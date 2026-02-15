Innlent

Mikil spenna fyrir for­mannskjör Framsóknar­flokksins

Smári Jökull Jónsson skrifar
Bylgjan hádegi

Nýr formaður Framsóknarflokksins verður kjörinn í dag en þær Lilja Alfreðsdóttir og Ingibjörg Isaksen eru í framboði. Við verðum í beinni frá flokksþingi Framsóknar í hádegisfréttum og ræðum bæði við fráfarandi formann sem og stjórnmálafræðing um stöðu mála.

Þá verður rætt við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra en hún sótti öryggisráðstefnu sem staðið hefur yfir í Munchen síðustu daga. 

Starfshópi verður falið að skoða hvort leggja eigi sérstakan skatt á vörur sem teljast drögum samkvæmt þingsályktunartillögu. Við heyrum frá heilbrigðisráðherra um málið.

Í íþróttafréttum verður meðal annars rætt við framkvæmdastjóra KSÍ um þátttkugjöld í neðri deildum Íslandsmótsins og að sjálfsögðu fjallað um Ólympíuleikana á Ítalíu.

Allt þetta og meira til í hádegisfréttum Bylgjunnar.

Klippa: Hádegisfréttir á Bylgjunni 15. febrúar 2026
