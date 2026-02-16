Guðmundur Ingi Guðbrandsson, varaformaður Vinstri grænna, hefur ákveðið að gefa ekki kost á sér til forystu í flokknum á landsfundi í byrjun mars.
Frá þessu greinir Guðmundir Ingi í færslu á Facebook. Hann varð varaformaður VG árið 2019, eftir að hafa verið utanþingsráðherra flokksins frá árinu 2017. Hann var kjörinn á þing árið 2021 og sat eitt kjörtímabil.
Svandís Svavarsdóttir, formaður Vinstri grænna, greindi frá því í desember síðastliðnum að hún myndi ekki gefa kost á sér til áframhaldandi formennsku í flokknum. Því er ljóst að mikil endurnýjun mun eiga sér stað í forystu flokksins á komandi landsfundi, sem fer fram í mars.
