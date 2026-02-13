Rússneskur dönskukennari í Garðaskóla sem líður best á Íslandi Stefán Árni Pálsson skrifar 13. febrúar 2026 11:01 Artem er ótrúlegur þegar kemur að tungumálum. Í Íslandi í dag á Sýn í gærkvöld mætti Tómas Arnar í Garðaskóla til að kynnast einum áhugaverðasta dönskukennara landsins sem er jafnframt doktor í kennslufræði. Tvö af stærri hitamálum síðustu missera eru málefni innflytjenda og menntamál en það er einmitt það sem Artem Ingmar hefur tileinkað ferli sínum að rannsaka, það er: reynslu innflytjenda af menntakerfinu. Artem kemur frá Rússlandi og kann fleiri tungumál en við flest. Nánar tiltekið sjö. Tómas hitti Artem í kennslustofu þar sem hann kennir krökkum á unglingastigi dönsku og hefur mjög gaman af. Hann hefur búið á ýmsum stöðum í heiminum en segist líða best á Íslandi þar sem hann hefur nú átt heima í þó nokkur ár. Rússi sem elska úkraínsku „Ég er fæddur og uppalinn í Rússlandi og fór í skóla í Moskvu. Ég hef alltaf haft áhuga á Norðurlöndum og Norðurlandamálum og þess vegna ákvað ég að fara í svona skandinavískan skóla í Rússlandi og byrjaði þá að læra íslensku þegar ég var lítill. Fyrsta valið mitt var norska, en annað valið mitt var íslenska, en það var fullt í norsku og langur biðlisti og því ákvað ég bara að fara í íslensku. Þetta var bara frábært og mér fannst mjög skemmtilegt og líka við lásum alls konar íslenskar sögur og kynntumst menningu og þá hugsaði ég, það væri gaman kannski að flytja til Íslands og þá ákvað ég bara að flytja til Íslands og fara í nám hérna,“ segir Artem en hann er með fimm háskólagráður eins og Georg nokkur Bjarnfreðarson. „Ég er með fimm háskólapróf, sálfræði, félagsfræði, uppeldisfræði, stjórnmálafræði og kennsluréttindi.“ Hann hóf nám við Háskóla Íslands 20 ára og er með BA-gráðu í dönsku, meistaragráðu í norrænum fræðum, doktorsgráðu í kennslufræði og aðra BA-gráðu í kínverskum rannsóknum og almennum málvísindum. Menntavegurinn hófst þó í náttúruvísindum. Jarðfræðin heillaði ekki „Mamma mín hafði svo mikinn áhuga á jarðfræði. Hún vildi endilega að ég færi í jarðfræðinám og svo fór ég iðulega í jarðfræði og kláraði bakkalárgráðu í jarðfræði til að byrja með. Svo fór ég í meistaranám í jarðfræði en mér fannst það ekki gaman.“ Eins og áður kom fram byrjaði Artem að læra íslensku 12-13 ára og er orðinn reiprennandi í dag og hugsar jafnvel á íslensku, en það er bara eitt af sjö tungumálum sem hann kann, því hann talar einnig rússnesku, pólsku, dönsku, norsku, ensku og kínversku. „Ég get alveg reddað mér á alls konar tungumálum, eins og til dæmis úkraínska sem er mjög fallegt tungumál og mér finnst mjög gaman að horfa á kvikmyndir og sjónvarpsefni á úkraínsku og það er ekkert mál, þetta er svo svipað og rússneska. Það var kannski kínverska sem var erfiðust út af því að þetta er svo öðruvísi tungumál, annað kerfi og þetta er önnur tungumálafjölskylda.“ Artem bjó í Kína í um eitt og hálft ár. Artem bjó í Kína þar sem hann lærði margt. Eftir tíma sinn í Kína hélt Artem aftur til Íslands þar sem honum bauðst tækifæri til að fara í doktorsnám í kennslufræðum. Þar vann hann að umfangsmikilli rannsókn um innflytjendur í háskólaumhverfinu. „Ég vann rannsóknina í þremur háskólum, Háskóla Íslands, Háskólanum á Akureyri, Háskólanum í Reykjavík. Þá var ég að taka viðtöl og kanna þeirra upplifun og reynslu af kennsluaðferðum og matsaðferðum í íslenskum háskólum og svona almennt hvernig þeim líður hérna í háskólum.“ Hann segir mikið hafa breyst innan íslenskra háskóla á undanförnum árum og stuðning við nemendur af erlendum uppruna hafa aukist til muna. „Mér finnst mikilvægt að gera fleiri rannsóknir. Út af því að maður getur ekki bara ákveðið hvað er gott án þess að tala við fólk. Ef þú talar ekki við fólk þá veistu ekki hvað fólkið þarf. Það sem við sjáum í menntavísindunum, það er svo erfitt að fá styrki til að gera rannsóknir. Við sjáum líka þegar Rannís eða fleiri styrktaraðilar úthluta styrkjum, það eru svo fáir styrkir sem fara til menntavísinda. Þetta eru alltaf einhverjir einn eða tveir aðilar sem fá styrk.“ Sjálfstæð rannsókn í Noregi Eftir doktorsnámið hlaut Arten styrk frá Rannís til að halda áfram með rannsóknir sínar varðandi námskerfið og innflytjendur. Rannsóknir hans hlaupa á tugum. „Svo flutti ég til Noregs og það var frábært tækifæri út af því að það var póst-doktorsstaða í boði. Þetta er svona fyrir þá sem eru nýlega búnir að klára doktorsgráðu. Þá er hægt að sækja um svona póst-doktorsstöðu til að gera rannsókn sjálfstætt. Þá er maður bara að velja sjálfur rannsóknarefni og er svolítið að stjórna öllu.“ Hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni þar sem rætt er ítarlega við Artem. 