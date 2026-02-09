Innlent

Málið mögu­lega fyrir dóm­stóla eða Umba: „Upp­lifa að það sé verið að mis­nota traust þeirra“

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Selma Klara Gunnarsdóttir, hagsmunafulltrúi NFHB.
Selma Klara Gunnarsdóttir, hagsmunafulltrúi NFHB. vísir/vilhelm/aðsend

Nemendur og akademískir starfsmenn Háskólans á Bifröst saka stjórnendur skólans um að hafa beitt nemendur þrýstingi í því skyni að tryggja rektor skólans stuðning. Það sé aðför gegn tjáningarfrelsi nemenda og fari gegn siðareglum. Stjórnarmaður í FAB segir rektor vera búna að missa klefann. 

Stjórn Háskólans á Bifröst sendi starfsfólki og nemendum skólans bréf í morgun þar sem harmað er að mál þriggja lektora fyrir siðanefnd skólans hafi ratað í fjölmiðla. Stjórnin fundaði núna fyrir hádegi um sáttarferli við starfsmennina sem fer nú í hönd. Málið á rætur sínar að rekja til þess að rektor skólans vísaði því til siðanefndar að kanna hvort þrír starfsmenn skólans væru réttilega skráðir höfundar tveggja fræðigreina.

Rektor hefur sagt gruninn hafa komið upp vegna nafnlausrar ábendingar en gervigreindarforritið Claude var notað til að kanna réttmæti höfundarstöðu. 

Málsaðilar hafa sent stjórn Bifrastar bréf þar sem þess er krafist að nafnleynd í málinu verði aflétt, annars verði skoðað að leita til dómstóla eða leggja málið fyrir Umboðsmann Alþingis. Vísað er til stjórnsýslulaga þessu til stuðnings.

„Með vísan til lögvarinna réttinda okkar sem málsaðila, að Háskólinn á Bifröst veiti okkur tafarlausan og óskoraðan aðgang að öllum gögnum er varða upphaf og kveikju þess máls,“ segir í bréfinu. 

Þá leitaðist rektor eftir því á sínum tíma að siðanefnd myndi ekki láta málsaðila vita að mál þeirra væri til skoðunar sem fer gegn meginreglum stjórnsýsluréttar að mati Félags akademískra starfsmanna Bifrastar eða FAB. Lektorarnir þrír voru hreinsaðir af öllum sökum fyrir siðanefnd á föstudaginn.

Nemendur óöryggir

Síðan að málið kom upp hafa þó nokkrir akademískir starfsmenn skólans og nemendur stigið fram og fordæmt vinnubrögð rektors. Í yfirlýsingu frá nemendafélagi skólans segir að stjórnendur hafi beitt nemendur þrýstingi í þeim tilgangi að tryggja rektor stuðning. Selma Klara Gunnarsdóttir, hagsmunafulltrúi nemendafélagsins, fordæmir vinnubrögðin.

„Þetta eru nokkrir nemendur sem hafa verið beittir þrýstingi og þetta er bara þess eðlis að nemendur eru beðnir um að endurskoða afstöðu sína og ekki taka neina afstöðu í þessu máli. Þetta er mjög óeðlilegt og ólíðandi að þetta sé gert,“ segir Selma í samtali við fréttastofu.

Um aðför gegn tjáningarfrelsinu sé að ræða að hennar mati. Hún segir málið hafa mikil áhrif á nemendur.

„Mikið óöryggi og þeim finnst bara brotið á sínu trausti. Nemendur eiga að geta treyst stjórnendum skólans. Það er ekkert eðlilegt við það að fá símtal frá stjórnendum og upplifa að það sé verið að misnota traust þeirra. Nemendur skólans og starfsfólk á að geta tjáð sig óhindrað. Þau eiga að geta sett fram sínar skoðanir og gagnrýni. Það kemur allt á óvart við þetta. Það er allt óeðlilegt við þetta. Okkur er verulega brugðið yfir þessu.“

Stjórnendur að missa klefann

Sigrún Lilja Einarsdóttir, stjórnarmaður hjá Félagi akademískra starfsmanna Bifrastar eða FAB, segir bréf stjórnar í morgun gera lítið úr málinu. FAB muni fara með málið fyrir dómstóla eða umboðsmann alþingis ef nafnleynd þess sem sendi upphaflegu ábendinguna verði ekki aflétt. 

„Það liggur fyrir að það verði skoðað alvarlega að fara dómstólaleiðina eða setja málið fyrir Umboðsmann Alþingis. Við auðvitað bindum vonir við það að stjórn Háskólans á Bifröst axli sína ábyrgð og sjái sóma sinn í því að þessu verði fylgt eftir og við hvetjum þau til þess. Þessu máli er því miður hvergi nærri lokið.“

Hún segir vinnubrögð stjórnenda gagnvart nemendum brjóta gegn siðareglum skólans.

„Nemendur eru að rísa upp og ég myndi segja að þegar stjórnendur eru búnir að missa þann klefa þá er tímabært að finna sér eitthvað annað að gera.“

Deilur í Háskólanum á Bifröst Skóla- og menntamál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið