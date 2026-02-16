Stofnaði kökufyrirtæki 21 árs í Köben og fyrstu árin voru erfið Stefán Árni Pálsson skrifar 16. febrúar 2026 18:01 Ynja Mist gerir það gott í Kaupmannahöfn. „Fyrstu árin voru rosalega erfið,“ segir Ynja Mist Aradóttir, 28 ára stofnandi og framkvæmdastjóri kökufyrirtækisins Bake My Day í Kaupmannahöfn. Hún var rétt liðlega tvítug, nýflutt til Kaupmannahafnar og ótalandi á dönsku þegar hún ákvað að stofna kökufyrirtæki. Upprunalega hugðist hún fara í nám í Kaupmannahöfn en þegar hún komst ekki inn í skólann datt henni í hug að stofna þetta fyrirtæki - sem henni tókst þegar mamma hennar ákvað að taka lán á Íslandi til að hjálpa henni með stofnkostnaðinn. Ynja hefur núna rekið kökufyrirtækið í sjö ár og mamma hennar, sem starfar sem barnasálfræðingur á Íslandi, er orðin fjármálastjóri fyrirtækisins í hjáverkum. „Það er auðvelt að stofna fyrirtæki en það er bara mjög erfitt að láta það ganga upp,“ segir Ynja í spjalli við Lóu Pind Aldísardóttur en þau Ívar Kristján Ívarsson myndatökumaður heimsóttu Ynju og fjölskyldu til Köben fyrir 5. þátt af þáttaröðinni Hvar er best að búa? Ynja féll fyrir aðalkökuskreyti fyrirtækisins, honum Aziz frá Azerbaísjan, og þau eiga nú 2 kornunga syni - sem Ynja telur líklegt að séu einu íslensk-azersku börnin í heiminum. Í þáttaröðinni heimsækir Lóa alls konar fólk, m.a. íslenskar konur sem féllu fyrir ítölsku eyjalífi, unga frumkvöðla sem ákváðu að setjast að nálægt alþjóðaflugvöllum til að auðvelda ferðalög milli heimsálfa, kjarnafjölskyldu úr Hafnarfirði sem hafnaði íslenska lánakerfinu og eiga nú skuldlaust hús í spænskri sveit, konu á miðjum aldri sem fann ástina í örmum Spánverja á Djúpavogi sem leiddi þau til Andalúsíu þar sem við fylgjumst með brúðkaupi þeirra. Og loks kynnumst við hjónum á besta aldri sem höfðu kjark til að setjast að í alræmdri stórborg í Nígeríu umkringd vopnuðum öryggisvörðum. Í myndbandinu sem hér fylgir má sjá brot úr þættinum sem fór inn á streymiveituna Sýn+ í gær og verður seinna sýndur í línulegri dagskrá á Sýn. Klippa: Stofnaði kökufyrirtæki 21 árs í Köben Framleiðandi og leikstjóri þáttanna er Lóa Pind Aldísardóttir, aðalmyndatökumaður seríunnar er Ívar Kristján Ívarsson og klippingu annaðist Magnús Ingvar Bjarnason hjá Obbosí. Framleitt af Lóu Production fyrir Sýn. Hvar er best að búa? Mest lesið Vinkonuferð til Íslands tók óvænta stefnu Lífið Fimmtán lífsseigar mýtur um mataræði og næringu Lífið Júnía Lín frumsýndi kærastann Lífið Stjörnulífið: Valentínusarást og grísir á ströndinni Lífið Raunveruleg saga Rothschild: Stríð, goðsagnir og ævintýraleg auðæfi Lífið Annie Mist eignaðist sitt þriðja barn Lífið Robert Duvall látinn Lífið „Það er ekki nokkur leið að reka Færeyinginn úr Mosfellsbæ“ Lífið „Við kölluðum það einu sinni sexisma og rasisma“ Lífið „Mér fannst hann djarfur að vera ekkert að fela þetta“ Lífið Fleiri fréttir Robert Duvall látinn Stofnaði kökufyrirtæki 21 árs í Köben og fyrstu árin voru erfið „Það er ekki nokkur leið að reka Færeyinginn úr Mosfellsbæ“ Raunveruleg saga Rothschild: Stríð, goðsagnir og ævintýraleg auðæfi Aldrei áður eytt jafn miklu í samgöngur Fimmtán lífsseigar mýtur um mataræði og næringu Annie Mist eignaðist sitt þriðja barn Vinkonuferð til Íslands tók óvænta stefnu „Við kölluðum það einu sinni sexisma og rasisma“ Stjörnulífið: Valentínusarást og grísir á ströndinni Júnía Lín frumsýndi kærastann Úr verslunarrekstri á „fínni útgáfuna“ af ítalskri knæpu Dimmt um hábjartan dag „Mér fannst hann djarfur að vera ekkert að fela þetta“ Krakkatía vikunnar: Skál, norðurljós og Solla stirða Ólst upp á sjónum og fann köllunina í stýrishúsinu Dreymir um að hræða íslenska þjóð upp úr skónum Fréttatía vikunnar: Oddvitar, Apple og medalíur Óðinn Svan hættur hjá Rúv: „Maður getur ekki verið atvinnulaus lengi“ Mari Jaersk tilkynnti kynið úti í náttúrunni Elísa og Rasmus gengu í það heilaga Bridgespaði seldi í Köldulind á 237 milljónir Kann sjö tungumál, með fimm háskólagráður og kennir dönsku Lokar hringnum eftir tíu ár erlendis Minnast Van Der Beek: „Hans verður saknað að eilífu“ „Erum bara vinir“ „Rétt „outfit“ getur bjargað deginum“ Örláti tannálfurinn Zayn aldrei ástfanginn af Gigi Pósthólfið fylltist eftir að hún auglýsti eftir kærasta í Edduverðlaunaræðunni Dr. Gunni flytur í Fljótshlíðina í faðm Helenu Sjá meira