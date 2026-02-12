Söfnun til handa fjölskyldu leikarans James van der Beek hefur farið fram úr björtustu vonum en eins og stendur hefur safnast 1,1 milljónir dala á aðeins tólf klukkustundum.
Leikarinn lést snemma í gærmorgun en hann greindist með 3. stigs ristilkrabbamein árið 2023.
Efnt var til söfnunar til handa eiginkonu van der Beek og barna þeirra á Go Fund Me í kjölfarið en hjónin höfuð verið mjög opin með það að krabbameinsmeðferðin hefði tekið sinn toll fjárhagslega og þá hafði van der Beek neyðst til að selja ýmsa muni sem hann hafði varðveitt frá dögum sínum sem leikari, meðal annars í Dawson's Creek.
Söfnunin hófst fyrir tólf klukkustundum og eftir því sem næst verður komist var upphaflega takmarkið 350 þúsund dalir. Þúsundir lögðu söfnuninni lið á örfáum klukkustundum og markið var hækkað í 500 þúsund, svo 700 þúsund og næst eina milljón.
Sem stendur er það 1,3 milljónir dala en söfnunin stendur, sem fyrr segir, í 1,1 milljón dala. Alls hafa yfir 21 þúsund einstaklingar og aðilar gefið til söfnunarinnar og einstaka framlög numið allt að 25 þúsund dölum.
Samkvæmt texta á söfnunarsíðunni berst fjölskyldan nú meðal annars fyrir því að halda heimili sínu og verða fjármunirnir notaðir til að standa straum af daglegum útgjöldum, menntun barnanna og til að tryggja þeim stöðugleika á þessum erfiðu tímum.