Ástandið á Landspítalanum er óbreytt að sögn stjórnenda þar þrátt fyrir ákall um að þörf sé á aðgerðum nú þegar. Í hádegisfréttum fjöllum við áfram um þetta aðkallandi mál.
Þá fjöllum við um svifryksmengunina sem hefur leiki borgarbúa grátt undanfarið. Í mikilli svifryksmengun er betra að fara labbandi í vinnuna en keyrandi, að sögn formanns Félags lækna gegn umhverfisvá.
Landsmenn virðast sérlega hungraðir í bollur í ár ef marka má söluaukningu á bolludaginn sem haldinn er hátíðlegur í dag.
Í sportpakkanum fylgjumst við svo með okkar mönnum á Vetrarólympíuleikunum sem standa enn yfir í Mílanó.