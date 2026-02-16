Sakfelldar fyrir að brjótast um borð í hvalveiðiskip Árni Sæberg skrifar 16. febrúar 2026 13:51 Katrín Oddsdóttir, lögmaður kvennanna, og Anahita. Vísir/Vilhelm Anahita Babaei og Elissa May Philipps hafa verið sakfelldar fyrir að brjótast um borð í hvalveiðiskip í mótmælaskyni árið 2023 og dæmdar til 200 þúsund króna sektargreiðslu. Þetta var niðurstaða Héraðsdóms Reykjavíkur, sem kvað upp dóm í máli þeirra Anahitu og Elissu nú síðdegis. Dómur í málinu hefur ekki verið birtur og því liggja forsendur hans ekki fyrir að svo stöddu. Að sögn Katrínar Oddsdóttur, verjanda kvennanna, voru þær sakfelldar í báðum ákæruliðum. Hún muni nú leggjast yfir dómum með umbjóðendum sínum og taka ákvörðun um hvort dóminum verði áfrýjað. Auk sektargreiðslunnar hafi þær verið dæmdar til greiðslu alls málskostnaðar. Fallið frá hluta ákæru Anahita og Elissa voru ákærðar fyrir annars vegar húsbrot og hins vegar að fylgja ekki skipunum lögreglu þegar þær klifruðu upp í tunnur á Hval 8 og 9, hvalveiðiskipum í eigu Hvals hf., til að mótmæla hvalveiðum. Þar vörðu þær 33 klukkustundum. Upphaflega voru þær einnig ákærðar fyrir brot á lögum um siglingavernd en fallið var frá þeim ákærulið eftir að verjandi kvennanna krafðist frávísunar hans. Ekki sammála að lögregla hafi skipað þeim að yfirgefa skipin Þær neituðu sök í málinu og kröfðust sýknu. Við aðalmeðferð málsins báru þær báðar fyrir sig að þær hefðu farið um borð í bátana af illri nauðsyn en dagana á undan höfðu þær mótmælt hvalveiðum af hafnarbakkanum. „Ég framkvæmdi þetta af algjörri nauðsyn, fyrst að enginn var að grípa til aðgerða til að stöðva þennan skaða og þess vegna settist ég í mastur hvalbátsins á friðsaman hátt og án þess að valda skaða eða skemmdum,“ sagði Anahita meðal annars þegar tekin var af henni skýrsla fyrir dómi. Þá héldu þær því báðar fram að þær hefðu engin skýr fyrirmæli fengið frá lögregu um að yfirgefa tunnurnar. Því hefðu þær ekki brotið gegn lögreglulögum með því að fara ekki að fyrirmælum lögreglu. Mótmæli í tunnum Hvals 8 og 9 Tjáningarfrelsi Dómsmál Hvalveiðar Sjávarútvegur Tengdar fréttir „Það er ekki hægt að muna allan þennan djöful“ Kristján Loftsson, forstjóri Hvals hf., segir rök sín fyrir að kæra tvo aðgerðarsinna fyrir húsbrot í kjölfar mótmæla þeirra á hvalveiðibátum vera til að fæla aðra frá því að gera slíkt. 22. janúar 2026 12:01 Mest lesið Gleymdu að lækka launin og senda nú bakreikning Innlent Mánudagsmorgunn í Kaffistofu Samhjálpar Innlent Obama gefur út yfirlýsingu um mögulega tilvist geimvera Erlent Þjökuð af samviskubiti meðan pabbinn bíður eftir plássi Innlent Sakfelldar fyrir að brjótast um borð í hvalveiðiskip Innlent Fríska upp á kjarnorkumannvirki í laumi Erlent Arnar Eggert hafnar því að HÍ sé „vók-útungunarstöð“ Innlent Kristinn Jón tekur slaginn við Alexöndru Innlent Afi sakaður um að nudda kynfæri stúlku Innlent Yfirvöld hafi útvegað tvö ný rými og óbreytt ástand Innlent Fleiri fréttir Hildigunnur vill hætta strax eftir ákvörðun ráðherra Styrkur svifryks áfram hár í borginni Lögga ákærð fyrir leit án heimildar Yfirvöld hafi útvegað tvö ný rými og óbreytt ástand Afi sakaður um að nudda kynfæri stúlku Sakfelldar fyrir að brjótast um borð í hvalveiðiskip Arnar Eggert hafnar því að HÍ sé „vók-útungunarstöð“ Verra að vera í bíl en gangandi í svifrykinu Kristinn Jón tekur slaginn við Alexöndru Fólk sólgið í bollur og mjög opið fyrir nýjungum Óbreytt ástand á Landspítala og svifrykið hrellir borgarbúa Kallar eftir rannsókn á snjóflóðinu á Flateyri Gleymdu að lækka launin og senda nú bakreikning Guðmundur Ingi gefur ekki kost á sér Þjökuð af samviskubiti meðan pabbinn bíður eftir plássi Stillir sér upp á miðjunni Mikill meirihluti vill banna sölu á orkudrykkjum til barna Fimm sóttir upp á Fjarðarheiði í nótt Mánudagsmorgunn í Kaffistofu Samhjálpar Happdræti Háskólans varar við svikurum Íhugar að leggja á sykurskatt „Framsókn styður ekki bókun 35“ Meiri hætta á ferðum vegna rýrnunar jökla Sinueldur við Framheimilið Ritari og varaformaður kjörnir: Báðar Liljur utan þings Gómaður með hamar, hnífa og þýfi „Eins og knattspyrnuþjálfari sem er á bekknum“ „Það gekk alls konar á en ég er sátt við mína kosningabaráttu“ Lilja Alfreðsdóttir er nýr formaður Framsóknarflokksins Áþreifanleg eftirvænting eftir nýja formanninum Sjá meira