Baráttan um formannsembætti Framsóknar Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 12. febrúar 2026 12:54 Ingibjörg Isaksen, þingflokksformaður Framsóknarflokksins og Lilja Alfreðsdóttir, varaformaður Framsóknarflokksins, sækjast báðar eftir því að taka við sem næsti formaður Framsóknarflokksins. Framsóknarmenn velja sér nýjan formann um næstu helgi. Vísir/Grafík/Sara Framsóknarmenn velja sér næsta formann Framsóknarflokksins á 38. flokksþingi Framsóknar um helgina. Tvær eru í framboði til formanns og berjast um að verða arftakar Sigurðar Inga Jóhannssonar núverandi formanns. Þær Ingibjörg Isaksen, þingflokksformaður Framsóknar og Lilja Alfreðsdóttir, varaformaður Framsóknar verða gestir Margrétar Helgu Erlingsdóttur fréttamanns í Pallborðinu í dag. Þátturinn hefst á slaginu 15:00 en reynt verður að komast að því hvernig þær sjá fyrir sér framtíð Framsóknarflokksins því það er á brattann að sækja fyrir þá konu sem verður formaður því flokkurinn hefur ekki mælst með ýkja mikið fylgi að undanförnu. Hægt er að fylgjast með umræðunum í beinni útsendingu hér á Vísi og á sjónvarpsstöðinni Vísi. Framsóknarflokkurinn Alþingi Tengdar fréttir Hart var barist um kjörbréf en línur á milli fylkinga ekki eins ljósar og áður Ríflega 860 manns eru á kjörskrá fyrir 38. flokksþing Framsóknarflokksins sem fram fer í Reykjavík um helgina. Þar mun flokkurinn velja sér nýjan formann en ólíklegt þykir að allir sem eiga sæti muni mæta. Hörð barátta hefur verið um að tryggja kjörbréf, en samkvæmt heimildum fréttastofu eru dæmi um að stuðningsmenn formannsframbjóðenda hafi tryggt kjörbréf í gegnum flokksfélög til að koma í veg fyrir að stuðningsmenn hins frambjóðandans geti stutt sína konu. Þá eru allmargir flokksþingsfulltrúar sagðir óákveðnir og ekki eins skýrar línur á milli fylkinga líkt og stundum hefur verið áður. 12. febrúar 2026 08:35 Konur í Framsókn sjá að sér Stjórn landssambandsins Konur í Framsókn segir að viðburður með Lilju Alfreðsdóttur hafi verið skipulagður áður en hún tilkynnti framboð sitt til formanns flokksins. Þá hafi Halla Hrund Logadóttir þingmaður upphaflega átt að vera frummælandi fundarins. 5. febrúar 2026 17:28 Kæra freyðivínsviðburð með Lilju Alfreðs Framsóknarfélag Akureyrar og nágrennis kærði í dag viðburð sem kvennahreyfing Framsóknar hefur boðað með Lilju Alfreðsdóttur formannsframbjóðanda til siðanefndar flokksins. Fundurinn fer fram nokkrum dögum fyrir flokksþing þar sem næsti formaður verður valinn. 4. febrúar 2026 21:09