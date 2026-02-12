Innlent

Segir Jóhann Pál genginn í Epstein-björg

Jakob Bjarnar skrifar
Tryggvi, sem þekktur er fyrir að gæta orða sinna, gaf þó Jóhanni Páli engan afslátt þegar hann gaf honum sem umhverfisráðherra einkunn.
Tryggvi, sem þekktur er fyrir að gæta orða sinna, gaf þó Jóhanni Páli engan afslátt þegar hann gaf honum sem umhverfisráðherra einkunn. vísir/egill/lýður

Enginn friður er í sjónmáli um nýtt lagareldisfrumvarp Hönnu Katrínar Friðriksson atvinnuvegaráðherra. Reyndar virðist hitna í kolum fremur en hitt. Ummæli Tryggva Felixsonar, fyrrverandi formanns Landverndar, um Jóhann Pál Jóhannsson umhverfisráðherra hafa vakið verulega athygli.

Nýr þáttur um umhverfismál hefur verið kynntur á Samstöðinni, svokallað „Græna borðið“ og í fyrsta þætti voru þar Páll Ásgeir Ásgeirsson, Jón Kaldal, Rósa Björk Brynjólfsdóttir og Tryggvi en hann er þekktur fyrir að vera grandvar og gæta orða sinna. Því ráku menn upp stór augu þegar hann lét gamminn geisa um ráðherrana.

Hellir sér yfir Jóhann Pál

„Ég hefði gaman að því að fá yfirlit yfir hversu marga fundi, og í sumum löndum gæti ég fengið það, meintur umhverfisráðherra, starfandi orkumálaráðherra hefur haft með öðrum samtökum en náttúruverndarsamtökum?,“ spyr Tryggvi og hann er hvergi nærri hættur.

„Ég veit að hann hefur átt fundi með fulltrúm Landverndar og svo framvegis, og það er ljúft og gott að tala við umhverfisráðherra. Hann er ljúflingur í samskiptum. Og með vit í kollinum. En hann hefur gengið í björg, hann hefur gengið í Epstein-björg og er orðinn hluti af þessu apparati sem eru hagsmunasamtök. Ég veit að það er gróft að segja þetta en þannig blasir þetta við mér. Maðurinn er hættur að sinna þjóðinni og farinn að sinna einhverjum sérhagsmunum,“ segir Tryggvi.

Þar er Tryggvi að vísa til máls Jeffreys Epstein, bandarísks auðjöfurs og barnaníðings, sem svipti sig lífi í fangelsi árið 2019. Það gerði hann eftir að hann var handtekinn vegna ásakana um kynferðisbrot og mannsal.

Umdeilt frumvarp

Lagareldisfrumvarpið var nýlega tekið úr samráðsgátt eftir metfjölda umsagna, flestum neikvæðum. Ljóst er að þeir sem eru ósáttir við drögin telja málinu hvergi nærri lokið; þeir telja drögin óásættanleg. Þannig voru ummæli þriggja ráðherra áður en þau urðu ráðherrar og voru í stjórnarandstöðu, rifjuð upp en þar talaði Jóhann Páll í apríl 2024 um að afhenda ætti laxeldisfyrirtækjum í eigu norskra auðmanna varanlegan aðgang að fjörðum okkar með rekstrarleyfum sem eiga að gilda út í eilífiðina og sem verður hægt að veðsetja og framselja og braska með.

Jóhann Páll fagnaði því, í samtali við Vísi, að þessi ummæli hans væru rifjuð upp því hann hyggðist standa á vaktina. Og hann treysti Hönnu Katrínu og ráðuneytið til að pakka málinu í ásættanlegar umbúðir.

Víst er þó, að eins og drögin liggja fyrir, að frumvarpið mun reynast ríkisstjórninni erfitt, einkum Viðreisn en Bubbi Morthens tónlistarmaður er meðal þeirra sem hefur beinlínis varað fólk við því að kjósa Viðreisn eftir að drögin voru kynnt. Þá hafa menn fullyrt að frumvarpsdrögin hafi verið samin beinlínis af sjókvíaeldisfyrirtækjunum.

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Sjókvíaeldi Umhverfismál Fiskeldi

Tengdar fréttir

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið