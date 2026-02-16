Annie Mist eignaðist sitt þriðja barn Magnús Jochum Pálsson skrifar 16. febrúar 2026 10:19 Annie Mist og Frederik eru nú orðin þriggja barna foreldrar. Crossfit-stjörnurnar Annie Mist Þórisdóttir og Frederik Ægidius eignuðust sitt þriðja barn 9. febrúar. Þar bættist strákur í hópinn en fyrir áttu þau strák og stelpu. Annie Mist greindi frá fregnunum á Instagram og skrifaði bæði fæðingardag drengsins og þyngdina við færsluna en hann vóg 3760 grömm. Hann hefur því verið rétt rúmlega fimmtán merkur. View this post on Instagram A post shared by Annie Thorisdottir (@anniethorisdottir) „Allir hamingjusamir, hraustir og að venjast þessu fallega lífi,“ skrifaði Annie jafnframt við færsluna. Parið á fyrir dótturina Freyju sem fæddist árið 2020 og Atlas sem er fæddur árið 2024. Fyrir viku síðan birtu þau færslu þar sem þau tilkynntu að lítill strákur væri á leiðinni og þau væru enn að velta fyrir sér nafni. Vilja þau að nafnið gangi á ensku, íslensku og dönsku. Tímamót CrossFit Barnalán Ástin og lífið Tengdar fréttir Komin fimm mánuði á leið en stendur á höndum eins og ekkert sé Íslenska CrossFit goðsögnin Anníe Mist Þórisdóttir er ófrísk af sínu þriðja barni. Hún æfir kannski ekki eins mikið og áður á þessari meðgöngu og hinum sem fóru á undan en gerir þó miklu meira en flestir reyna við í sömu stöðu. 3. október 2025 09:01 Annie Mist á von á þriðja barninu CrossFit-parið Annie Mist Þórisdóttir og Frederik Emil Aegidius, eiga von á sínu þriðja barn í febrúar á næsta ári. Annie greinir frá gleðitíðindunum í færslu á Instagram. 18. ágúst 2025 10:44 Mest lesið Vinkonuferð til Íslands tók óvænta stefnu Lífið Júnía Lín frumsýndi kærastann Lífið Stjörnulífið: Valentínusarást og grísir á ströndinni Lífið „Við kölluðum það einu sinni sexisma og rasisma“ Lífið Annie Mist eignaðist sitt þriðja barn Lífið „Mér fannst hann djarfur að vera ekkert að fela þetta“ Lífið Dimmt um hábjartan dag Lífið Úr verslunarrekstri á „fínni útgáfuna“ af ítalskri knæpu Lífið Tvö ár af ást hjá Charlie og Laufeyju Lífið Fimmtán lífsseigar mýtur um mataræði og næringu Lífið Fleiri fréttir Fimmtán lífsseigar mýtur um mataræði og næringu Annie Mist eignaðist sitt þriðja barn Vinkonuferð til Íslands tók óvænta stefnu „Við kölluðum það einu sinni sexisma og rasisma“ Stjörnulífið: Valentínusarást og grísir á ströndinni Júnía Lín frumsýndi kærastann Úr verslunarrekstri á „fínni útgáfuna“ af ítalskri knæpu Dimmt um hábjartan dag „Mér fannst hann djarfur að vera ekkert að fela þetta“ Krakkatía vikunnar: Skál, norðurljós og Solla stirða Ólst upp á sjónum og fann köllunina í stýrishúsinu Dreymir um að hræða íslenska þjóð upp úr skónum Fréttatía vikunnar: Oddvitar, Apple og medalíur Óðinn Svan hættur hjá Rúv: „Maður getur ekki verið atvinnulaus lengi“ Mari Jaersk tilkynnti kynið úti í náttúrunni Elísa og Rasmus gengu í það heilaga Bridgespaði seldi í Köldulind á 237 milljónir Kann sjö tungumál, með fimm háskólagráður og kennir dönsku Lokar hringnum eftir tíu ár erlendis Minnast Van Der Beek: „Hans verður saknað að eilífu“ „Erum bara vinir“ „Rétt „outfit“ getur bjargað deginum“ Örláti tannálfurinn Zayn aldrei ástfanginn af Gigi Pósthólfið fylltist eftir að hún auglýsti eftir kærasta í Edduverðlaunaræðunni Dr. Gunni flytur í Fljótshlíðina í faðm Helenu Söfnun til handa fjölskyldu van der Beek fer fram úr björtustu vonum Menn sem murka lífið úr öndunum á Tjörninni Bud Cort látinn eftir langvinn veikindi Margrét, Elín, Kristín og Sigrún auk Ævars Þórs fá bókmenntaverðlaun James Van Der Beek látinn Sjá meira