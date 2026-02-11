Lífið

Alexandra Helga lokar Míu

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Alexandra hefur ákveðið að loka Míu til að snúa sér að öðrum verkefnum og gefa börnum sínum meiri athygli.
Alexandra hefur ákveðið að loka Míu til að snúa sér að öðrum verkefnum og gefa börnum sínum meiri athygli.

Alexandra Helga Ívarsdóttur, athafnakona og eiginkona Gylfa Sigurðssonar, hefur ákveðið að loka barnavöruversluninni Míu. Hún segir reksturinn hafa verið gefandi en krefjandi og því snúi hún sér að öðrum verkefnum.

„Eftir þó nokkra yfirlegu og umhugsun hef ég ákveðið að það sé komið að leiðarlokum í einu skemmtilegasta ferðalagi sem ég hef farið í. Verslunin mín Mía mun því loka á næstu vikum,“ skrifar Alexandra í færslu sem hún birti á Instagram fyrir skömmu.

Segir hún að Mía hafi verið „þriðja barnið“ sitt frá því hún opnaði sem netverslun sumarið 2022. Alexandra stofnaði þá netverslunina Móu&Míu með Móeiði Lár­us­dótt­ir en þær slitu samstarfinu í nóvmber 2023. Í kjölfarið breytti Alexandra nafninu í Míu og opnaði verslunina í húsnæði í Ármúla 40 sem hún hafði keypt fyrr á árinu.

„Þó að verslunarrekstur sé gefandi og skemmtilegur þá er hann á sama tíma krefjandi og nú hef ég ákveðið að snúa mér að öðrum verkefnum ásamt því að gefa hinum tveimur börnunum mínum meiri tíma og athygli,“ skrifar Alexandra í færslunni.

Hún hafi á þessu tímabili kynnst „yndislegum hópi viðskiptavina, frábæru starfsfólki, faglegum og flottum birgjum og fleiri aðilum sem með einum eða öðrum hætti lögðu lóð sín á vogarskálarnar í rekstri Míu“ og þakkar þeim öllum fyrir samfylgdina.

„Eins og tíðkast þegar verslanir loka þá ætlum við að bjóða vörurnar okkar til sölu á útsöluverðum þar til lagerinn klárast. Við viljum því bjóða ykkur velkomin á rýmingarsölu Míu sem mun standa yfir meðan birgðir endast,“ skrifar hún að lokum.

