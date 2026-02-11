Trommari The Pogues er látinn Atli Ísleifsson skrifar 11. febrúar 2026 14:36 Andrew Ranken á tónleikum árið 2011. Getty Andrew Ranken, trommari ensk-írsku þjóðlagasveitarinnar The Pogues, er látinn. Hann varð 72 ára gamall. Greint er frá andláti hins enska Ranken á Instagram-síðu sveitarinnar, en auk þess að spila á trommur spilaði Ranken á munnhörpu auk þess að radda mörg laga sveitarinnar. The Pogues er þekktast fyrir jólaslagarann Fairytale of New York frá árinu 1987 þar sem Ranken spilaði einmitt á trommur. Hann gekk til liðs við sveitina árið 1983, ári eftir að þeir Shane MacGowan, Spider Stacy og Jem Finer stofnuðu hana. Ranken spilaði með The Pogues til ársins 1996 þegar liðsmenn voru hver í sína áttina. Meðlimir sveitarinnar komu þó aftur saman árið 2001 og voru starfandi til ársins 2014. „Við fórum aftur að hata hvern annan aftur. Ég hata ekki sveitina, þetta eru vinir mínir og mér líkar við þá. Við erum vinir á meðan við erum ekki á tónleikaferðalagi saman,“ sagði söngvarinn Shane MacGowan við Vice árið 2015. Forsprakki sveitarinnar, MacGowan, lést árið 2023, 65 ára gamall. Liðsmenn The Pogues komu aftur saman árið 2025 til að fagna fjörutíu ára afmæli útgáfu plötunnar Rum Sodomy and the Lash. Ranken gat þó ekki tekið þátt en hann glímdi þá við veikindi. View this post on Instagram A post shared by The Pogues (@thepoguesofficial) England Bretland Andlát Tónlist Tengdar fréttir Shane MacGowan er látinn Tónlistarmaðurinn Shane MacGowan, söngvari hljómsveitarinnar The Pogues, er látinn 65 ára að aldri. 30. nóvember 2023 12:08 Mest lesið Vala Matt selur á Ásvallagötunni Lífið Britney selur réttinn að tónlist sinni fyrir milljarða Lífið „Ég sé að hann er löngu farinn“ Lífið Glímdi við kaupfíkn og fór í gjaldþrot: „Það kemur alltaf að skuldadögum“ Lífið Dillandi danskur Bond til bjargar blokkinni Gagnrýni Í fyrsta sinn á föstu á Valentínusardaginn 52 ára Tónlist Alexandra Helga lokar Míu Lífið Varð milljón krónum ríkari í mátunarklefa á Tenerife Lífið Múmían rís í fjórða sinn Bíó og sjónvarp Frestar tónleikum heilsunnar vegna Lífið Fleiri fréttir Trommari The Pogues er látinn Alexandra Helga lokar Míu Vala Matt selur á Ásvallagötunni „Ég sé að hann er löngu farinn“ Frestar tónleikum heilsunnar vegna Britney selur réttinn að tónlist sinni fyrir milljarða Mínútuþögn á minningarleik um Patrek Frey Varð milljón krónum ríkari í mátunarklefa á Tenerife Yfirlýst lesbía Búið á tólf stöðum í tólf ára sambandi Fjörugt Food and fun framundan „Þetta er erfiðasta mýta sem næringarfræðin hefur þurft að díla við lengi“ Glímdi við kaupfíkn og fór í gjaldþrot: „Það kemur alltaf að skuldadögum“ Eyddi öllu út beint eftir Ofurskálina Brynja Dan og Jóhann selja slotið eftir breytingar Listapör, dansfjölskylda og rjómi senunnar á Garðinum Fram, fram, framakonur Maturinn í Ofurskálinni: Vængirnir étnir í tonnatali Glæsilegustu bollur landsins ruku út Svona var hálfleiksatriði Bad Bunny: „Guð blessi Ameríku“ Úr Eurovision í jógað: „Var ekki nógu góð við sjálfa mig eftir þetta“ Quang Le „virkilega indæll og mjög næs náungi“ Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“ Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Prinsinum hafi verið hent út á miðnætti Hamilton ætlar ekki að bruna Tímabilið sem flestir vilja gleyma Festist í lyftu í New York Að vera neitað um listamannalaun reyndist algjör frelsun Krakkatía vikunnar: Fáni, Esbjerg og Ormstunga Sjá meira