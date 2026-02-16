Innlent

Ó­breytt á­stand á Land­spítala og svifrykið hrellir borgar­búa

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Ástandið á Landspítalanum er óbreytt að sögn stjórnenda þar þrátt fyrir ákall um að þörf sé á aðgerðum nú þegar. Í hádegisfréttum fjöllum við áfram um þetta aðkallandi mál. 

Þá fjöllum við um svifryksmengunina sem hefur leiki borgarbúa grátt undanfarið. Í mikilli svifryksmengun er betra að fara labbandi í vinnuna en keyrandi, að sögn formanns Félags lækna gegn umhverfisvá.

Landsmenn virðast sérlega hungraðir í bollur í ár ef marka má söluaukningu á bolludaginn sem haldinn er hátíðlegur í dag.

Í sportpakkanum fylgjumst við svo með okkar mönnum á Vetrarólympíuleikunum sem standa enn yfir í Mílanó.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

