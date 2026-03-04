Fyrirsætan og Dallas-leikkonan Annabel Schofield látin Magnús Jochum Pálsson skrifar 4. mars 2026 10:24 Annabel Schofield átti farsælan feril sem fyrirsæta og tók síðan stökkið yfir til Hollywood. Getty Velska fyrirsætan, leikkonan og leikstjórinn Annabel Schofield er látin, 62 ára að aldri, eftir baráttu við krabbamein í heila. Schofield er þekktust fyrir að hafa leikið Laurel Ellis í elleftu seríu af hinum geysivinsælu Dallas. Dægurmálamiðillinn The Hollywood Reporter greindi frá andláti Schofield en hún lést í Los Angeles 28. febrúar. Í aðdraganda andlátsins hafði leikkonan stofnað GoFundMe-síðu til að borga fyrir krabbameinsmeðferðina og uppfært aðdáendur sína um stöðu mála. Schofield lék Laurel Ellis í sjónvarpsþáttunum Dallas.Getty Annabel Schofield fæddist 4. september 1963 í bænum Llanelli í Wales. Faðir hennar var breski kvikmyndaframleiðandinn John D. Schofield, sem kom meðal annars að gerð The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988) Jerry Maguire (1996) og As Good As It Gets (1996). Schofield flutti ung að árum til Lundúna þar sem hún reyndi fyrir sér í módelbransanum. Það reyndist upphafið að löngum fyrirsætuferli þar sem hún sat fyrir í fjölda tískutímarita, þar á meðal á forsíðum þýsku og ítölsku útgáfanna af Vogue og fjölda tísku- og snyrtivöruherferða, þar á meðal fyrir Yves Saint Laurent, Versace, Rimmel, og Revlon. Leikur hennar í auglýsingu fyrir fatamerkið Bugle Boy Jeans árið 1988 vakti sérstaka athygli en þar sagði hún hina frægu línu: „Afsakaðu mig, eru þetta Bugle Boy jeans-buxur sem þú ert í?“ Þegar fyrirsætuferill hennar stóð hvað hæst flutti Schofield til Los Angeles og fékk hlutverk í hinum ofurvinsælu Dallas. Þar lék hún karakterinn Laurel Ellis á móti JR Ewing (Hagman) í elleftu þáttaröðinni sem var sýnd 1988. Leikferill hennar eftir það var ekki sérlega langur, hún lék í átta kvikmyndum en vann þó bak við tjöldin í myndum á borð við Doom (2005), City of Ember (2008) og The Brothers Grimm (2005) og leikstýrði sjálf myndinni Flash! (2003) Seinni hluta ferilsins stofnaði hún sitt eigið framleiðslufyrirtækið Bella Bene Productions og gaf síðan út skáldsöguna The Cherry Alignment árið 2013 sem hún byggði á reynslu sinni sem fyrirsæta. Annabel lætur eftir sig móðurina Rochelle Schofield. Andlát Tíska og hönnun Wales Hollywood Bandaríkin Mest lesið Lengsti klukkutími ævinnar Gagnrýni Fyrirsætan og Dallas-leikkonan Annabel Schofield látin Bíó og sjónvarp Verður að fara inn í nýjan áratug með stæl Lífið Sviðshöfundar blótuðu þorrann í góubyrjun Lífið Nærföt og náttföt rjúka út í nýrri vefverslun Lindex Lífið samstarf „Búinn að setja miklu meira í þennan gám heldur en ég tók út“ Lífið „Ég verð að þakka þér fyrir að herma eftir mér“ Lífið Best að geta elt draumana saman Lífið Kattavinafélagið minnist dýravinarins Davíðs Lífið „Sorglegt að sjá svona flottan feril“ á þessum stað Menning Fleiri fréttir Fyrirsætan og Dallas-leikkonan Annabel Schofield látin Sverja af sér samsæriskenningar um klónaðan Carrey Tækifærin þurrkuðust upp eftir stuðning við Palestínu Síðasti þáttur Nágranna í loftið á Sýn og aðdáandi syrgir Báðust afsökunar á niðrandi hljóðkækjum Borðtennisspaðar fóru tómhentir af BAFTA-hátíðinni Gyða semur tónlist fyrir kvikmynd Bad Bunny Hryllilega góð stemming á frumsýningu Röskunar Tæklar næst ítalskar kynlífskómedíur Nicolas Cage dularfullur köngulóarspæjari Múmían rís í fjórða sinn Ungir hjartaknúsarar mæta á hvíta tjaldið Meryl Streep verður Joni Mitchell Sjá meira