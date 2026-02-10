Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók mann í gærkvöldi eða nótt sem er grunaður um að hafa ekið bifreið sinni utan í þrjár aðrar á gatnamótum í austurbæ Reykjavíkur. Maðurinn er grunaður um að hafa verið undir áhrifum áfengis og ávana- og fíkiniefna.
Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.
Þar segir einnig frá nokkrum mönnum sem eru grunaðir um að hafa verið að fara inn í bifreiðar. Tveir hlupu af vettvangi þegar lögreglu bar að garði en einn varð eftir og ræddi lögregla við hann vegna málsins.
Einn var handtekinn grunaður um rúðubrot og þá bárust tilkynningar um innbrot í iðnaðarhúsnæði og eld í bifreið. Lögregla ræddi enn fremur við tvo einstaklinga sem staðnir voru að hnupli í verslun. Viðkomandi játuðu brot sín.
Að minnsta kosti fjórir voru stöðvaðir í umferðinni grunaðir um akstur undir áhrifum fíkniefna og þá var tilkynnt um árekstur þar sem stungið var af vettvangi.