Ritari og varaformaður kjörnir: Báðar Liljur utan þings Agnar Már Másson skrifar 15. febrúar 2026 18:33 Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir ritari og Stefán Vagn Stefánsson varaformaður. Vísir/Lýður Stefán Vagn Stefánsson þingmaður var kjörinn varaformaður Framsóknarflokksins í dag og Lilja Rannveig Stefánsdóttir varaþingmaður var endurkjörinn ritari flokksins. Þau voru hvort tveggja eitt í framboði. Lilja Alfreðsdóttir, sem var varaformaður flokksins, hafði betur gegn Ingibjörgu Isaksen þingflokksformanni í formannskjöri sem haldið var á 38. flokksþingi Framsóknar, sem lauk í dag. Sem fyrr segir var einnig kosið um varaformann, sem er nú Stefán Vagn Stefánsson, og ritara sem er Lilja Rannveig Stefánsdóttir. Stefán Vagn Stefánsson varaformaður Framsóknar.Vísir/Lýður Ritari flokksins og formaður hans eiga því ekki aðeins nafnið sameiginlegt, heldur er hvorug þeirra með fast þingsæti. Lilja Rannveig er samt varaþingmaður, ólíkt nöfnu sinni. Lilja Rannveig var fyrst kjörin ritari Framsóknar á haustfundi miðstjórnar flokksins í október 2025 eftir að Ásmundur Einar Daðason, fyrrverandi ritari, yfirgaf hið pólitíska svið. Hinn 29 ritari sat á þingi fyrir Framsókn á síðasta kjörtímabili en hlaut ekki kjör í þingkosningum 2024. Þá skipaði Lilja Rannveig 2. sætið á lista flokksins í Norðvesturkjördæmi, á eftir oddvitanum Stefáni Vagni sem er eini sitjandi þingmaður flokksins í kjördæminu. Sjá einnig: Flokksþing Framsóknar 2026 Svipaða sögu er að segja af hinni 52 ára Lilju Alfreðsdóttur formanni, sem leiddi lista Framsóknar í Reykjavíkurkjördæmi suður en fékk ekki þingsæti. Stefán Vagn Stefánsson varaformaður Framsóknar.Vísir/Lýður Hinn 54 ára Stefán Vagn hefur aftur á móti verið þingmaður Norðvesturkjördæmis síðan 2021 og varaþingmaður fyrir það. Hann tekur við varaformannssætinu af Lilju Alfreðsdóttur. Framsóknarflokkurinn Flokksþing Framsóknar 2026 Alþingi