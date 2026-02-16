Þurfa að brúa sex milljarða króna bil

Fjárframlög ríkisins til Háskóla Íslands þyrftu að vera sex milljörðum krónum hærri á árinu 2026 svo að þau væru sambærileg hinum Norðurlöndunum. Háskólaráð skorar á stjórnvöld að forgangsraða fjármunum í þágu menntunar.
Þetta kemur fram í ályktun sem háskólaráð Háskóla Íslands (HÍ) samþykkti einróma á fundi sínum 12. febrúar en þar var farið yfir stöðu mála varðandi fjármögnun háskólastigsins hér á landi.
Nýjasti samanburður við háskóla á Norðurlöndum er byggður á tölum frá árinu 2024 en hann sýnir að til að standa jafnfætis hinum norrænu háskólunum þyrfti fjárveiting til HÍ að vera ríflega tuttugu prósentum hærri en raunin er fyrir árið 2026.
„Á sama tíma starfar Háskóli Íslands í alþjóðlegu samkeppnisumhverfi og gerð er sú krafa til hans að árangur og gæði faglegs starfs séu sambærileg við háskóla á Norðurlöndum,“ segir í ályktuninni.
Háskóli Íslands hefur síðustu ár þurft að draga úr ýmissi grunnþjónustu vegna fjárskorts. Í ályktuninni bendir háskólaráð á að núverandi fjárveiting skólans hafi afleiðingar. Það sé sífellt erfiðara að halda úti námsgreinum og það geri skólanum erfitt fyrir að rækja hlutverk sitt sem þjóðskóli.
Margar þeirra námsgreina sem útlit er fyrir að þurfi að fella niður eða hafa nú þegar verið felldar niður eru hvergi annars staðar kenndar hér á landi en í HÍ. Á vef hi.is kemur fram að þetta eigi við um allt að þrjá fjórðu námsgreinanna við HÍ.
Á sama fundi samþykkti háskólaráð að hækka skrásetningargjald skólans um þriðjung frá og með næsta skólaári. Þannig fer gjaldið úr 75 þúsund krónum á ári yfir í hundrað þúsund krónur á ári. Stúdentahreyfingarnar Röskva og Vaka hafa síðustu vikur mótmælt hækkununum harðlega.
Röskva boðaði til mótmæla fyrir utan aðalbyggingu háskólans á meðan á fundinum stóð en Ármann Leifsson forseti Röskvu sagði í viðtali við Vísi að nemendum þætti óásættanlegt að þeir eigi að borga brúsann.
Háskólaráð biðlar til íslenskra stjórnvalda að huga betur að fjármögnun háskólastigsins. Þörf sé á breyttri forgangsröðun fjármuna í þágu menntunar og rannsókna, eða eins og segir í ályktuninni, „sem eru undirstaða framfara og áframhaldandi velsældar á Íslandi.“
„Hátt menntunarstig, öflugt rannsóknastarf og nýsköpun eru ófrávíkjanlegur grunnur að því að tryggja samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs og farsæld samfélagsins til allrar framtíðar,“ segir að endingu í ályktuninni.