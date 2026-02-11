Alexandra Helga lokar Míu Magnús Jochum Pálsson skrifar 11. febrúar 2026 14:04 Alexandra hefur ákveðið að loka Míu til að snúa sér að öðrum verkefnum og gefa börnum sínum meiri athygli. Saga Sig Alexandra Helga Ívarsdóttur, athafnakona og eiginkona Gylfa Sigurðssonar, hefur ákveðið að loka barnavöruversluninni Míu. Hún segir reksturinn hafa verið gefandi en krefjandi og því snúi hún sér að öðrum verkefnum. „Eftir þó nokkra yfirlegu og umhugsun hef ég ákveðið að það sé komið að leiðarlokum í einu skemmtilegasta ferðalagi sem ég hef farið í. Verslunin mín Mía mun því loka á næstu vikum,“ skrifar Alexandra í færslu sem hún birti á Instagram fyrir skömmu. Segir hún að Mía hafi verið „þriðja barnið“ sitt frá því hún opnaði sem netverslun sumarið 2022. Alexandra stofnaði þá netverslunina Móu&Míu með Móeiði Lárusdóttir en þær slitu samstarfinu í nóvmber 2023. Í kjölfarið breytti Alexandra nafninu í Míu og opnaði verslunina í húsnæði í Ármúla 40 sem hún hafði keypt fyrr á árinu. „Þó að verslunarrekstur sé gefandi og skemmtilegur þá er hann á sama tíma krefjandi og nú hef ég ákveðið að snúa mér að öðrum verkefnum ásamt því að gefa hinum tveimur börnunum mínum meiri tíma og athygli,“ skrifar Alexandra í færslunni. Hún hafi á þessu tímabili kynnst „yndislegum hópi viðskiptavina, frábæru starfsfólki, faglegum og flottum birgjum og fleiri aðilum sem með einum eða öðrum hætti lögðu lóð sín á vogarskálarnar í rekstri Míu“ og þakkar þeim öllum fyrir samfylgdina. „Eins og tíðkast þegar verslanir loka þá ætlum við að bjóða vörurnar okkar til sölu á útsöluverðum þar til lagerinn klárast. Við viljum því bjóða ykkur velkomin á rýmingarsölu Míu sem mun standa yfir meðan birgðir endast,“ skrifar hún að lokum. Tímamót Verslun Börn og uppeldi Mest lesið Vala Matt selur á Ásvallagötunni Lífið Britney selur réttinn að tónlist sinni fyrir milljarða Lífið „Ég sé að hann er löngu farinn“ Lífið Glímdi við kaupfíkn og fór í gjaldþrot: „Það kemur alltaf að skuldadögum“ Lífið Dillandi danskur Bond til bjargar blokkinni Gagnrýni Í fyrsta sinn á föstu á Valentínusardaginn 52 ára Tónlist Alexandra Helga lokar Míu Lífið Varð milljón krónum ríkari í mátunarklefa á Tenerife Lífið Múmían rís í fjórða sinn Bíó og sjónvarp Frestar tónleikum heilsunnar vegna Lífið Fleiri fréttir Alexandra Helga lokar Míu Vala Matt selur á Ásvallagötunni „Ég sé að hann er löngu farinn“ Frestar tónleikum heilsunnar vegna Britney selur réttinn að tónlist sinni fyrir milljarða Mínútuþögn á minningarleik um Patrek Frey Varð milljón krónum ríkari í mátunarklefa á Tenerife Yfirlýst lesbía Búið á tólf stöðum í tólf ára sambandi Fjörugt Food and fun framundan „Þetta er erfiðasta mýta sem næringarfræðin hefur þurft að díla við lengi“ Glímdi við kaupfíkn og fór í gjaldþrot: „Það kemur alltaf að skuldadögum“ Eyddi öllu út beint eftir Ofurskálina Brynja Dan og Jóhann selja slotið eftir breytingar Listapör, dansfjölskylda og rjómi senunnar á Garðinum Fram, fram, framakonur Maturinn í Ofurskálinni: Vængirnir étnir í tonnatali Glæsilegustu bollur landsins ruku út Svona var hálfleiksatriði Bad Bunny: „Guð blessi Ameríku“ Úr Eurovision í jógað: „Var ekki nógu góð við sjálfa mig eftir þetta“ Quang Le „virkilega indæll og mjög næs náungi“ Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“ Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Prinsinum hafi verið hent út á miðnætti Hamilton ætlar ekki að bruna Tímabilið sem flestir vilja gleyma Festist í lyftu í New York Að vera neitað um listamannalaun reyndist algjör frelsun Krakkatía vikunnar: Fáni, Esbjerg og Ormstunga Þúsund hlauparar í stuði í Norðurljósahlaupi ON Sjá meira