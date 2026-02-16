Lögga ákærð fyrir leit án heimildar Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 16. febrúar 2026 14:11 Það heyrir til tíðinda þegar lögreglumaður er ákærður fyrir brot í opinberu starfi. Vísir/Vilhelm Lögreglumaður hefur verið ákærður fyrir brot í opinberu starfi fyrir að hafa í tvígang sumarið 2025 farið inn í íbúð án samþykkis eigenda og úrskurðar dómara. Þannig hafi hann ekki gætt lögmætra aðferða í starfi sínu. Málið er til meðferðar hjá Héraðsdómi Reykjavíkur þar sem það var þingfest í morgun. Um er að ræða tvö brot með tveggja daga millibili í júlí 2025. Friðrik Smári Björgvinsson saksóknari í málinu segir að aðalmeðferð í málinu hafi verið ákveðin í maí. Það þýðir að lögreglumaðurinn neitar sök miðað við ákæru. Lögreglumaðurinn er annars vegar ákærður fyrir brot í opinberu starfi með því að hafa mánudaginn 21. júlí opnað útidyrahurð efri hæðar í ónefndu húsi með lykli sem hann lagði hald á með ólögum, og farið þar inn án samþykkis eigenda eða leigutaka eða úrskurðar dómara og þannig ekki gætt lögmætra aðferða við leit. Svo er hann hins vegar ákærður fyrir brot í opinberu starfi með því að hafa miðvikudaginn 23. júlí farið inn í íbúð án samþykkis eigenda eða úrskurðar dómara og hafið þar leit og þannig ekki gætt lögmætra aðferða við beitingu rannsóknaraðgerðar. Málin teljast varða 131. og 132. grein almennra hegningarlaga. Brot við fyrri greininni varðar allt að þriggja ára fangelsi en hámarksrefsing fyrir síðara brotið varðar að hámarki eins árs fangelsi. Lögreglan Dómsmál Lögreglumál Mest lesið Gleymdu að lækka launin og senda nú bakreikning Innlent Mánudagsmorgunn í Kaffistofu Samhjálpar Innlent Obama gefur út yfirlýsingu um mögulega tilvist geimvera Erlent Þjökuð af samviskubiti meðan pabbinn bíður eftir plássi Innlent Sakfelldar fyrir að brjótast um borð í hvalveiðiskip Innlent Fríska upp á kjarnorkumannvirki í laumi Erlent Arnar Eggert hafnar því að HÍ sé „vók-útungunarstöð“ Innlent Kristinn Jón tekur slaginn við Alexöndru Innlent Afi sakaður um að nudda kynfæri stúlku Innlent Yfirvöld hafi útvegað tvö ný rými og óbreytt ástand Innlent Fleiri fréttir Hildigunnur hættir strax eftir ákvörðun ráðherra Styrkur svifryks áfram hár í borginni Lögga ákærð fyrir leit án heimildar Yfirvöld hafi útvegað tvö ný rými og óbreytt ástand Afi sakaður um að nudda kynfæri stúlku Sakfelldar fyrir að brjótast um borð í hvalveiðiskip Arnar Eggert hafnar því að HÍ sé „vók-útungunarstöð“ Verra að vera í bíl en gangandi í svifrykinu Kristinn Jón tekur slaginn við Alexöndru Fólk sólgið í bollur og mjög opið fyrir nýjungum Óbreytt ástand á Landspítala og svifrykið hrellir borgarbúa Kallar eftir rannsókn á snjóflóðinu á Flateyri Gleymdu að lækka launin og senda nú bakreikning Guðmundur Ingi gefur ekki kost á sér Þjökuð af samviskubiti meðan pabbinn bíður eftir plássi Stillir sér upp á miðjunni Mikill meirihluti vill banna sölu á orkudrykkjum til barna Fimm sóttir upp á Fjarðarheiði í nótt Mánudagsmorgunn í Kaffistofu Samhjálpar Happdræti Háskólans varar við svikurum Íhugar að leggja á sykurskatt „Framsókn styður ekki bókun 35“ Meiri hætta á ferðum vegna rýrnunar jökla Sinueldur við Framheimilið Ritari og varaformaður kjörnir: Báðar Liljur utan þings Gómaður með hamar, hnífa og þýfi „Eins og knattspyrnuþjálfari sem er á bekknum“ „Það gekk alls konar á en ég er sátt við mína kosningabaráttu“ Lilja Alfreðsdóttir er nýr formaður Framsóknarflokksins Áþreifanleg eftirvænting eftir nýja formanninum Sjá meira