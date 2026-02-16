Arnar Eggert hafnar því að HÍ sé „vók-útungunarstöð“ Jakob Bjarnar skrifar 16. febrúar 2026 13:33 Arnar Eggert segir áhyggjuefni ef upptökur úr kennslustundum leki út, ýmsir, ekki síst nemendur, geti verið viðkvæmir fyrir því. En eftir á að hyggja fór ekkert fram í hans kennslustund sem ástæða er að skammast sín fyrir. vísir/vilhelm/aðsend Upptaka úr tíma Arnars Eggerts Thoroddsen, doktors í rokktónlist, úr seminari sem hann heldur um hlaðvörp við Háskóla Íslands, hefur lekið út. Þar heyrist hann segja um hópverkefni sem fjallar um Blökastið: „Á ekki örugglega að taka þessa menn af lífi?“ Nútíminn gerir sér mat úr þessum leka, upptaka sem gerð var í kennslustund við Háskóla Íslands, þar sem sjá má umræðu í áfanga sem fjallar um fjölmiðla, menningu og gagnrýna greiningu á efni í opinberri umræðu. „Í myndbandinu heyrist kennarinn bregðast við þegar hann sér hvaða hlaðvarp nemendurnir eru að fara að fjalla um en það eru þremenningarnir Egill Einarsson, Steindir jr. og Auðunn Blöndal, sem eru með hlaðvarpið Blökastið.“ Frosti Logason er ritstjóri Nútímans. Arnar Eggert segir að þeir hafi rætt saman og allt sé í góðu þeirra á milli, enda félagar frá fornu fari.vísir/vilhelm Vísir óð beint í vélarnar og spurði Arnar Eggert einfaldlega hvort að sú væri virkilega raunin, að Háskóli Íslands sé útungunarstöð fyrir þessa hugmyndafræði sem kölluð hefur verið vók? „Nei,“ segir Arnar Eggert og tekur vel utan um orðið. „Ég get nú ekki tekið undir það. Og síst að þar fari fram áróður af minni hálfu. Þó að ég sé með veggspjald af Karli Marx við náttborðið mitt, þá flyt ég það ekki með mér niður í háskóla.“ Gengur út á að segja eitthvað það sem orkar tvímælis Arnar Eggert segir að sér finnist vont fyrir nemendur ef upptökur úr kennslustundum fari á flot því í kennslustundum fari fram alls konar umræður sem auðvelt sé að rífa úr samhengi. Hann segir að glögglega megi heyra, af tóninum í röddu hans, að þetta sé sagt í galsa. „En þá er það auðvitað fyrirsögnin og ég kveinka mér ekki undan því. En þetta er miklu flatara en fréttin reynir að gera þetta. Við erum bara að tala um another day in the uni,“ segir Arnar Eggert og hlær. Háskólinn hefur áður sætt gagnrýni fyrir að draga hugmyndafræðilega tauma þannig að akademískt frelsi megi undan láta: Nú má ætla að þeir sem einkum láta þetta fara fyrir brjóstið á sér séu einmitt þeir sömu aðilar og vörðu rétt Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar prófessors emerítusar til að segja eitt og annað sem stuðar, og er það ekki einmitt hlutverk háskóla? „Jú, jú. Þetta gengur eingöngu út á það. Ég spyr nemendur, mótmælið mér, skoðum þetta út frá öllum hliðum… Síðan kemur eitthvað út úr því. Ég sinni auðvitað faglegri vísindalegri kennslu en ég er líka bara Arnar Eggert. Líka, með mínar skoðanir, galla og mitt hold og blóð.“ Vonlaust að stöðva stafræna leka Arnar Eggert segist hafa farið í að vilja slökkva elda en vandamálið á stafrænni öld sé að þegar það var fundið upp er engin leið að læsa einhverju dóti, þannig lagað; þegar það er komið út, þá er það komið út. En vandamálið á stafrænni öld er að ef eitthvað fer út þá er það komið út og ekki á mínu valdi að stöðva það. Þegar við fundum upp stafræna dótaríið þá var game is up að passa upp á gögn og þegar átti að læsa einhverju dóti, þannig lagað. Arnar Eggert segir að Blökastið sé stórt og það sé annað hvort að fólk hafi eitthvað um það að segja.aðsend „Þessi frétt á Nútímanum er saklaus en fólk er misviðkvæmt fyrir þessu. Það er hægt að skoða þetta frá alls konar hliðum. Í mínum huga er jákvætt að fram fari gagnrýnin kennsla um fjölmiðla í Háskólanum. Við vorum að skoða alls konar hlaðvörp og sitt sýndist hverjum.“ Að sögn Arnars Eggerts á Blökastið á sér sitt fylgisfólk inni í tíma. „Þegar þú ert orðinn svona stór eins og þeir – og þeir eru auðvitað stuðandi líka, þótt það nú væri – þá er nú annað hvort að fólk hafi eitthvað um það að segja. Ef ekki væri farið fram gegn mér: „Arnar Eggert er hálfviti að segja þetta..." ég á bara að vera þakklátur fyrir það.“ Háskólar Skóla- og menntamál Fjölmiðlar Mest lesið Gleymdu að lækka launin og senda nú bakreikning Innlent Mánudagsmorgunn í Kaffistofu Samhjálpar Innlent Obama gefur út yfirlýsingu um mögulega tilvist geimvera Erlent Þjökuð af samviskubiti meðan pabbinn bíður eftir plássi Innlent Fríska upp á kjarnorkumannvirki í laumi Erlent Kristinn Jón tekur slaginn við Alexöndru Innlent Guðmundur Ingi gefur ekki kost á sér Innlent Fimm sóttir upp á Fjarðarheiði í nótt Innlent Stillir sér upp á miðjunni Innlent „Þú stöðvar Pútín ekki með kossum og blómum“ Erlent Fleiri fréttir Verra að vera í bíl en gangandi í svifrykinu Kristinn Jón tekur slaginn við Alexöndru Fólk sólgið í bollur og mjög opið fyrir nýjungum Óbreytt ástand á Landspítala og svifrykið hrellir borgarbúa Kallar eftir rannsókn á snjóflóðinu á Flateyri Gleymdu að lækka launin og senda nú bakreikning Guðmundur Ingi gefur ekki kost á sér Þjökuð af samviskubiti meðan pabbinn bíður eftir plássi Stillir sér upp á miðjunni Mikill meirihluti vill banna sölu á orkudrykkjum til barna Fimm sóttir upp á Fjarðarheiði í nótt Mánudagsmorgunn í Kaffistofu Samhjálpar Happdræti Háskólans varar við svikurum Íhugar að leggja á sykurskatt „Framsókn styður ekki bókun 35“ Meiri hætta á ferðum vegna rýrnunar jökla Sinueldur við Framheimilið Ritari og varaformaður kjörnir: Báðar Liljur utan þings Gómaður með hamar, hnífa og þýfi „Eins og knattspyrnuþjálfari sem er á bekknum“ „Það gekk alls konar á en ég er sátt við mína kosningabaráttu“ Lilja Alfreðsdóttir er nýr formaður Framsóknarflokksins Áþreifanleg eftirvænting eftir nýja formanninum Formaður Bændasamtakanna hefur aldrei orðið hræddur við tré „Erfitt fyrir formann að taka við sitjandi utan þings“ Bein útsending: Lilja formaður eftir spennandi flokksþing „Við erum áratugum of sein“ „Margt jákvætt að gerast en allir á tánum“ Mikil spenna fyrir formannskjör Framsóknarflokksins „Ég er heppin að hafa ekki brotnað“ Sjá meira