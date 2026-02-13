Innlent

Björgunar­sveitir á Snæ­fells­nesi kallaðar út

Freyja Þórisdóttir skrifar
Mynd af Vatnaleið af vefsíðu Vegagerðarinnar.
Mynd af Vatnaleið af vefsíðu Vegagerðarinnar. Vegagerðin

Björgunarsveitir á Snæfellsnesi hafa verið kallaðar út vegna slyss á Vatnaleið. 

Þetta staðfestir Jón Þór Víglundsson upplýsingafulltrúi Landsbjargar í samtali við fréttastofuna. Hann gat ekki veitt frekari upplýsingar. 

Fréttin verður uppfærð.

Björgunarsveitir Stykkishólmur

