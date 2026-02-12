Fjöldi leikara hefur í dag minnst leikarans James Van Der Beek sem féll frá í gærmorgun. Van Der Beek hafði háð baráttu við krabbamein í um þrjú ár. Hann var þekktastur fyrir leik sinn í unglingaþáttunum Dawson‘s Creek frá 1998 til 2003.
Van Der Beek lætur eftir sig eiginkonu sína, Kimberly, og sex börn sín, fjórar dætur og tvo syni. Greint var frá því í dag að fjársöfnun til stuðnings fjölskyldunni hefði farið fram úr björtustu vonum.
Efnt var til söfnunar til handa eiginkonu van der Beek og barna þeirra á Go Fund Me í kjölfarið en hjónin höfðu verið mjög opin með það að krabbameinsmeðferðin hefði tekið sinn toll fjárhagslega og þá hafði van der Beek neyðst til að selja ýmsa muni sem hann hafði varðveitt frá dögum sínum sem leikari, meðal annars í Dawson's Creek. Þegar fréttin er skrifuð er söfnunin að nálgast markmið sitt sem er 1,5 milljón Bandaríkjadala. Það samsvarar um 183 milljónum íslenskra króna.
Samleikarar hans úr Dawson‘s Creek hafa margir birt í dag og í gærkvöldi minningarorð um vin sinn. Leikkonan Katie Holmes birti handskrifað bréf á Instagram þar sem hún þakkaði fyrir vináttu hans og vottaði fjölskyldu hans samúð.
Busy Phillips, sem einnig lék í Dawsons‘s Creek, minntist á söfnunina um leið og hún minntist vinar síns. Hún sagðist sorgmædd og með brotið hjarta. „Hans verður saknað að eilífu,“ sagði hún í færslu sinni.
Leikkonan Mary-Margaret Humes, sem lék móður hans í þáttunum, birti tvær myndir af þeim saman og sagðist orðlaus. Hún sagðist hafa talað við hann fyrir aðeins nokkrum dögum og að samtalið myndi að eilífu sitja í henni.
Chad Michael Murray, sem lék lítið hlutverk í þáttunum og síðar í One Tree Hill, sendi samúðarkveðjur til eiginkonu hans og sagði James hafa veitt öllum innblástur sem þekktu hann.
Sasha Alexander, sem lék einnig í þáttunum, deildi fjölda mynda af þeim saman og Monica Keena, sem lék Abby Morgan í þáttunum, deildi mynd af þeim saman.
Fjöldi leikara og leikstjóra sem ekki léku í þáttunum hefur einnig vottað honum virðingu sína. Leikkonan Alyssa Milano, sem lék í Charmed, sagði í færslu á samfélagsmiðlum að James væri „einn af þeim sjaldgæfu“ í bransanum og að hann hafi alltaf verið til staðar fyrir fólkið sitt.
Melissa Joan Hart, eða nornin Sabrina, sagðist vera með brotið hjarta og rifjaði það upp að James hefði verið fyrsti strákurinn sem hún kyssti á skjánum í þáttunum Clarissa Explains it all.
Leikstjórinn Kevin Smith minntist á það í færslu að hann hefði fyrst hitt Van Der Beek fyrir 25 árum við tökur kvikmyndarinnar Jay and Silent Bob. Hann hafi leitað til Van Der Beek að leika ýkta útgáfu af sjálfum sér í myndinni og hann tekið vel í. 18 árum síðar hafi hann svo aftur samþykkt að vera með í framhaldi myndarinnar.
Þá minntist leikkonan Selma Blair hans í færslu á samfélagsmiðlum. Hún sagði þau hafa „alist upp“ á sama tíma í bransanum í Hollywood og að hún hafi alltaf dáðst að honum og svo enn frekar þegar hún hitti eiginkonu hans og börn.
