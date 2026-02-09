Maturinn í Ofurskálinni: Vængirnir étnir í tonnatali Samúel Karl Ólason skrifar 9. febrúar 2026 13:36 Nokkrar myndir af góðmetinu sem var á borðum landans í gærkvöldi og í nótt. Á meðan íþróttamenn kepptu í Ofurskálinni í Bandaríkjunum, kepptu Íslendingar í því að troða í sig vængjum, borgurum, rifjum, bjór og alls konar nammi. Einnig átu Íslendingar (það var enginn að borða, það var étið) laukhringi og ostastangir í massavís. Þessi fylgifiskur SuperBowl virðist alltaf verða fyrirferðarmeiri hér á landi, samhliða ákalli þeirra Andra, Henrys og Eiríks eftir myndum til að sýna í útsendingu, og metnaðurinn hjá kokkum landsins getur verið skemmtilega mikill. Hér að neðan má sjá myndir af hnossgætinu í fyrra. Hér að neðan má svo sjá hluta þess sem Íslendingar stærðu sig af með #NFLisland í gærkvöldi og í nótt. Tístin eru ekki í neinni sérstakri röð, fyrir utan það að myndin mín er fyrst, samkvæmt hefðinni. Aldrei klikka veitingarnar hjá @ottar09 fyrir Superbowl #Nflisland pic.twitter.com/a8cNbYhbE9— Samúel Karl Ólason (@Sameold_) February 8, 2026 Superbowl preppið hafið. Púðursykurslegin og reykt hátíðarskinka. Vængir komnir í marineringu. Let the games begin! #NFLisland pic.twitter.com/N4dDaYKTfq— Maggi Peran (@maggiperan) February 8, 2026 1.7 kg af bland í poka í forrétt. Svo lóðbeint í Just Wingin it 😍 #NFLisland pic.twitter.com/rdmQNx0wqi— Maggi Peran (@maggiperan) February 8, 2026 Mini Superbowl veisla í ár. Vængir, laukhringir & mozzarellastangir - heimagert eins & vanalega 😉🏈 #nflisland #superbowlsunday pic.twitter.com/8kyPV7exO2— Ágústína Gunnars (@gustagunn) February 8, 2026 Drengirnir í Bólstaðarhlíðinni kunna að halda teiti #nflisland pic.twitter.com/SCyMn8mNIq— Andri Hafþórsson (@Andrihafthors) February 9, 2026 Allt klárt fyrir kvöldið. #NFLIsland pic.twitter.com/5DNS5svvlz— Vallisig (@Vallisig) February 8, 2026 Superbowl sunday!!#nflisland pic.twitter.com/96LYlLMald— olibjarna (@olibjarna) February 9, 2026 Greifinn sér um okkur í ár🤝🏈 #nflisland pic.twitter.com/aicydKeBAr— Sindri Már Stefánsson (@sindrimarstef) February 8, 2026 Seint kallaður bakari #nflisland pic.twitter.com/1bz8NI6I7C— Dagur Frank (@DagurFrank108) February 8, 2026 NFL veisla í Vogunum, allir með kaskótryggðar mjaðmir og það fer ENGINN snemma heim #nflisland pic.twitter.com/IntNh5qCyc— Tryggvi Hernandez (@tryggvibeast) February 8, 2026 #NFLisland pic.twitter.com/pJDxWSMYc8— Andri Dagur (@AndriDagur1) February 8, 2026 Létt og laggott #nflísland pic.twitter.com/S6hwZsp3Cr— Klemenz Bjarki (@BjarkiKlemenz) February 8, 2026 #nflislandJá já, missti mig aðeins, við erum bara tveir...Geggjaðir réttir frá Minigarðinum 🤌 pic.twitter.com/Un2OspVa54— Jón Hauksson (@JnHauksson) February 8, 2026 150 vængir teknir í ugly palace #NFLisland pic.twitter.com/1BG1oNbxOo— Baldvin Freyr (@baddi_freyr) February 8, 2026 Kjúlli í Puzzabænum#AllAmerican#nflisland #Ísland#Ofurskalin pic.twitter.com/vTFia6yDk6— Thorsari (@AndriThorFUT) February 8, 2026 Þessi árlega frá Dalvík.Stressið er mikið ! Go Hawks !!💚💙#nflisland pic.twitter.com/CPPB0vTuf5— Patrekur Mani (@ManiPatrekur) February 8, 2026 Veislan að byrja. Skúrinn klár. Eðla, snúðar og Monster. Ræs í vinnu eftir 7 tíma. Letsgo #NFLisland #henryerkóngurinn pic.twitter.com/cPUQpbUcS7— Pétur Ingi Kolbeins (@PKolbeins) February 8, 2026 Aðalkvöldið. Innviðaráðherra, formaður SUS, blaðamaður mbl, framsóknarmaður, forseti Röskvu, Gissi Fifa o.s.frv. #nflisland pic.twitter.com/KF6DAdoQXT— Grímur Ragnarsson (@GrmurRagnarsso1) February 8, 2026 Árlega Blö bowl veislan, Gleðilega hátíð. #nflisland #lokasoknin pic.twitter.com/vBYBmdiSxZ— HANNES BLÖNDAL (@BlondalHannes) February 8, 2026 #nflisland pic.twitter.com/LJp9cE4sJN— Snorri Magnússon (@snorrimagg) February 8, 2026 #nflisland pic.twitter.com/AgThL84fp1— Einar Ásmundsson (@einarinho) February 8, 2026 Ofurskálin í kvöldEr þetta overs eða? #NFLisland pic.twitter.com/9gBhfmVOsp— Börkur (@Brkur3) February 8, 2026 Stóru sleðarnir 🤝#NFLisland pic.twitter.com/XjJgkaO9tw— Gunnar Bjartur (@GunnarBjartur) February 8, 2026 Hádegis (miðnæturmatur) ala the landsliðsmaaan #nflísland #nflisland pic.twitter.com/COW1PGfA0Z— Hreinn Birgisson (@HreinsiB) February 8, 2026 Náðum að tryggja okkur einn hillbilly að utan fyrir leik. Fæst fyrir lítið eftir leik. #nflisland pic.twitter.com/Y1LzppLXaJ— Jón Grétar Þórsson (@Jongretar82) February 8, 2026 Heimagerðir vængir mammq sofandi maður þarf að hafa hljott hehe#nflisland pic.twitter.com/rxjRsIOQJP— viktornoi_25 (@viktornoi) February 9, 2026 Stóra kvöldið í kvöld #nflisland #tiujardarnir pic.twitter.com/PgEDHeGY3K— Stóri G (@stor1G) February 9, 2026 Verið að preppa #NFLisland pic.twitter.com/af97SvBgPv— Pálmi Fannar Smárason (@PSmarason) February 8, 2026 Ofurskálin Matur Bandaríkin NFL Tengdar fréttir Allar auglýsingar Ofurskálarinnar á einum stað Seattle Seahawks báru sigur úr býtum í Ofurskálinni í nótt, þegar þeir sigruðu New Englands Patriots 29-13 í miklum varnarleik. Eins og alltaf var mikið húllumhæ í kringum þennan úrslitaleik og á hverju ári vekja auglýsingar sem eru framleiddar sérstaklega fyrir þessa útsendingu mikla athygli. 9. febrúar 2026 11:17 Svona var hálfleiksatriði Bad Bunny: „Guð blessi Ameríku“ Það ríkti mikil eftirvænting fyrir hálfleikssýningu Ofurskálarinnar þar sem stórstjarnan Bad Bunny frá Púertó Ríkó var aðalnúmerið. Venju samkvæmt var öllu tjaldað til en Lady Gaga og Ricky Martin komu meðal annars einnig við sögu. 9. febrúar 2026 11:06 Sjóhaukarnir unnu Super Bowl sannfærandi Seattle Seahawks er NFL-meistari eftir stórsigur á New England Patriots í Super Bowl í Santa Clara í Kaliforníu í nótt. Þetta er í annað skiptið sem Lombardi-bikarinn fer til Seattle og í fyrsta sinn í tólf ár. 9. febrúar 2026 03:22 Mest lesið Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“ Lífið Quang Le „virkilega indæll og mjög næs náungi“ Lífið Úr Eurovision í jógað: „Var ekki nógu góð við sjálfa mig eftir þetta“ Lífið Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Lífið Svona var hálfleiksatriði Bad Bunny: „Guð blessi Ameríku“ Lífið Inspector Spacetime í Apple auglýsingu: „Mjög súrrealískt“ Tónlist Að vera neitað um listamannalaun reyndist algjör frelsun Lífið Prinsinum hafi verið hent út á miðnætti Lífið Vill 700 milljónir fyrir höllina Lífið Glæsilegustu bollur landsins Lífið Fleiri fréttir Glæsilegustu bollur landsins Svona var hálfleiksatriði Bad Bunny: „Guð blessi Ameríku“ Úr Eurovision í jógað: „Var ekki nógu góð við sjálfa mig eftir þetta“ Quang Le „virkilega indæll og mjög næs náungi“ Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“ Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Prinsinum hafi verið hent út á miðnætti Hamilton ætlar ekki að bruna Tímabilið sem flestir vilja gleyma Festist í lyftu í New York Að vera neitað um listamannalaun reyndist algjör frelsun Krakkatía vikunnar: Fáni, Esbjerg og Ormstunga Þúsund hlauparar í stuði í Norðurljósahlaupi ON Söngvari 3 Doors Down látinn „Ég er pottþétt ekki á leiðinni til Íslands“ Alma stolt af syninum Hitnar í kolunum hjá Heated Rivalry-stjörnum? Mótorhjól eru bönnuð í Grænlandi Gerði leigusamning við krabbameinið Fréttatía vikunnar: Framsókn, Epstein-skjölin og Dagur Sig Tæplega 28 þúsund í mat á mánuði: „Hvar voru þið að svindla?“ Karlmennskan rís úr öskunni Sjö dýrustu eignirnar sem seldust árið 2025 Alan Carr á Íslandi „Ungir drengir eru búnir að láta segja sér að þeir séu eitraðir“ Gummi Emil á leið í fæðubótarefnin Fannar og Vala keyptu fyrir 170 milljónir í Kjalarlandi Hefur verið 73 kíló í 55 ár en bætti aðeins á sig þegar bjórinn var leyfður Viðar Örn hefur störf á Sólheimum Geoff og Ásta Margrét nýtt par Sjá meira