Fólk sólgið í bollur og mjög opið fyrir nýjungum

Landsmenn virðast sérlega hungraðir í bollur í ár ef marka má söluaukningu á bolludaginn hjá handverksbakaríinu Brauð & Co. Þeir virðast einnig vera mjög opnir fyrir tilbreytingu þetta árið því óhefðbundin bolla hefur verið uppseld síðan á fimmtudag en það er bolla með sérstakri sítrónufyllingu og fallega gylltum margenstoppi.
Viðar Ottó Brink, sölu- og markaðsstjóri Brauð & co., segist finna fyrir stórauknum bolluáhuga þetta árið.
„Hann er stærri hjá okkur, við erum að sjá töluverða aukningu hjá okkur, svona fimmtán prósent aukningu frá því í fyrra.“
Það er sannlega nóg að gera hjá starfsfólki sem er í óðaönn að útbúa og afgreiða bollur.
„Það er búið að vera mjög mikið að gera, sérstaklega snemma í morgun. Þetta byrjaði strax klukkan sex í morgun þegar fyrirtækin komu til okkar að sækja pantanir. Helgin fer meira í fjölskyldur og bollukaffi heima hjá ömmu og afa og fólk er að kaupa fyrir sig og vini en mánudagurinn sjálfur fer rosalega mikið í pantanir.“
Hin síðustu ár hefur verið boðið upp á bollur með öðruvísi og framandi bragðtegundum.
„Við höfum alltaf boðið upp á þetta klassíska, vatnsdeigsbolla með súkkulaði, sultu og rjóma og karmellubollu, það er mjög öruggt, en svo höfum við verið að leika okkur líka með tvær þrjár aðrar tegundir. Við sjálf erum með fimm tegundir í ár.“
Landsmenn virðast taka nýjungum opnum örmum í ár.
„Til dæmis Juzu Lemon bollan. Það er sítrónufylling inni í henni og svo erum við með marengs brenndan á toppnum. Þetta er fyllt bolla. Þetta er bolla sem við bökum og svo þurfum við að sprauta inn í hana sítrónufyllingunni. Við byrjuðum að selja hana á fimmtudaginn og hún seldist upp alla dagana. Fólk er tilbúið að prófa eitthvað nýtt og skemmtilegt.“
Hann segir að bakararnir fái mikla ánægju af því að leyfa sköpunargleðinni að ráða för.
„Þetta eru náttúrulega átta bakarí og gera þetta svona; allar fyllingar og sultur og allt, þetta er allt handverk og gert frá grunni. Fyrir nokkrum árum síðan þá var þetta mikið bras hjá okkur og erfitt fyrir okkur að gera þetta en í dag er þetta bara gaman. Það er bara „high five“ og allir brosandi og stemning.“
Bakaríið Brikk verður opnað á óhefðbundnum stað í Skeifunni í dag, inni í útvistarvöruversluninni Zo-on. Fyrirtækin segjast prófa nýja nálgun þar sem viðskiptavinir geti sameinað verslunarferð og kaffihúsastund.
Stjörnubakarinn Elenora Rós seldi upp gríðarlegt magn af girnilegum bollum í einhverju rosalegasta bolluteiti ársins í Höfuðstöðinni í gær. Elenora, sem er búsett í London, var algjörlega í skýjunum með viðburðinn.
Rakel María Hjaltadóttir, hlaupadrottning og ofurskvísa, bakaði girnilegar vatnsdeigsbollur með fyllingu innblásinni af hinu vinsæla Dúbaí-súkkulaði. Bolludagurinn verður haldinn hátíðlegur mánudaginn 3. mars næstkomandi, og því tilvalið að bjóða í bollukaffi um helgina.