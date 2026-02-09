Svona var hálfleiksatriði Bad Bunny: „Guð blessi Ameríku“

Það ríkti mikil eftirvænting fyrir hálfleikssýningu Ofurskálarinnar þar sem stórstjarnan Bad Bunny frá Púertó Ríkó var aðalnúmerið. Venju samkvæmt var öllu tjaldað til en Lady Gaga og Ricky Martin komu meðal annars einnig við sögu.
Seattle Seahawks urðu NFL-meistar eftir stórsigur á New England Patriots í Ofurskálinni sem fór fram í Santa Clara í Kaliforníu í nótt. Þetta er í annað skiptið sem Lombardi-bikarinn fer til Seattle og í fyrsta sinn í tólf ár.
Leikurinn var sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport í nótt, en í spilaranum hér að neðan má sjá hálfleiksatriðið úr útsendingunni.
Benito Antonio Martínez Ocasio, betur þekktur sem Bad Bunny, átti sviðið þar sem dansað var dátt og stemningin gríðarleg. Hann tók mörg af sínum þekktustu lögum og nýtti tækifærið meðal annars til að senda skilaboð sem stuðla að sameiningu, eins og því er lýst í umfjöllun CNN. „Guð blessi Ameríku,“ sagði Bad Bunny meðal annars undir lok atriðisins, áður en hann síðan taldi upp svo gott sem öll ríki Suður- og Norður Ameríku, allt frá Kanada til Síle. Um leið báru hann og dansarar þjóðfána ríkjanna og á stóru ljósaskilti í bakgrunni stóð „það eina sem er sterkara en hatur er ást.“
Atriðið í hálfleik vekur jafnan ekki minni athygli en leikurinn sjálfur, en ákvörðun NFL um að fá Bad Bunny til að troða upp í hálfleik vakti athygli og þótti jafnvel umdeild. Það sendi ákveðin skilaboð að fá spænskumælandi flytjanda frá Púertó Ríkó til að troða upp á sama tíma og stjórn Donalds Trump Bandaríkjaforseta hafi farið mikinn og gengið hart fram gegn innflytjendum í Bandaríkjunum.
Sjálfur virtist forsetinn ekki hafa verið hrifinn af flutningi Bad Bunny, sem eðli málsins samkvæmt var nær alfarið á spænsku. Trump mætti ekki á Ofurskálina, en lýsti skoðun sinni á Bad Bunny á samfélagsmiðlum. „Hálfleikssýningin er algjörlega ömurleg, ein sú versta allra tíma!“ skrifaði Trump meðal annars á Truth Social. „Það skilur enginn stakt orð,“ bætti hann við.