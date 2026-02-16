Innlent

Lögga á­kærð fyrir leit án heimildar

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Það heyrir til tíðinda þegar lögreglumaður er ákærður fyrir brot í opinberu starfi.
Lögreglumaður hefur verið ákærður fyrir brot í opinberu starfi fyrir að hafa í tvígang sumarið 2025 farið inn í íbúð án samþykkis eigenda og úrskurðar dómara. Þannig hafi hann ekki gætt lögmætra aðferða í starfi sínu.

Málið er til meðferðar hjá Héraðsdómi Reykjavíkur þar sem það var þingfest í morgun. Um er að ræða tvö brot með tveggja daga millibili í júlí 2025. Friðrik Smári Björgvinsson saksóknari í málinu segir að aðalmeðferð í málinu hafi verið ákveðin í maí. Það þýðir að lögreglumaðurinn neitar sök miðað við ákæru.

Lögreglumaðurinn er annars vegar ákærður fyrir brot í opinberu starfi með því að hafa mánudaginn 21. júlí opnað útidyrahurð efri hæðar í ónefndu húsi með lykli sem hann lagði hald á með ólögum, og farið þar inn án samþykkis eigenda eða leigutaka eða úrskurðar dómara og þannig ekki gætt lögmætra aðferða við leit.

Svo er hann hins vegar ákærður fyrir brot í opinberu starfi með því að hafa miðvikudaginn 23. júlí farið inn í íbúð án samþykkis eigenda eða úrskurðar dómara og hafið þar leit og þannig ekki gætt lögmætra aðferða við beitingu rannsóknaraðgerðar.

Málin teljast varða 131. og 132. grein almennra hegningarlaga. Brot við fyrri greininni varðar allt að þriggja ára fangelsi en hámarksrefsing fyrir síðara brotið varðar að hámarki eins árs fangelsi.

