Lífið

Annie Mist eignaðist sitt þriðja barn

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Annie Mist og Frederik eru nú orðin þriggja barna foreldrar.
Annie Mist og Frederik eru nú orðin þriggja barna foreldrar.

Crossfit-stjörnurnar Annie Mist Þórisdóttir og Frederik Ægidius eignuðust sitt þriðja barn 9. febrúar. Þar bættist strákur í hópinn en fyrir áttu þau strák og stelpu.

Annie Mist greindi frá fregnunum á Instagram og skrifaði bæði fæðingardag drengsins  og þyngdina við færsluna en hann vóg 3760 grömm. Hann hefur því verið rétt rúmlega fimmtán merkur.

„Allir hamingjusamir, hraustir og að venjast þessu fallega lífi,“ skrifaði Annie jafnframt við færsluna.

Parið á fyrir dótturina Freyju sem fæddist árið 2020 og Atlas sem er fæddur árið 2024. Fyrir viku síðan birtu þau færslu þar sem þau tilkynntu að lítill strákur væri á leiðinni og þau væru enn að velta fyrir sér nafni. Vilja þau að nafnið gangi á ensku, íslensku og dönsku.

Tímamót CrossFit Barnalán Ástin og lífið

Tengdar fréttir

Komin fimm mánuði á leið en stendur á höndum eins og ekkert sé

Íslenska CrossFit goðsögnin Anníe Mist Þórisdóttir er ófrísk af sínu þriðja barni. Hún æfir kannski ekki eins mikið og áður á þessari meðgöngu og hinum sem fóru á undan en gerir þó miklu meira en flestir reyna við í sömu stöðu.

Annie Mist á von á þriðja barninu

CrossFit-parið Annie Mist Þórisdóttir og Frederik Emil Aegidius, eiga von á sínu þriðja barn í febrúar á næsta ári. Annie greinir frá gleðitíðindunum í færslu á Instagram.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.