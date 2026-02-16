Innlent

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur ítrekar fyrri tilmæli um að þeir sem eru viðkvæmir fyrir í öndunarfærum, aldraðir og börn ættu að forðast útivist í lengri tíma og takmarka áreynslu í nágrenni við stórar umferðargötur.
Styrkur svifryks hefur mælst hár í loftgæðamælistöðum á höfuðborgarsvæðinu um helgina og í dag.

Í tilkynningu frá Reykjavíkurborg segir að uppruni ryksins sé frá umferð en þar sem götur séu þurrar og hægur vindur þyrlist það frekar upp og haldist á lofti. 

„Kl. 12:00 var gildið fyrir PM10 178,9 míkrógrömm á rúmmetra í mælistöðinni við Grensásveg en til samanburðar má benda á að sólarhringsheilsuverndarmörkin eru 50 míkrógrömm á rúmmetra. Hæsta mælda gildið í Reykjavík í dag var 364,4 míkrógröm á rúmmetra í mælistöðinni við Hlíðarfót. Ekki er unnt að beita rykbindingu þar sem efni til þess kemur ekki fyrr en í vikulok. Búist er við einhverri úrkomu næstu daga og dregur þá að öllum líkindum úr uppþyrlun ryks.

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur ítrekar fyrri tilmæli um að þeir sem eru viðkvæmir fyrir í öndunarfærum, aldraðir og börn ættu að forðast útivist í lengri tíma og takmarka áreynslu í nágrenni við stórar umferðargötur. Almenningur er hvattur til þess að draga úr notkun einkabílsins ef unnt er, geyma ferðir sem ekki eru aðkallandi, nýta sér frekar almenningssamgöngur, sameinast í bíla eða nota aðra vistvæna samgöngumáta. Skorað er á fyrirtæki að hvetja starfsfólk til að vinna fjarvinnu sé þess kostur og draga úr akstri ef hægt er.

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur fylgist náið með loftgæðum borgarinnar og sendir frá sér viðvaranir og leiðbeiningar ef ástæða þykir til. Hægt er að fylgjast með styrk svifryks og annarra mengandi efna á loftgaedi.is. Þar má sjá kort yfir mælistaði í Reykjavík og annars staðar á landinu,“ segir í tilkynningunni. 

Allt rykbindiefni búið

Ekkert rykbindiefni er til á landinu og er því ekki hægt að bregðast við mikilli svifryksmengun í borginni. Þau sem eru mjög viðkvæm ættu að íhuga að halda sig inni, segir heilbrigðisfulltrúi.

Verra að vera í bíl en gangandi í svif­rykinu

Í mikilli svifryksmengun er betra að fara labbandi í vinnuna en keyrandi, að sögn formanns Félags lækna gegn umhverfisvá. Erlendar rannsóknir sýna að tíðni hjartaáfalla og heilablóðfalla aukist þá daga sem mengun er mikil. 

„Hrækjandi drullu eins og maður sé að steypa án grímu“

Íbúi í Reykjavík segir óboðlegt að gefast upp fyrir mikilli svifryksmengun sem mælst hafi á höfuðborgarsvæðinu síðustu daga. Hann kallar eftir viðbrögðum frá þingmönnum og borgarfulltrúum og segir að fólk hljóti að setja spurningamerki við að hleypa börnunum sínum út í þeim aðstæðum sem hafa ríkt.

