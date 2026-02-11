James Van Der Beek látinn Lovísa Arnardóttir skrifar 11. febrúar 2026 19:47 James van der Beek var opinn með það að hafa greinst með krabbamein og áhrifin sem það hafði á hann. Vísir/Getty Leikarinn James Van Der Beek, stjarna Dawson's Creek og sex barna faðir, er látinn 48 ára að aldri eftir baráttu við krabbamein. Leikarinn, sem er þekktastur fyrir hlutverk sín í Dawson's Creek og Varsity Blues, lést eftir baráttu við ristil- og endaþarmskrabbamein á þriðja stigi. Eiginkona hans, Kimberly Van Der Beek, tilkynnti um andlát hans í færslu á Instagram. „Okkar ástkæri James David Van Der Beek lést friðsamlega í morgun,“ skrifar hún í færsluna og að hann hafi mætt sínum síðustu dögum með hugrekki, trú og reisn. „Það er margt sem hægt er að segja um óskir hans, ást hans á mannkyninu og helgi tímans. Þeir dagar munu koma. Í bili biðjum við um frið og næði á meðan við syrgjum okkar ástkæra eiginmann, föður, son, bróður og vin.“ View this post on Instagram A post shared by James Van Der Beek (@vanderjames) Van Der Beek, sem eignaðist sex börn með Kimberly, dæturnar Oliviu, Annabel, Emiliu og Gwendolyn, og synina Joshua og Jeremiah, greindi fyrst frá krabbameinsgreiningu sinni í viðtali við tímaritið People í nóvember 2024. Þar greindi hann frá því að krabbameinið hefði uppgötvaðist eftir hefðbundna ristilspeglun í ágúst 2023. Van Der Beek sagðist ekki hafa haft áhyggjur af skoðuninni, en þegar hann leit til baka hafi hann verið með einkenni. Í umfjöllun People um andlát hans kemur fram að van der Beek hafi síðast komið fram opinberlega í viðtali við Craig Melvin á Today þann 19. desember. Þar sagðist honum líða „miklu, miklu betur en fyrir nokkrum mánuðum.“ Það var fyrsta viðtalið hans eftir að hafa misst af endurfundum leikara Dawson's Creek vegna veikinda í september. Eiginkona hans, Kimberly, og sex börn þeirra mættu á viðburðinn í hans stað. Van Der Beek, sem fæddist 8. mars 1977 í Connecticut. Hann landaði aðalhlutverki Dawson Leery í Dawson's Creek og lék í þáttunum ásamt Katie Holmes, Joshua Jackson og Michelle Williams í sex þáttaröðum frá 1998 til 2003. Þættirnir gerðust í hinum skáldaða smábæ Capeside í Massachusetts og sögðu frá litlum vinahópi þar sem ástarlíf, vonir og draumar fléttuðust saman á meðan þau reyndu að fóta sig í menntaskóla og háskóla. Í þáttunum var fjallað um ýmis samfélagsleg mál eins og geðheilsu, dauða og hómófóbíu. Van Der Beek lék eftir það bæði í kvikmyndum og sjónvarpi, í Varsity Blues (1999), How I Met Your Mother (2005) og Don't Trust the B---- in Apartment 23 (2012–2013), meðal annarra. Hann greindist árið 2023 með þriðja stigs ristilkrabbamein og segir það í raun hafa verið það besta sem kom fyrir hann. 19. desember 2025 16:48 James Van Der Beek stígur fram: „Ég hef verið gripinn í rassinn af eldri og valdameiri mönnum" "Ég hef skilning á skömminni, vanmættinu og vangetunni við að segja frá" 12. október 2017 14:32 