Stillir sér upp á miðjunni

Kjartan Kjartansson skrifar
Lilja Alfreðsdóttir fagnar sigri í formannskjöri á flokksþingi Framsóknarflokksins um helgina.
Nýkjörinn formaður Framsóknarflokksins segist ekki hafa áhuga á að færa flokkinn til hægri líkt og hann telur klofningsflokkinn Miðflokkinn hafa gert. Hann segist ætla að efla flokkinn á miðjunni þar sem hann hafi sögulega verið.

Margir túlkuðu hluta af kveðjuræðu Sigurðar Inga Jóhannssonar, fráfarandi formanns, á flokksþingi Framsóknarflokksins um helgina sem gagnrýni á Miðflokkinn sem hefur tekið upp orðræðu evrópskra fjarhægriflokka, sérstaklega í innflytjendamálum, á síðustu misserum.

„Umburðarlyndur, frjálslyndur miðjuflokkur sem sækir fram á eigin gildum eða flokkur sem ætlar að elta popúlistana, flæmast undan hávaðanum vegna þess að við höfum ekki þor, ekki kjark til að svara eða standa á okkar skoðunum þó svo að þær eigi ekki upp á pallborðið í dægurþrasi öfganna,“ sagði Sigurður Ingi.

Lilja Alfreðsdóttir, sem var kjörin formaður Framsóknarflokksins á flokksþinginu, svaraði ekki beint í viðtali í Bítinu á Bylgjunni í morgun hvort hún teldi óviðeigandi af Sigurði Inga að beina spjótum sínum að öðrum flokki í ræðu sinni. Hún teldi þó að ýta ætti undir jákvæða og skýra stefnu flokksins á „uppskeruhátíð“ sem þessari.

Til hægri í efnahagsmálum

Spurð að því hvort Framsóknarflokkurinn ætlaði að reyna að elta Miðflokkinn undir hennar stjórn sagði Lilja að flokkurinn stæði fyrir sínu með skýra stefnu á miðjunni.

„Miðflokkurinn er að fikra sig mjög til hægri. Ég sem formaður er ekki þar. Ég er inni á miðjunni,“ sagði Lilja.

Hún væri til hægri í málefnum atvinnulífsins og að hún vildi að fyrirtækin í landrinu blómstruðu. Skapar þyrfti tekjur til þess að setja í velferðina og efla menntamálin, sem eru henni sérstakt hjartans mál, enn frekar.

„Þannig að við erum bara að fara að efla elsta og virtasta stjórnmálaflokk landsins á miðjunni og sækja þangað sem við höfum verið. En við þurfum líka að vera með skýra sýn og höfða til ungs fólks þannig að þau sjái að við séum að vinna fyrir þau.“

Afsprengi Framsóknarflokksins

Miðflokkurinn varð til sem klofningsframboð Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar eftir að Sigurður Ingi velti honum úr sessi í formannskjöri haustið 2016. 

Á ýmsu hafði þá gengið því ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks undir forsæti Sigmundar Davíðs hafði splundrast í kjölfar upplýsinga um aflandsfélag hans og eiginkonu hans sem komu fram í Panamaskjölunum svonefndu. Litlir kærleikar hafa verið með þeim Sigurði Inga síðan.

Tveimur árum síðar urðu nokkrir miðflokksmenn uppvísir að niðrandi ummælum um Lilju í spjalli á öldurhúsi sem varð opinbert. Lilja lýsti ummælum þeirra sem óafsakanlegum og kallaði þingmennina ofbeldismenn.

