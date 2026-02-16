Styrkur svifryks áfram hár í borginni Atli Ísleifsson skrifar 16. febrúar 2026 14:29 Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur ítrekar fyrri tilmæli um að þeir sem eru viðkvæmir fyrir í öndunarfærum, aldraðir og börn ættu að forðast útivist í lengri tíma og takmarka áreynslu í nágrenni við stórar umferðargötur. Vísir/Vilhelm Styrkur svifryks hefur mælst hár í loftgæðamælistöðum á höfuðborgarsvæðinu um helgina og í dag. Í tilkynningu frá Reykjavíkurborg segir að uppruni ryksins sé frá umferð en þar sem götur séu þurrar og hægur vindur þyrlist það frekar upp og haldist á lofti. „Kl. 12:00 var gildið fyrir PM10 178,9 míkrógrömm á rúmmetra í mælistöðinni við Grensásveg en til samanburðar má benda á að sólarhringsheilsuverndarmörkin eru 50 míkrógrömm á rúmmetra. Hæsta mælda gildið í Reykjavík í dag var 364,4 míkrógröm á rúmmetra í mælistöðinni við Hlíðarfót. Ekki er unnt að beita rykbindingu þar sem efni til þess kemur ekki fyrr en í vikulok. Búist er við einhverri úrkomu næstu daga og dregur þá að öllum líkindum úr uppþyrlun ryks. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur ítrekar fyrri tilmæli um að þeir sem eru viðkvæmir fyrir í öndunarfærum, aldraðir og börn ættu að forðast útivist í lengri tíma og takmarka áreynslu í nágrenni við stórar umferðargötur. Almenningur er hvattur til þess að draga úr notkun einkabílsins ef unnt er, geyma ferðir sem ekki eru aðkallandi, nýta sér frekar almenningssamgöngur, sameinast í bíla eða nota aðra vistvæna samgöngumáta. Skorað er á fyrirtæki að hvetja starfsfólk til að vinna fjarvinnu sé þess kostur og draga úr akstri ef hægt er. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur fylgist náið með loftgæðum borgarinnar og sendir frá sér viðvaranir og leiðbeiningar ef ástæða þykir til. Hægt er að fylgjast með styrk svifryks og annarra mengandi efna á loftgaedi.is. Erlendar rannsóknir sýna að tíðni hjartaáfalla og heilablóðfalla aukist þá daga sem mengun er mikil. 16. febrúar 2026 13:10 „Hrækjandi drullu eins og maður sé að steypa án grímu" Íbúi í Reykjavík segir óboðlegt að gefast upp fyrir mikilli svifryksmengun sem mælst hafi á höfuðborgarsvæðinu síðustu daga. 