Gómaður með hamar, hnífa og þýfi Agnar Már Másson skrifar 15. febrúar 2026 17:53 Lögregla á höfuðborgarsvæðinu hafði í nógu að snúast í dag. Vísir/Vilhelm Maður var í dag handtekinn grunaður um innbrot eftir að hafa verið gómaður með þýfi í dag. Hann reyndist einnig með hafa hnífa og hamar á sér. Lögreglu var í dag tilkynnt um mann sem hafi reynt að brjótast inn á veitingastað, en hann var farinn af vettvangi þegar lögreglu bar að garði, að því er fram kemur í dagbók lögreglunnar. Sami maður var síðan tilkynntur með mögulegt þýfi á sér. Hann var þá handtekinn og grunaður um innbrot og þjófnað en auk þess var hann með hnífa og hamar á sér, skrifar lögreglan. Hann var vistaður í fangaklefa vegna rannsókn málsins, samkvæmt lögregludagbók. Málið heyrir undir lögreglustöð 1, sem sinnir verkefnum í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnesi. Lögreglumál Reykjavík Mest lesið Bein útsending: Lilja formaður eftir spennandi flokksþing Innlent „Við erum áratugum of sein“ Innlent Lilja Alfreðsdóttir er nýr formaður Framsóknarflokksins Innlent Veiktist er hann reyndi að afsanna Havana-heilkennið Erlent „Ég er heppin að hafa ekki brotnað“ Innlent „Það gekk alls konar á en ég er sátt við mína kosningabaráttu“ Innlent „Eins og handboltaþjálfari sem er á bekknum“ Innlent Obama um apamyndbandið: Ákveðin „trúðasýning“ og skortur á sómakennd Erlent „Hrækjandi drullu eins og maður sé að steypa án grímu“ Innlent Drápu þúsundir í „fordæmalausri“ ofbeldisöldu Erlent Fleiri fréttir Sinueldur í Úlfarsárdal Ritari og varaformaður kjörnir: Báðar Liljur utan þings Gómaður með hamar, hnífa og þýfi „Eins og handboltaþjálfari sem er á bekknum“ „Það gekk alls konar á en ég er sátt við mína kosningabaráttu“ Lilja Alfreðsdóttir er nýr formaður Framsóknarflokksins Áþreifanleg eftirvænting eftir nýja formanninum Formaður Bændasamtakanna hefur aldrei orðið hræddur við tré „Erfitt fyrir formann að taka við sitjandi utan þings“ Bein útsending: Lilja formaður eftir spennandi flokksþing „Við erum áratugum of sein“ „Margt jákvætt að gerast en allir á tánum“ Mikil spenna fyrir formannskjör Framsóknarflokksins „Ég er heppin að hafa ekki brotnað“ Öryggi, heilbrigðismál, Evrópa og efnahagur á Sprengisandi Tölvuárás á Grund: Afrituðu gögn um tugi þúsunda manns Rósin segir sig úr fulltrúaráði Samfylkingarinnar Ný samræmd próf lögð fyrir Framsókn þurfi að þora að svara rangfærslum og hálfsannleik popúlista „Hrækjandi drullu eins og maður sé að steypa án grímu“ Kjartan er kominn heim til Íslands Aldrei fleiri útskrifast frá Bifröst Gagnrýnir hversu seint og illa endurreisn Grindavíkur gengur Íslendingar stemmningsfólk sem taki öllum gleðidögum fagnandi Bein útsending: Sigurður Ingi ávarpar Framsóknarmenn í síðasta sinn sem formaður Segir einkaðila ekki hafa fengið svör í marga mánuði Ánægja með bæjarstjórann en Sjálfstæðismenn með mest fylgi Uppnám á bráðamóttökunni og seinagangur í Grindavík Fluttur á sjúkrahús eftir líkamsárás í Grafarvogi WhatsApp-skilaboð Auðuns til konunnar ekki metin gild Sjá meira