Mikil spenna fyrir formannskjör Framsóknarflokksins Smári Jökull Jónsson skrifar 15. febrúar 2026 11:35 Nýr formaður Framsóknarflokksins verður kjörinn í dag en þær Lilja Alfreðsdóttir og Ingibjörg Isaksen eru í framboði. Við verðum í beinni frá flokksþingi Framsóknar í hádegisfréttum og ræðum bæði við fráfarandi formann sem og stjórnmálafræðing um stöðu mála. Þá verður rætt við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra en hún sótti öryggisráðstefnu sem staðið hefur yfir í Munchen síðustu daga. Starfshópi verður falið að skoða hvort leggja eigi sérstakan skatt á vörur sem teljast drögum samkvæmt þingsályktunartillögu. Við heyrum frá heilbrigðisráðherra um málið. Í íþróttafréttum verður meðal annars rætt við framkvæmdastjóra KSÍ um þátttkugjöld í neðri deildum Íslandsmótsins og að sjálfsögðu fjallað um Ólympíuleikana á Ítalíu. Allt þetta og meira til í hádegisfréttum Bylgjunnar. Klippa: Hádegisfréttir á Bylgjunni 15. febrúar 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar