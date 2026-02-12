Framsóknarmenn velja sér næsta formann Framsóknarflokksins á 38. flokksþingi Framsóknar, sem verður nú um helgina. Á sunnudaginn verður leiðtoginn kjörninn en valið stendur á milli þeirra Lilju D. Alfreðsdóttur, sem er varaformaður flokksins, og Ingibjargar Isaksen þingmanns Norðausturkjördæmis en hún er formaður þingflokks Framsóknar.
Nú fer hver að verða síðastur, að sannfæra Framsóknarmenn um hvor þessara tveggja er ákjósanlegri í að leiða flokkinn. Víst er að þar þarf að taka vel á því þessi elsti stjórnmálaflokkur landsins má muna sinn fífill fegurri. Kosningaúrslit voru flokknum ekki hagfelld 2024 en þá flaut Sigurður Ingi Jóhannsson formaður flokksins inn sem uppbótarþingmaður Suðurkjördæmis undir lok kosninganætur. Flokkurinn tapaði átta þingmönnum og er nú með fimm fulltrúa á löggjafarþinginu.
Þær Lilja og Ingibjörg tókust á í Pallborðinu nú rétt í þessu en umræðum stýrði Margrét Helga Erlingsdóttir fréttamaður og það var ljóst strax í upphafi að þær voru ekki mættar til að láta hina vaða yfir sig. Umræður urðu afar fjörugar. Margrét Helga byrjaði á því að spyrja þær hver væri munurinn á þeim tveimur?
Lilja sagði þær vissulega samherja en hún stæði fyrir röggsemi í efnahagsmálum, hún væri með skýra sýn í utanríkismálum, hún leggði áherslu á heimilin og atvinnulífið.
„Ég tel að mikil verðmætasköpun skipti mestu fyrir Ísland og þetta vil ég sjá aftur á dagskrá,“ sagði Lilja. Hún taldi ríkisstjórnina hafa farið af sporinu og misst tök á verðbólgunni. „Verðbólga hækkaði þegar við fórum úr ríkisstjórn og ég hef sterka skoðun á því hvernig við byggjum upp flokkinn að nýju.“
Ingibjörg sagði að þær væru svolítið höfuðborg/landsbyggð en þetta væri ekki síður Breiðholtsslagur, því báðar væru þær þaðan.
„Ég tengi vel saman höfuðborg og landsbyggð. Ég sé tækifæri þar, þar er verk að vinna.“
Og svo reif Ingibjörg upp boxhanskana. Hún sagðist sitja á þingi, sem væri mikilvægt, hún stýrði þingflokknum og hefði verið á þingi í fjögur ár. Hún hefði heyrt ákall um breytingar. Lilja hefur verið varaformaður í tíu ár og það þýddi lítt að tala um grasrótarstarf korter í kosningar.
Lilja sagði nauðsynlegt að fara í miklar breytingar og það væri ekki nokkuð sem hún gerði ein. „Ég held að það sé styrkur að formaðurinn sé ekki á þingi, það er svo mikil vinna framundan.“
Þær stöllur fóru um víðan völl og töluðu meðal annars um meint bolabrögð stuðningsmanna Lilju, sem Vísir hefur greint frá, aðildarviðræður að Evrópska efnahagnssvæðið, sem þær vilja báðar gjalda varhug við og ýmislegt fleira sem mætti verða til að endurreisa Framsókn til fyrri vegs og virðingar.
Og þá kom Ingibjörg aftur að þessu atriði með að mikilvægt væri að formaðurinn sæti á þingi, að þetta mál yrði rætt á málstofu Alþingis.
„Lilja talar gegn betri vitund,“ sagði Ingibjörg um að Lilja teldi það aukaatriði máls að formaðurinn sæti á þingi. Reynslumikil sem hún væri. Og það að rækta grasrótina sé viðvarandi verkefni.
Lilja sagði að það gæti verið kostur í stöðunni, að formaðurinn væri frjáls í að sinna grasrótarstarfi og hefði til þess tíma. „Erum við ekki að ræða stjórnmál hér? Ég hugsa að ég nái fleiri eyrum hér en á þingi.“
Þegar hafa tvær konur lýst yfir áhuga á formennsku í Framsóknarflokknum. Lilja Alfreðsdóttir, varaformaður Framsóknar og fyrrverandi ráðherra, falast eftir formannsstólnum líkt og Ingibjörg Ísaksen, þingmaður flokksins. Samkvæmt heimildum Vísis gengur mikið á að tjaldabaki.
Ríflega 860 manns eru á kjörskrá fyrir 38. flokksþing Framsóknarflokksins sem fram fer í Reykjavík um helgina. Þar mun flokkurinn velja sér nýjan formann en ólíklegt þykir að allir sem eiga sæti muni mæta. Hörð barátta hefur verið um að tryggja kjörbréf, en samkvæmt heimildum fréttastofu eru dæmi um að stuðningsmenn formannsframbjóðenda hafi tryggt kjörbréf í gegnum flokksfélög til að koma í veg fyrir að stuðningsmenn hins frambjóðandans geti stutt sína konu. Þá eru allmargir flokksþingsfulltrúar sagðir óákveðnir og ekki eins skýrar línur á milli fylkinga líkt og stundum hefur verið áður.
Stjórn landssambandsins Konur í Framsókn segir að viðburður með Lilju Alfreðsdóttur hafi verið skipulagður áður en hún tilkynnti framboð sitt til formanns flokksins. Þá hafi Halla Hrund Logadóttir þingmaður upphaflega átt að vera frummælandi fundarins.