Gjöfull trekantur Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 4. mars 2026 15:00 Það var líf og fjör á opnun í Gallery Port á Valentínusardaginn. Elvar Þór Baxter Það var líf og fjör í Gallery Port á dögunum þegar sýningin Throuple opnaði með pomp og prakt. Listunnendur komu þar saman og upplifðu fjölbreytileikann. Sýningin opnaði á Valentínusardaginn sjálfan 14. febrúar í Gallery Port á Hallgerðargötu 19-23. Það eru þau Frosti Gnarr, Unnar Ari Baldvinsson og Comfortable Universe sem eiga verkin á sýningunni. Á sýningunni Throuple eru þessir listamenn öll komin í eina sæng og hvert þeirra tekur sitt pláss en öll bjóða þau gestum sinn faðm. Laugardaginn 7. mars fer fram listamannaspjall og lokahóf á sýningunni. „Listamannaspjallið milli Frosta Gnarr og Unnars Ara Baldvinssonar fer fram klukkan 17. Listamannatvíeykið sem skipar Comfortable Universe verða fjarri góðu gamni, enda búsett í Úkraínu. Comfortable Universe skipa hjónin Óskar Hallgrímsson og Ma Riika. Þau hafa haldið sýningar hér á landi og víðar síðan 2021. Þau búa og starfa í Úkraínu. Hún hefur tekið þátt í fjölda samsýninga og haldið einkasýningar víðsvegar ásamt því að vinna sem húðflúrari í lausaverkum. Óskar er grafískur hönnuður og hefur starfað sem ljósmyndari síðastliðin 18 ár, á Íslandi, víða um heim og nú síðast í stríðinu í Úkraínu. Unnar Ari Baldvinsson stundaði nám við Myndlistarskólann í Reykjavík og framhaldsnám í Accademia Italiana og Florence University of Arts á Ítalíu þar sem hann útskrifaðist árið 2013. Hann hefur haldið fjölda einkasýninga og samsýninga á Íslandi og erlendis. Frosti Gnarr er myndlistarmaður og ljósmyndari með aðsetur á Íslandi. Verk hans kanna mörk nærveru, sjálfsmyndar og eftirlits í samtímanum, þar sem hann vinnur bæði með stafrænar og hefðbundnar ljósmyndaaðferðir. Verk hans hafa verið sýnd í ólíkum samhengi og hann vinnur jafnframt þvert á skapandi greinar við hönnun, útgáfu og menningarverkefni,“ segir í fréttatilkynningu. Hér má sjá vel valdar myndir frá opnun: Árni Már og Sveinbjörn Pálsson.Elvar Þór Baxter Rósa Björk Gunnarsdóttir í knúsi.Elvar Þór Baxter Erla Hlín og Hrafntinna Jóga.Elvar Þór Baxter Hrafntinna Jóga og Frosti Gnarr.Elvar Þór Baxter Sveinn Kjartansson.Elvar Þór Baxter Baldvin GuðmundssonElvar Þór Baxter Þorvaldur Jónsson myndlistarmaður og Kría Kamilla Þorvaldsdóttir.Elvar Þór Baxter Erla Hlín Sigríðardóttir, Hrafntinna Jóga og Frosti Gnarr.Elvar Þór Baxter Unnar Ari Baldvinsson og Skarphéðinn Bergþóruson, annar eigandi Gallery Port.Elvar Þór Baxter Myndir af verkum allra listamanna.Elvar Þór Baxter Kamilla Gnarr og Rósa Björk Gunnarsdóttir.Elvar Þór Baxter Glæsiparið Unnar Ari og Sandra Ýr Dungal, með krökkunum Urði og Dýra.Elvar Þór Baxter Natka Klimowicz.Elvar Þór Baxter Rósa Björk í góðum félagsskap.Elvar Þór Baxter Þorsteinn Klements og Ronja Axeldóttir.Elvar Þór Baxter Frosti Gnarr Jónsson.Elvar Þór Baxter Áhugasamir gestir í gír.Elvar Þór Baxter Kamilla Gnarr, Erla Hlín og Hrafntinna Jóga.Elvar Þór Baxter Þorsteinn Klements.Elvar Þór Baxter Skvísur.Elvar Þór Baxter Unnar, Frosti, Jónatan Grétarsson og Kamilla Gnarr.Elvar Þór Baxter Friðrik Árnason, Jónatan og Unnar Ari.Elvar Þór Baxter Glæsilegur gestur.Elvar Þór Baxter Árni á spjalli við listunnendur.Elvar Þór Baxter Dylan.Elvar Þór Baxter Nonni Gnarr á spjalli.Elvar Þór Baxter Skvís.Elvar Þór Baxter Árni Már og Jónatan.Elvar Þór Baxter Sveinbjörg Pétursdóttir.Elvar Þór Baxter List og fjör.Elvar Þór Baxter Frosti Gnarr, Hrafntinna Jóga, Hilmir til vinstri og Arnar til hægri.Elvar Þór Baxter Arnaldur Hjartarson og Ólöf D. Sigurbjörnsdóttir.Elvar Þór Baxter Sætur hundur.Elvar Þór Baxter 