Maturinn í Ofurskálinni: Vængirnir étnir í tonnatali

Samúel Karl Ólason skrifar
Nokkrar myndir af góðmetinu sem var á borðum landans í gærkvöldi og í nótt.
Nokkrar myndir af góðmetinu sem var á borðum landans í gærkvöldi og í nótt.

Á meðan íþróttamenn kepptu í Ofurskálinni í Bandaríkjunum, kepptu Íslendingar í því að troða í sig vængjum, borgurum, rifjum, bjór og alls konar nammi. Einnig átu Íslendingar (það var enginn að borða, það var étið) laukhringi og ostastangir í massavís.

Þessi fylgifiskur SuperBowl virðist alltaf verða fyrirferðarmeiri hér á landi, samhliða ákalli þeirra Andra, Henrys og Eiríks eftir myndum til að sýna í útsendingu, og metnaðurinn hjá kokkum landsins getur verið skemmtilega mikill.

Hér að neðan má sjá myndir af hnossgætinu í fyrra.

Hér að neðan má svo sjá hluta þess sem Íslendingar stærðu sig af með #NFLisland í gærkvöldi og í nótt. Tístin eru ekki í neinni sérstakri röð, fyrir utan það að myndin mín er fyrst, samkvæmt hefðinni.





































Ofurskálin Matur Bandaríkin NFL

