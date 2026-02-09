Úr Eurovision í jógað: „Var ekki nógu góð við sjálfa mig eftir þetta“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 9. febrúar 2026 10:27 Ingibjörg Stefánsdóttir keppti í Eurovision í Írlandi árið 1993 rétt rúmlega tvítug. Hún var lengi vel alltof hörð við sig vegna frammistöðunnar en náði loksins að sætta sig og verða stolt. Getty Ingibjörg Stefánsdóttir var aðeins tvítug þegar hún söng með rave-sveitinni Pís of keik, keppti í Eurovision með laginu „Þá veistu svarið“og lék í Veggfóðri: Erótískri ástarsögu, allt árið 1993. Hún tók í kjölfarið algjöra u-beygju, lærði jóga og hefur rekið Yoga Shala-jógastöðina í tuttugu ár. Ingibjörg er nýjasti gestur Sölva Tryggvasonar í hlaðvarpi hans. Hún segir það að halda úti jógastöð á litlum markaði í öll þessi ár hafa verið erfitt á köflum, en gríðarlega gefandi og gjöfult ferli. „Við byrjuðum á Engjateignum í tvö hundruð fermetrum og það eiga margir góðar minningar þaðan. Þá var þetta mjög hippalegt og heimilislegt á allan hátt og stemmningin var góð. Fyrst var ég bara alein að kenna, en fljótlega fattaði ég að ég gæti ekki gert allt ein. Svo byrjaði ég að ráða aðra kennara og svo stækkaði þetta hægt og rólega,“ segir Ingibjörg. „En það hafa komið alls konar tímabil á þessum árum, stundum gengur allt vel, en stundum koma mjög krefjandi kaflar. En ég hef rosalega gaman að því að hugsa í lausnum og finna lausnir hratt þegar eitthvað verður erfitt,“ segir hún og tekur Covid-tímabilið sem dæmi þega stöðin þurfti að loka í þrígang. Gat ekki horft á atriðið í fimmtán ár Ingibjörg keppti fyrir Íslands hönd í Eurovision í Írlandi árið 1993 með lagið „Þá veistu svarið“. Hún var rétt rúmlega tvítug þegar hún steig á svið fyrir framan milljónir á tíma þar sem Eurovision var aðalmálið hjá íslensku þjóðinni. „Ég fór því miður aðeins á þann stað að tala niður til mín og var ekki nógu góð við sjálfa mig eftir þetta. Ég endaði í þrettánda sæti og stóð mig í raun og veru bara virkilega vel, en sjálfsgagnrýnin var mikil. Þetta var ótrúlega gaman og lærdómsríkt, en ég náði ekki að njóta mín. Ég gat ekki horft á sjálfa mig á sviðinu í Eurovision í meira en fimmtán ár. Ég þorði ekki að horfa, af því að ég var svo hrædd um að ég myndi rakka sjálfa mig niður. Allt af því að ég vann ekki keppnina, sem var markmiðið þegar ég fór út,“ segir Ingibjörg. „En þegar tíminn líður sé ég þetta í öðru ljósi. Þetta er fallegt lag með góðum texta sem mér þykir núna mjög vænt um. Og þegar ég loksins horfði á þetta öllum þessum árum seinna áttaði ég mig á því að þetta var bara býsna gott hjá mér. Ég söng ekki feilnótu og gerði þetta bara rosalega vel miðað við hvað ég var ung og óreynd,“ segir hún. „Þannig það var fallegt að geta loksins horft á þessa tvítugu stelpu sem fór þarna á stóra sviðið og geta þótt vænt um hana og verið stolt af henni.“ Mikill léttir að komast burt frá athyglinni „Ég sé það núna að líklega hefði einhver þurft að grípa mig þarna eftir að ég kom heim úr Eurovision-keppninni, en það sem bjargaði mér var að ég fór nánast beint út í nám til New York í leiklist. Þar fór ég inn í alveg nýjan heim og kúplaði mig frá Íslandi og átti í kjölfarið einhver bestu ár lífs míns. Það var rosalega gott að geta farið út úr öllu eftir að hafa leikið í bíómyndum, verið í vinsælli hljómsveit og svo farið út í Eurovision,“ segir Ingibjörg. Ingibjörg var stórglæsileg á sviðinu í Cork árið 1993.Getty „Mér fannst mjög gott að yfirgefa það að fá alla þessa athygli svona ung. Ég var rétt komin úr menntaskóla þegar bíómyndin Veggfóður sló í gegn þar sem ég lék stórt hlutverk. Svo var ég í hljómsveitinni Pís of Keik sem var að slá í gegn á sama tíma. Svo komu fleiri bíómyndir og Eurovision, þannig að þetta var dálítið mikið á stuttum tíma. Það var mikill léttir að komast í burtu og vera allt í einu bara komin til New York í alveg nýjan heim. Þar var ég ein í þessari stórborg og ég fann að þetta var þrá innra með mér að fara eitthvert og sjá heiminn.“ Ingibjörg lærði dans, söng og leiklist í New York og hélt svo þaðan til Los Angeles. Á námsárunum í leiklistinni kynntist Ingibjörg jóga í fyrsta sinn og þá var ekki aftur snúið. „Ég ætlaði að verða leikkona og söngkona og það var ekki planið að verða jógakennari. En það bara gerðist eitthvað inni í mér. Ég var í nútímadansi og danskennarinn notaði æfingar úr jóga til að hita okkur upp. Hún fór að tengja öndunina og hreyfinguna svo fallega saman og ég fann að ég vildi læra meira um þetta,“ segir hún. „Ég gat ekki hætt að hugsa um jóga, þannig að það endaði með því að ég fór bara í upprunann og ákvað að læra jóga í Indlandi. Þar fór ég að læra hjá sjálfum Asthtanga gúrunum Pattabhi Jois, sem fann þá jógategund upp. Það var magnað ferli. Að vakna klukkan fjögur á næturna til að mæta svo eldsnemma til hans og bíða í röð með hundrað öðrum sem voru þarna í sama tilgangi. Að iðka og læra Asthanga. Ég er innilega þakklát fyrir að hafa fengið að læra yoga þarna, þar sem var virkilega farið djúpt í þessa tengingu milli öndunar, líkama og huga.“ Ingibjörg lék í Veggfóðri í leikstjórn Júlíusar Kemp. „Líkami okkar geymir allt“ Ingibjörg hefur í gegnum árin leitast við að bæta stöðugt við sig þekkingu þegar kemur að jóga og andlegri og líkamlegri heilsu. Hún stundar nú nám hjá Gabor Mate, sem er helsti sérfræðingur heims í áfallafræðum og því hvernig áföll í æsku móta líf fólks. „Það sem hann gerir svo frábærlega er að sýna fram á mikilvægi þess að við förum úr hausnum og inn í líkamann. Við höldum alltaf að upplýsingaflæðið sé úr heilanum niður í líkamann en stór hluti af því er í raun öfugur. Það er líkaminn sem sendir upplýsingar upp í heilann,“ segir Ingibjörg. „Við höfum búið við samfélagsgerð þar sem við höfum svo lengi sett alla athyglina á heilann og rökhugsun. En nú erum við betur og betur að átta okkur á að líkami okkar geymir allt og í líkamanum er gríðarleg greind sem geymir alls konar upplýsingar.“ Hægt er að horfa á brot úr viðtalinu við Ingibjörgu hér að neðan: Podcast með Sölva Tryggva Jóga Eurovision Írland Bíó og sjónvarp Tónlist Mest lesið Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“ Lífið Quang Le „virkilega indæll og mjög næs náungi“ Lífið Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Lífið Að vera neitað um listamannalaun reyndist algjör frelsun Lífið Prinsinum hafi verið hent út á miðnætti Lífið Inspector Spacetime í Apple auglýsingu: „Mjög súrrealískt“ Tónlist Vill 700 milljónir fyrir höllina Lífið Hamilton ætlar ekki að bruna Lífið Gerði leigusamning við krabbameinið Lífið „Ég er pottþétt ekki á leiðinni til Íslands“ Lífið Fleiri fréttir Quang Le „virkilega indæll og mjög næs náungi“ Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“ Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Prinsinum hafi verið hent út á miðnætti Hamilton ætlar ekki að bruna Tímabilið sem flestir vilja gleyma Festist í lyftu í New York Að vera neitað um listamannalaun reyndist algjör frelsun Krakkatía vikunnar: Fáni, Esbjerg og Ormstunga Þúsund hlauparar í stuði í Norðurljósahlaupi ON Söngvari 3 Doors Down látinn „Ég er pottþétt ekki á leiðinni til Íslands“ Alma stolt af syninum Hitnar í kolunum hjá Heated Rivalry-stjörnum? Gerði leigusamning við krabbameinið Fréttatía vikunnar: Framsókn, Epstein-skjölin og Dagur Sig Tæplega 28 þúsund í mat á mánuði: „Hvar voru þið að svindla?“ Karlmennskan rís úr öskunni Sjö dýrustu eignirnar sem seldust árið 2025 Alan Carr á Íslandi „Ungir drengir eru búnir að láta segja sér að þeir séu eitraðir“ Gummi Emil á leið í fæðubótarefnin Fannar og Vala keyptu fyrir 170 milljónir í Kjalarlandi Hefur verið 73 kíló í 55 ár en bætti aðeins á sig þegar bjórinn var leyfður Viðar Örn hefur störf á Sólheimum Geoff og Ásta Margrét nýtt par Prinsinn og prinsessan ætla að flytja heim á næsta ári Vill 700 milljónir fyrir höllina Drengurinn sem dó Nakinn á kóræfingu Sjá meira