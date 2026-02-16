Innlent

Hildi­gunnur hættir strax eftir á­kvörðun ráð­herra

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Hildigunnur Svavarsdóttir, forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri.
Hildigunnur Svavarsdóttir, forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri.

Hildigunnur Svavarsdóttir hefur óskað eftir því að láta af störfum sem forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri frá og með deginum í dag vegna ákvörðunar heilbrigðisráðherra að auglýsa stöðu forstjóra að loknu fimm ára skipunartímabili hennar.

Akureyri.net greinir frá og vísar til tölvupósts Hildigunnar til starfsfólks. Tilkynnt var þann 6. ágúst 2021 að Hildigunnur hefði verið skipuð forstjóri sjúkrahússins til fimm ára.

„Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að auglýsa stöðu forstjóra að loknu fimm ára skipunartímabili mínu. Í ljósi þeirrar ákvörðunar hef ég óskað eftir að láta af störfum frá og með deginum í dag. Ég tel mikilvægt að skýr forysta og fullt traust ríki um stöðu forstjóra og að nýr aðili taki við sem fyrst. Heilbrigðisráðuneytið hefur fallist á þá beiðni,“ segir í tölvubréfi Hildigunnar til samstarfsfólks. Það má lesa í heild sinni neðar í fréttinni.

Mannauðsstjórinn tekur við

Í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins segir að heilbrigðisráðherra hafi ákveðið að auglýsa embætti forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri og forstjóra Heilbrigðisstofnunar Austurlands laus til umsóknar. Skipunartími forstjóra SAk renni út 31. ágúst næstkomandi og skipunartími forstjóra HSA renni út 31. desember næstkomandi.

Vegna beiðni Hildigunnar um að láta þegar af störfum verði embætti forstjór SAk auglýst innan skamms en Erla Björnsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðssviðs sjúkrahússins, muni gegna embættinu þar til nýr forstjóri hefur verið skipaður. Embætti forstjóra HSA verði auglýst síðar á árinu.

Bréf Hildigunnar í heild:

Kæra samstarfsfólk.

Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að auglýsa stöðu forstjóra að loknu fimm ára skipunartímabili mínu.

Í ljósi þeirrar ákvörðunar hef ég óskað eftir að láta af störfum frá og með deginum í dag. Ég tel mikilvægt að skýr forysta og fullt traust ríki um stöðu forstjóra og að nýr aðili taki við sem fyrst. Heilbrigðisráðuneytið hefur fallist á þá beiðni.

Það hefur verið mér mikill heiður að starfa með ykkur undanfarin ár og áratugi. Á þessum árum höfum við tekist á við krefjandi verkefni, byggt upp starfsemina og styrkt stöðu sjúkrahússins í þágu sjúklinga og samfélagsins.

Ég vil þakka ykkur af heilum hug fyrir ykkar fagmennsku, elju og samstarf.

Hlýjar kveðjur, Hildigunnur Svavarsdóttir

Fréttin hefur verið uppfærð

Heilbrigðismál Sjúkrahúsið á Akureyri

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið