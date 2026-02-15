„Framsókn styður ekki bókun 35“ Agnar Már Másson skrifar 15. febrúar 2026 19:36 Ný stjórn Framsóknarflokksins var kjörin á flokksþingi 15. febrúar. Stefán Vagn Stefánsson varaformaður, Lilja Alfreðsdóttir formaður, og Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir ritari. Steinunn Þorvaldsdóttir Framsókn tekur afdráttarlausa afstöðu gegn bókun 35 og aðild að Evrópusambandinu samkvæmt nýrri stjórnmálaályktun sem flokksþing samþykkti í dag. Bókun 35 var lögð fram í tíð síðustu ríkisstjórnar, sem Framsóknarmenn voru aðilar að. Helstu tíðindi af 38. flokksþingi Framsóknar í dag eru eflaust þau að Lilja Alfreðsdóttir hafði betur gegn Ingibjörgu Isaksen í formannskjöri flokksins. Stefán Vagn Stefánsson var einnig kjörinn varaformaður og Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir endurkjörin ritari. Bæði formaðurinn og ritarinn eru því utan þings. Auk þess samþykkti flokkurinn stjórnmálaályktun þar sem snert var á fjölda málefna. Þar krefst flokkurinn til dæmis tafarlausra aðgerða gegn verðbólgu, vöxtum og atvinnuleysi. Þá segir einnig að Framsókn leggist gegn aðild að Evrópusambandinu. Boðuð þjóðaratkvæðagreiðsla um „framhald aðildarviðræðna“, sem flokkurinn setur í gæsalappir, sé óráðleg í ljósi óvissutíma í alþjóðamálum og brýnni verkefni þurfi að leysa innanlands. Sjá einnig: Flokksþing Framsóknar 2026 „Framsókn hafnar þeirri forgangsröðun að aðildarviðræður við Evrópusambandið séu settar ofar brýnum aðgerðum til stuðnings heimilum og fjölskyldum í landinu. Hagur lands og þjóðar er [svo] best borgið utan Evrópusambandsins. Ef þjóðinni er falið að kjósa um evrópumál ætti að kjósa um hvort þjóðin vilji ganga í Evrópusambandið eða ekki,“ segir í ályktuninni en þar er svo bætt við: „Framsókn styður ekki bókun 35.“ Í þessu samhengi er vert að nefna að bókun 35 var lögð fram, þó ekki samþykkt, í tíð síðustu ríkisstjórnar, þegar Framsóknarmenn áttu í meirihlutasamstarfi með Sjálfstæðisflokknum og Vinstri grænum. Bókunin gengur út á það að ef lagasetning sem byggir á EES-samningnum og önnur lög stangast á gildi þau fyrri, nema Alþingi hafi tekið skýrt fram að svo sé ekki. Ályktunina alla má lesa hér að neðan. Stjórnmálaályktun 38. Flokksþings Framsóknar - Heimili og fjölskyldur landsins í forgang. Framsókn krefst tafarlausra aðgerða fyrir heimili og fjölskyldur þessa lands. Aðgerðaleysi stjórnvalda gegn verðbólgu, vöxtum og atvinnuleysi er óásættanlegt þegar hagur heimila og fyrirtækja er í húfi. Aukin skattheimta núverandi stjórnvalda er ástæða þess að sífellt er erfiðara fyrir heimili að ná endum saman. Í sveitarstjórnarmálum er megináhersla á vinnu, vöxt og velferð. Tryggja þarf leikskólapláss, húsnæði, traustan leigumarkað, öfluga innviði og blómlegar byggðir um allt land. Í menntamálum skal tryggja farsæld barna, skýra ábyrgð og betri íslenskukennslu þ.m.t læsi. Framsókn leggst gegn aðild að Evrópusambandinu. Boðuð þjóðaratkvæðagreiðsla um „framhald aðildarviðræðna“ er óráðleg í ljósi óvissutíma í alþjóðamálum og brýnni verkefni þarf að leysa innanlands. Framsókn leggst gegn Bókun 35 og stendur vörð um fullveldi Íslands, auðlindir landsins og stjórnskipulegt sjálfstæði. Málefni heimilanna Framsókn leggur áherslu á tafarlausar og markvissar aðgerðir gegn verðbólgu, háu vaxtastigi og auknu atvinnuleysi. Stjórnvöld mega ekki sitja hjá þegar hagur heimila, fyrirtækja og atvinnulífs er í húfi. Ábyrg hagstjórn og agi í ríkisrekstri eru forsenda traustrar efnahagsstefnu og nú er ekki tíminn til að auka álögur á heimili eða atvinnulíf né ráðast í útgjöld sem ýta undir verðbólgu. Ná þarf tökum á ríkisrekstrinum með festu og forgangsraða útgjöldum þannig að stöðugleiki og fyrirsjáanleiki náist í þágu almennings og atvinnulífs. Íslenskt samfélag þarf skýra og heildstæða stefnu sem þjónar heimilum, styrkir atvinnulíf og eflir byggðir landsins. Framsókn leggur áherslu á að ríkisvaldið setji sér mælanleg markmið um styttingu biðlista í geðheilbrigðiskerfinu, sérstaklega fyrir börn og ungmenni. Styðja þarf virkni og þátttöku eldra fólks í samfélaginu með sanngjörnum lífeyri, hærra frítekjumarki og raunhæfum húsnæðisúrræðum. Mikilvægt er að bæta kjör þeirra sem allra lægstir eru í hópi eldri borgara. Málefni sveitarfélaga Í komandi sveitarstjórnarkosningum leggur Framsókn áherslu á vinnu, vöxt og velferð. Lausnir eiga að snúast um dagleg viðfangsefni fólks líkt og leikskólapláss, samgöngur, velferðarþjónustu og atvinnuuppbyggingu. Auka þarf framboð fjölbreytts húsnæðis fyrir fyrstu kaupendur og fjölskyldur og tryggja traustan og heilbrigðan leigumarkað. Framsókn vill að gerður verði húsnæðissáttmáli á milli ríkis og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu með það að markmiði að tryggja framboð af byggingarhæfum lóðum, enduskoðun vaxtarmarka og hagkvæmri fjármögnun innviða. Framsókn leggur áherslu á blómlegar byggðir um allt land og mikilvægi samstarfs þéttbýlis og dreifbýlis. Borgarstefna sem nýtir drifkraft höfuðborgarsvæðisins og Akureyrar getur skapað aukin tækifæri fyrir búsetu, atvinnu og aðgengi að þjónustu víðs vegar um landið. Menntamál Ráðast þarf í markvissa sókn í menntamálum þar sem vellíðan barna og ungmenna er höfð að leiðarljósi. Stjórnvöld bera ábyrgð á því að hlúa að menntakerfinu með skýrum aðgerðum og stöðugleika fremur en óvissu. Farsæld barna er eitt mikilvægasta hagsmunamál þjóðarinnar og ólíðandi er að börn bíði eftir grunnþjónustu eða að nauðsynleg úrræði skorti. Auka þarf eftirlit með barnaverndarúrræðum og tryggja að börn séu aldrei sett í ótryggar aðstæður. Samræmt námsmat í grunnskólum er mikilvægt til að tryggja gagnsæi og skýra yfirsýn yfir námsárangur svo foreldrar, skólar og stjórnvöld geti brugðist við með markvissum hætti. Jafnframt þarf að efla íslenskukennslu sérstaklega fyrir börn af erlendum uppruna og foreldra þeirra þar sem sterk tungumálakunnátta er lykill að þátttöku og árangri í samfélaginu. Aðildarviðræður við Evrópusambandið Framsókn hafnar þeirri forgangsröðun að aðildarviðræður við Evrópusambandið séu settar ofar brýnum aðgerðum til stuðnings heimilum og fjölskyldum í landinu. Hagur lands og þjóðar er best borgið utan Evrópusambandsins. Ef þjóðinni er falið að kjósa um evrópumál ætti að kjósa um hvort þjóðin vilji ganga í Evrópusambandið eða ekki. Framsókn styður ekki bókun 35. 