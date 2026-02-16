Innlent

Sakfelldar fyrir að brjótast um borð í hval­veiði­skip

Árni Sæberg skrifar
Katrín Oddsdóttir, lögmaður kvennanna, og Anahita.
Katrín Oddsdóttir, lögmaður kvennanna, og Anahita. Vísir/Vilhelm

Anahita Babaei og Elissa May Philipps hafa verið sakfelldar fyrir að brjótast um borð í hvalveiðiskip í mótmælaskyni árið 2023 og dæmdar til 200 þúsund króna sektargreiðslu.

Þetta var niðurstaða Héraðsdóms Reykjavíkur, sem kvað upp dóm í máli þeirra Anahitu og Elissu nú síðdegis. Dómur í málinu hefur ekki verið birtur og því liggja forsendur hans ekki fyrir að svo stöddu.

Að sögn Katrínar Oddsdóttur, verjanda kvennanna, voru þær sakfelldar í báðum ákæruliðum. Hún muni nú leggjast yfir dómum með umbjóðendum sínum og taka ákvörðun um hvort dóminum verði áfrýjað. Auk sektargreiðslunnar hafi þær verið dæmdar til greiðslu alls málskostnaðar.

Fallið frá hluta ákæru

Anahita og Elissa voru ákærðar fyrir annars vegar húsbrot og hins vegar að fylgja ekki skipunum lögreglu þegar þær klifruðu upp í tunnur á Hval 8 og 9, hvalveiðiskipum í eigu Hvals hf., til að mótmæla hvalveiðum. Þar vörðu þær 33 klukkustundum.

Upphaflega voru þær einnig ákærðar fyrir brot á lögum um siglingavernd en fallið var frá þeim ákærulið eftir að verjandi kvennanna krafðist frávísunar hans.

Ekki sammála að lögregla hafi skipað þeim að yfirgefa skipin

Þær neituðu sök í málinu og kröfðust sýknu. Við aðalmeðferð málsins báru þær báðar fyrir sig að þær hefðu farið um borð í bátana af illri nauðsyn en dagana á undan höfðu þær mótmælt hvalveiðum af hafnarbakkanum.

„Ég framkvæmdi þetta af algjörri nauðsyn, fyrst að enginn var að grípa til aðgerða til að stöðva þennan skaða og þess vegna settist ég í mastur hvalbátsins á friðsaman hátt og án þess að valda skaða eða skemmdum,“ sagði Anahita meðal annars þegar tekin var af henni skýrsla fyrir dómi.

Þá héldu þær því báðar fram að þær hefðu engin skýr fyrirmæli fengið frá lögregu um að yfirgefa tunnurnar. Því hefðu þær ekki brotið gegn lögreglulögum með því að fara ekki að fyrirmælum lögreglu.

