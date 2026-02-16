Innlent

Afi sakaður um að nudda kyn­færi stúlku

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Héraðsdómur Reykjavíkur mun dæma í málinu. Vísir/Vilhelm

Karlmaður hefur verið ákærður fyrir kynferðislega áreitni og stórfellt brot í nánu sambandi gegn barnabarni sínu í aðdraganda jóla fyrir rúmum tveimur árum. Málið var þingfest við Héraðsdóm Reykjavíkur í morgun.

Afanum er gefið að sök að hafa á heimili sínu dregið buxnaskálmar barnabarns síns upp að mjöðmum og nuddað ber læri hennar og nára, farið með hönd undir nærbuxur, snert og nuddað kynfæri hennar. Þannig hafi hann ógnað lífi og heislu stúlkunnar.

Krafist er 3,5 milljóna króna í miskabætur fyrir hönd ólögráða stúlkunnar.

