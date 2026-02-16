Hildigunnur hættir strax eftir ákvörðun ráðherra Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 16. febrúar 2026 14:47 Hildigunnur Svavarsdóttir, forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri. Hildigunnur Svavarsdóttir hefur óskað eftir því að láta af störfum sem forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri frá og með deginum í dag vegna ákvörðunar heilbrigðisráðherra að auglýsa stöðu forstjóra að loknu fimm ára skipunartímabili hennar. Akureyri.net greinir frá og vísar til tölvupósts Hildigunnar til starfsfólks. Tilkynnt var þann 6. ágúst 2021 að Hildigunnur hefði verið skipuð forstjóri sjúkrahússins til fimm ára. „Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að auglýsa stöðu forstjóra að loknu fimm ára skipunartímabili mínu. Í ljósi þeirrar ákvörðunar hef ég óskað eftir að láta af störfum frá og með deginum í dag. Ég tel mikilvægt að skýr forysta og fullt traust ríki um stöðu forstjóra og að nýr aðili taki við sem fyrst. Heilbrigðisráðuneytið hefur fallist á þá beiðni,“ segir í tölvubréfi Hildigunnar til samstarfsfólks. Það má lesa í heild sinni neðar í fréttinni. Mannauðsstjórinn tekur við Í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins segir að heilbrigðisráðherra hafi ákveðið að auglýsa embætti forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri og forstjóra Heilbrigðisstofnunar Austurlands laus til umsóknar. Skipunartími forstjóra SAk renni út 31. ágúst næstkomandi og skipunartími forstjóra HSA renni út 31. desember næstkomandi. Vegna beiðni Hildigunnar um að láta þegar af störfum verði embætti forstjór SAk auglýst innan skamms en Erla Björnsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðssviðs sjúkrahússins, muni gegna embættinu þar til nýr forstjóri hefur verið skipaður. Embætti forstjóra HSA verði auglýst síðar á árinu. Bréf Hildigunnar í heild: Kæra samstarfsfólk. Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að auglýsa stöðu forstjóra að loknu fimm ára skipunartímabili mínu. Í ljósi þeirrar ákvörðunar hef ég óskað eftir að láta af störfum frá og með deginum í dag. Ég tel mikilvægt að skýr forysta og fullt traust ríki um stöðu forstjóra og að nýr aðili taki við sem fyrst. Heilbrigðisráðuneytið hefur fallist á þá beiðni. Það hefur verið mér mikill heiður að starfa með ykkur undanfarin ár og áratugi. Á þessum árum höfum við tekist á við krefjandi verkefni, byggt upp starfsemina og styrkt stöðu sjúkrahússins í þágu sjúklinga og samfélagsins. Ég vil þakka ykkur af heilum hug fyrir ykkar fagmennsku, elju og samstarf. Hlýjar kveðjur, Hildigunnur Svavarsdóttir Fréttin hefur verið uppfærð Heilbrigðismál Sjúkrahúsið á Akureyri Mest lesið Gleymdu að lækka launin og senda nú bakreikning Innlent Mánudagsmorgunn í Kaffistofu Samhjálpar Innlent Obama gefur út yfirlýsingu um mögulega tilvist geimvera Erlent Þjökuð af samviskubiti meðan pabbinn bíður eftir plássi Innlent Sakfelldar fyrir að brjótast um borð í hvalveiðiskip Innlent Fríska upp á kjarnorkumannvirki í laumi Erlent Arnar Eggert hafnar því að HÍ sé „vók-útungunarstöð“ Innlent Kristinn Jón tekur slaginn við Alexöndru Innlent Afi sakaður um að nudda kynfæri stúlku Innlent Yfirvöld hafi útvegað tvö ný rými og óbreytt ástand Innlent Fleiri fréttir Hildigunnur hættir strax eftir ákvörðun ráðherra Styrkur svifryks áfram hár í borginni Lögga ákærð fyrir leit án heimildar Yfirvöld hafi útvegað tvö ný rými og óbreytt ástand Afi sakaður um að nudda kynfæri stúlku Sakfelldar fyrir að brjótast um borð í hvalveiðiskip Arnar Eggert hafnar því að HÍ sé „vók-útungunarstöð“ Verra að vera í bíl en gangandi í svifrykinu Kristinn Jón tekur slaginn við Alexöndru Fólk sólgið í bollur og mjög opið fyrir nýjungum Óbreytt ástand á Landspítala og svifrykið hrellir borgarbúa Kallar eftir rannsókn á snjóflóðinu á Flateyri Gleymdu að lækka launin og senda nú bakreikning Guðmundur Ingi gefur ekki kost á sér Þjökuð af samviskubiti meðan pabbinn bíður eftir plássi Stillir sér upp á miðjunni Mikill meirihluti vill banna sölu á orkudrykkjum til barna Fimm sóttir upp á Fjarðarheiði í nótt Mánudagsmorgunn í Kaffistofu Samhjálpar Happdræti Háskólans varar við svikurum Íhugar að leggja á sykurskatt „Framsókn styður ekki bókun 35“ Meiri hætta á ferðum vegna rýrnunar jökla Sinueldur við Framheimilið Ritari og varaformaður kjörnir: Báðar Liljur utan þings Gómaður með hamar, hnífa og þýfi „Eins og knattspyrnuþjálfari sem er á bekknum“ „Það gekk alls konar á en ég er sátt við mína kosningabaráttu“ Lilja Alfreðsdóttir er nýr formaður Framsóknarflokksins Áþreifanleg eftirvænting eftir nýja formanninum Sjá meira