Mikill meirihluti, eða 83 prósent, eru hlynnt því að sala á orkudrykkjum verði bönnuð börnum og ungmennum undir átján ára aldri samkvæmt nýrri skoðanakönnun Prósents. Þrettán prósent eru hvorki hlynnt né andvíg og fjögur prósent aðspurðra eru andvíg.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Prósent.
Samkvæmt niðurstöðunum eru marktækt færri á aldrinum 18 til 24 ára hlynntir banninu samanborið við þau sem eru 35 ára eða eldri.
Þá segir að þau sem eru með tvö börn eða fleiri á heimilinu eru hlynntari banninu en þau sem eru með eitt eða ekkert barn á heimilinu.
Fylgjendur Framsóknarflokksins, Viðreisnar, Flokks fólksins og Samfylkingarinnar eru marktækt hlynntari banninu en fylgjendur Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins. Þó vill mikill meirihluti kjósenda allra flokka bann við sölu á orkudrykkjum til barna.
Könnunin var framkvæmd frá 21. janúar til 2. febrúar 2026 og var um að ræða netkönnun meðal könnunarhóps Prósents. Úrtakið voru tvö þúsund manns, 18 ára og eldri, og var svarhlutfallið fimmtíu prósent.