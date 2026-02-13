Innlent

Líkams­á­rásir, þjófnaðir og fíkniefnabrot

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Sjö gistu fangageymslur lögreglu í morgunsárið. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnti tveimur útköllum vegna líkamsárása í gærkvöldi eða nótt. Önnur átti sér stað í Hafnarfirði en í hin í póstnúmerinu 112. Þar var kona í annarlegu ástandi handtekin í tengslum við rannsókn málsins.

Tveir voru handteknir í Hafnarfirði í tengslum við þjófnað í verslun og tveir í aðrir voru handteknir í miðborginni, annar fyrir brot á lögreglusamþykkt og hinn fyrir meint fíkniefnalagabrot, peningaþvætti og fyrir að dvelja í landinu án landvistarleyfis.

Nokkrir voru stöðvaðir í umferðinni, flestir grunaðir um akstur undir áhrifum fíkniefna.

