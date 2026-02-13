Innlent

Fram­lag Ís­lands hlut­falls­lega lítið og svifrykið hrellir borgar­búa

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum verður rætt við formann utanríkismálanefndar Alþingis um varnarmál og stöðuna í Evrópu. Hann segir framlag Íslands til Úkraínu mun minna á hvern íbúa en á hinum Norðurlöndunum.

Þá fjöllum við um svifryksmengunina sem verið hefur í borginni í stillunum undanfarið. Lítið er hægt að bregðast við því rykbindiefnið er búið í landinu og erfitt er að þvo göturnar í því frosti sem verið hefur. 

Einnig fjöllum við um hinn væntanlega sendiherra Bandaríkjanna hér á landi sem var tekinn í yfirheyrslu af bandarískri þingnefnd í gær. 

Í sportpakkanum förum við yfir árangur Dags Benediktssonar á Vetrarólympíuleikunum og kíkjum á körfuna hér heima.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

