með valdi eru þau gildi sem ég starfa fyrst og fremst eftir,“ segir hún í tilkynningu.
Hún vilji sjá frjálslyndan mannréttindaflokk sem berjist fyrir lýðræði í borgarstjórn.
„Sjálfsákvörðunarréttur einstaklinga á að vera í forgrunni í allri ákvarðanatöku borgarinnar. Reykjavík er fyrst og fremst þjónustuaðili fyrir borgara, þau sem kjósa okkur til valda. Við þurfum að kjarna lögmætt hlutverk borgarinnar betur og einblína á það sem gerir borgina að góðum stað fyrir öll.
Í forgrunni á að vera fjölskylduvæn borg þar sem börn fá leikskólapláss og þar sem við erum ekki háð bílnum í hversdeginum. Ég vil sjá grósku í menningu og listum á forsendum unga fólksins. Ég vil sjá raunhæfan íbúðarmarkað fyrir fólk ekki fyrirtæki og gróða. Ég vil eftirlit með valdi og vernd friðhelgis okkar!“
Fréttin hefur verið uppfærð.
Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn myndu báðir fá átta fulltrúa inn í borgarstjórn Reykjavíkur samkvæmt nýrri könnun Gallúp. Enn er borgarstjórnarmeirihlutinn fallinn og hafa bæði Framsókn og Flokkur fólksins þurkast út.