Gjöfull trekantur

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það var líf og fjör á opnun í Gallery Port á Valentínusardaginn.
Það var líf og fjör í Gallery Port á dögunum þegar sýningin Throuple opnaði með pomp og prakt. Listunnendur komu þar saman og upplifðu fjölbreytileikann.

Sýningin opnaði á Valentínusardaginn sjálfan 14. febrúar í Gallery Port á Hallgerðargötu 19-23. Það eru þau Frosti Gnarr, Unnar Ari Baldvinsson og Comfortable Universe sem eiga verkin á sýningunni.

Á sýningunni Throuple eru þessir listamenn öll komin í eina sæng og hvert þeirra tekur sitt pláss en öll bjóða þau gestum sinn faðm.

Laugardaginn 7. mars fer fram listamannaspjall og lokahóf á sýningunni. 

„Listamannaspjallið milli Frosta Gnarr og Unnars Ara Baldvinssonar fer fram klukkan 17. Listamannatvíeykið sem skipar Comfortable Universe verða fjarri góðu gamni, enda búsett í Úkraínu.

Comfortable Universe skipa hjónin Óskar Hallgrímsson og Ma Riika. Þau hafa haldið sýningar hér á landi og víðar síðan 2021. Þau búa og starfa í Úkraínu. 

Hún hefur tekið þátt í fjölda samsýninga og haldið einkasýningar víðsvegar ásamt því að vinna sem húðflúrari í lausaverkum. Óskar er grafískur hönnuður og hefur starfað sem ljósmyndari síðastliðin 18 ár, á Íslandi, víða um heim og nú síðast í stríðinu í Úkraínu.

Unnar Ari Baldvinsson stundaði nám við Myndlistarskólann í Reykjavík og framhaldsnám í Accademia Italiana og Florence University of Arts á Ítalíu þar sem hann útskrifaðist árið 2013. 

Hann hefur haldið fjölda einkasýninga og samsýninga á Íslandi og erlendis.

Frosti Gnarr er myndlistarmaður og ljósmyndari með aðsetur á Íslandi. Verk hans kanna mörk nærveru, sjálfsmyndar og eftirlits í samtímanum, þar sem hann vinnur bæði með stafrænar og hefðbundnar ljósmyndaaðferðir. 

Verk hans hafa verið sýnd í ólíkum samhengi og hann vinnur jafnframt þvert á skapandi greinar við hönnun, útgáfu og menningarverkefni,“ segir í fréttatilkynningu.

Hér má sjá vel valdar myndir frá opnun:

Árni Már og Sveinbjörn Pálsson.Elvar Þór Baxter
Rósa Björk Gunnarsdóttir í knúsi.Elvar Þór Baxter
Erla Hlín og Hrafntinna Jóga.Elvar Þór Baxter
Hrafntinna Jóga og Frosti Gnarr.Elvar Þór Baxter
Sveinn Kjartansson.Elvar Þór Baxter
Baldvin GuðmundssonElvar Þór Baxter
Þorvaldur Jónsson myndlistarmaður og Kría Kamilla Þorvaldsdóttir.Elvar Þór Baxter
Erla Hlín Sigríðardóttir, Hrafntinna Jóga og Frosti Gnarr.Elvar Þór Baxter
Unnar Ari Baldvinsson og Skarphéðinn Bergþóruson, annar eigandi Gallery Port.Elvar Þór Baxter
Myndir af verkum allra listamanna.Elvar Þór Baxter
Kamilla Gnarr og Rósa Björk Gunnarsdóttir.Elvar Þór Baxter
Glæsiparið Unnar Ari og Sandra Ýr Dungal, með krökkunum Urði og Dýra.Elvar Þór Baxter
Natka Klimowicz.Elvar Þór Baxter
Rósa Björk í góðum félagsskap.Elvar Þór Baxter
Þorsteinn Klements og Ronja Axeldóttir.Elvar Þór Baxter
Frosti Gnarr Jónsson.Elvar Þór Baxter
Áhugasamir gestir í gír.Elvar Þór Baxter
Kamilla Gnarr, Erla Hlín og Hrafntinna Jóga.Elvar Þór Baxter
Þorsteinn Klements.Elvar Þór Baxter
Skvísur.Elvar Þór Baxter
Unnar, Frosti, Jónatan Grétarsson og Kamilla Gnarr.Elvar Þór Baxter
Friðrik Árnason, Jónatan og Unnar Ari.Elvar Þór Baxter
Glæsilegur gestur.Elvar Þór Baxter
Árni á spjalli við listunnendur.Elvar Þór Baxter
Dylan.Elvar Þór Baxter
Nonni Gnarr á spjalli.Elvar Þór Baxter
Skvís.Elvar Þór Baxter
Árni Már og Jónatan.Elvar Þór Baxter
Sveinbjörg Pétursdóttir.Elvar Þór Baxter
List og fjör.Elvar Þór Baxter
Frosti Gnarr, Hrafntinna Jóga, Hilmir til vinstri og Arnar til hægri.Elvar Þór Baxter

Arnaldur Hjartarson og Ólöf D. Sigurbjörnsdóttir.Elvar Þór Baxter

Sætur hundur.Elvar Þór Baxter

