Trommari The Pogues er látinn

Atli Ísleifsson skrifar
Andrew Ranken á tónleikum árið 2011.
Andrew Ranken á tónleikum árið 2011. Getty

Andrew Ranken, trommari ensk-írsku þjóðlagasveitarinnar The Pogues, er látinn. Hann varð 72 ára gamall.

Greint er frá andláti hins enska Ranken á Instagram-síðu sveitarinnar, en auk þess að spila á trommur spilaði Ranken á munnhörpu auk þess að radda mörg laga sveitarinnar.

The Pogues er þekktast fyrir jólaslagarann Fairytale of New York frá árinu 1987 þar sem Ranken spilaði einmitt á trommur. Hann gekk til liðs við sveitina árið 1983, ári eftir að þeir Shane MacGowan, Spider Stacy og Jem Finer stofnuðu hana.

Ranken spilaði með The Pogues til ársins 1996 þegar liðsmenn voru hver í sína áttina. Meðlimir sveitarinnar komu þó aftur saman árið 2001 og voru starfandi til ársins 2014.

„Við fórum aftur að hata hvern annan aftur. Ég hata ekki sveitina, þetta eru vinir mínir og mér líkar við þá. Við erum vinir á meðan við erum ekki á tónleikaferðalagi saman,“ sagði söngvarinn Shane MacGowan við Vice árið 2015.

Forsprakki sveitarinnar, MacGowan, lést árið 2023, 65 ára gamall.

Liðsmenn The Pogues komu aftur saman árið 2025 til að fagna fjörutíu ára afmæli útgáfu plötunnar Rum Sodomy and the Lash. Ranken gat þó ekki tekið þátt en hann glímdi þá við veikindi.

