Gómaður með hamar, hnífa og þýfi

Agnar Már Másson skrifar
Lögregla á höfuðborgarsvæðinu hafði í nógu að snúast í dag.
Maður var í dag handtekinn grunaður um innbrot eftir að hafa verið gómaður með þýfi í dag. Hann reyndist einnig með hafa hnífa og hamar á sér.

Lögreglu var í dag tilkynnt um mann sem hafi reynt að brjótast inn á veitingastað, en hann var farinn af vettvangi þegar lögreglu bar að garði, að því er fram kemur í dagbók lögreglunnar.

Sami maður var síðan tilkynntur með mögulegt þýfi á sér. Hann var þá handtekinn og grunaður um innbrot og þjófnað en auk þess var hann með hnífa og hamar á sér, skrifar lögreglan. 

Hann var vistaður í fangaklefa vegna rannsókn málsins, samkvæmt lögregludagbók.

Málið heyrir undir lögreglustöð 1, sem sinnir verkefnum í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnesi.

