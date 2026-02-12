Viðbrögð Ölmu mikil vonbrigði Sunna Sæmundsdóttir skrifar 12. febrúar 2026 12:00 Ófremdarástandi er lýst í ályktun sem starfsfólk bráðamóttökunnar sendi frá sér eftir hitafund í gær. Þar segir að hvorki sér unnt að tryggja öryggis sjúklinga né starfsfólks vegna álags og þrengsla. Fyrir jól var gripið til þess ráðs að einangra sjúklinga í bílskúr bráðamóttökunnar. Landspítali/Þorkell Þorkellsson Formaður Félags bráðalækna lýsir miklum vonbrigðum með viðbrögð heilbrigðisráðherra við neyðarópi starfsmanna bráðamóttökunnar. Hamfaraástand ríki þar á degi hverjum og bregðast þurfi tafarlaust við. Hátt í tvö hundruð mættu á fund stéttarfélaga með starfsfólki bráðamóttöku Landspítala sem fór fram í gærkvöldi. Í ályktun sem fundurinn sendi frá sér segir að hættuástand á deildinni sé fyrir löngu komið út fyrir öll mörk; hundrað sjúklingar séu að jafnaði vistaðir á bráðamóttökunni sem sé hönnuð fyrir þrjátíu og sex. Einangrun sé ómöguleg og ekki sé hægt að tryggja öryggi óstöðugra sjúklinga ásamt því að súrefniskútar og annar búnaður liggi eins og hráviði á göngum bráðamóttökunnar með augljósri bruna- og sprengihættu. Unnur Ósk Stefánsdóttir, formaður Félags bráðalækna, segir skýra kröfu um aðgerðir vera uppi. „Og við krefjumst þess að eftirlitsstofnanir sinni sínu lögbundna hlutverki og skyldu í því að bregðast við,“ segir Unnur. Ályktunin var meðal annars send á Embætti landslæknis, Vinnueftirlitið og slökkvilið þar sem rýmingarleiðir séu ekki tryggðar vegna þrengsla, Persónuvernd, nokkur ráðuneyti og þingnefndir. Formaður Félags hjúkrunarfræðinga lýsti stöðunni sem daglegum hamförum í kvöldfréttum Sýnar í gær og Unnur tekur undir þá lýsingu. „Þetta er löngu hætt að vera neyðarástand, þetta er komið langt yfir það. Við erum löngu komin á rautt og þetta er miklu meira en það. Við erum í raun og veru að reyna að gera það besta úr stöðunni fyrir alla. Við stöndum saman og ég held að það sé teymisvinnan og starfsfólkið á bráðamóttökunni sem haldi henni gangandi. Ég held að það sé bara mjög góð lýsing að lýsa þessu ástandi sem hamförum,“ segir Unnur. Þekking í hamfaravinnu nýtist vel „Ég held að sú þjálfun og þekking sem starfsfólk bráðamóttökunnar býr yfir hvað varðar það að opna spítala á hamfarasvæðum og að sinna sjúklingum á hamfaratímum sé sú reynsla og þekking sem nýtist okkur hvað best þessa dagana.“ Alma Möller heilbrigðisráðherra brást við ákalli starfsmanna bráðamóttökunnar í viðtali í gærkvöldi og benti á að sautján ný hjúkrunarrými yrðu opnuð á næstu dögum. Þá væri stefnt að því að opna eitt hundrað til viðbótar í Urðarhvarfi í byrjun sumars. Unnur segir það vissulega mikilvægt en þó duga skammt. „Ég hefði viljað sjá að hún myndi ræða við ríkisstjórn um aukna fjárveitingu til heilbrigðiskerfisins. Ég hefði viljað sjá aðgerðaáætlun, eða alla vega einhver drög að slíkri áætlun, og í raun og veru að hún tæki ástandinu af meiri fótfestu og að hún myndi meta alvarleika þess á sama hátt og við erum að lýsa.“ Eru þessi viðbrögð vonbrigði? „Já, mér finnst það.“ „Ég vissi af því að hún myndi koma í viðtal og ég vonaði að hún myndi lýsa yfir meiri alvarleika málsins, þar sem að hún sjálf er læknir. 