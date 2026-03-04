Eucerin hefur þróað DermoPure línuna fyrir húð sem hættir til að fá bólur, húðvörur sem byggja á húðlæknisfræðilegri þekkingu og innihaldsefnum sem vinna markvisst á orsökum vandans. Bólur eru ekki bara vandamál unglingsáranna. Þær geta fylgt fólki langt inn í fullorðinsár og haft áhrif á bæði líðan og sjálfsmynd.
Bólur og blettir birtast oftast í andliti en einnig á hálsi, öxlum, bringu og baki. Orsakirnar geta verið margar, allt frá hormónum og aukinni fituframleiðslu til lífsstíls og streitu. Regluleg og rétt samsett húðumhirða er lykillinn að því að halda svitaholum hreinum, jafna fituframleiðslu og fyrirbyggja ný útbrot.
DermoPure línan er hönnuð fyrir húð frá 12 ára aldri og inniheldur hreinsivörur, meðferðarvörur og rakakrem sem vinna saman sem heildstæð rútína. Virk innihaldsefni eins og salicsýlsýra, Licochalcone A, L Carnitine og Thiamidol vinna bæði gegn bólum, fitumyndun og litabreytingum.
DermoPure Purifying Cleanser er milt hreinsigel sem fjarlægir óhreinindi og umfram fitu án þess að þurrka húðina upp. Formúlan inniheldur meðal annars salicýlsýru og amfótensíð og hentar bæði andliti og líkama.
Purifying Toner er ný formúla frá Eucerin, ilmefnalaus og mild hreinsun á svitaholum með AHA og PHA sýrum.
Fyrir dýpri hreinsun er einnig til Correcting Cleanser með blöndu af BHA, AHA og PHA sýrum sem hjálpa til við að hreinsa svitaholur, minnka bólur og draga úr blettum eftir bólur.
Matt Fluid er olíulaus vara fyrir feita og blandaða húð sem minnkar óhreinindi og er mattandi í 8 tíma. Kremið inniheldur m.a Licochalcone A og Salicýlsýru.
Peeling 10 skrúbbar húðina varlega yfir nótt og minnkar sjáanlega óhreinindi. Varan inniheldur 10% Hydrosisýrur, salicýlsýru og Glycolsýru
Hydra Repair kremið í línunni róar húðina, dregur úr roða og styrkir varnarlag hennar. Það veitir djúpan raka í allt að 48 klukkustundir og hentar einnig sem viðbót við læknismeðferð.
Sólvörn er svo ómissandi hluti af daglegri rútínu, sérstaklega þegar notaðar eru sýrur. Sun Oil Control SPF50+ verndar gegn UVA og UVB geislum og hjálpar til við að halda húðinni mattari yfir daginn.
DermoPure Triple Action serumið dregur úr bólum, stjórnar gljáa og vinnur gegn dökkum og rauðum blettum sem geta setið eftir þegar bólur gróa. Serumið inniheldur meðal annars Thiamidol sem hamlar myndun tyrosinasa, ensíms sem tengist ofmyndun melaníns. Þannig vinnur varan gegn bólutengdum litabreytingum og hjálpar til við að jafna húðlit. Fyrstu sýnilegu niðurstöður má sjá eftir tvær vikur og árangurinn eykst með reglulegri notkun.
Correcting Body Care er rakagefandi húðkrem sem dregur sjáanlega úr dökkum blettum og vinnur gegn bólum.
Í rannsókn þar sem þátttakendur notuðu Purifying Cleanser hreinsi, Triple Action serumið og sólarvörn daglega í 12 vikur minnkuðu fílapenslar um 62 prósent og bólur og roði um 66 prósent.