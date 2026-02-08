Real Madrid fylgir Barcelona eftir eins og skugginn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. febrúar 2026 21:57 Kylian Mbappe skoraði sitt 23. deildarmark á tímabilinu. Getty/Aitor Alcalde Real Madrid hélt sigurgöngu sinni áfram í spænsku deildinni í kvöld og minnkaði forskot Barcelona á toppnum niður í aðeins eitt stig. Real Madrid vann 2-0 útisigur á Valencia þar sem seinna mark liðsins kom ekki fyrr en í lokin.Barcelona er með 58 stig og 40 mörk í plús en Real Madrid er með 57 stig og 31 mark í plús.Bakvörðurinn Alvaro Carreras skoraði fyrra markið eftir stoðsendingu miðvarðarins Dean Huijsen á 65. mínútu. Carreras hefur bara skorað tvisvar á tímabilinu og bæði mörkin hafa komið á móti Valencia.Kylian Mbappé skoraði seinna markið eftir stoðsendingu frá Brahim Diaz í uppbótartíma.Mbappé er þar með búinn að skora 23 deildarmörk á leiktíðinni eða átta fleiri en næsti maður.Real Madrid lék án þeirra Vinicius Jr, Bellingham og Rodrygo í leiknum. Spænski boltinn Mest lesið „Gagnrýnin og viðbjóðurinn aldrei verið meiri“ Handbolti Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai Enski boltinn Lindsey Vonn fótbrotnaði við fallið Sport Drama í skíðagöngu Dags: Stytti sér leið en fékk samt silfur Sport Lindsey Vonn úr leik eftir hrikalegt fall í fyrstu ferð Sport Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Enski boltinn Trump kallar keppanda Bandaríkjanna á Ólympíuleikunum „algjöran lúser“ Sport Íslandsmeistari í ólympískum lyftingum þremur vikum eftir að hún missti fóstur Sport Minningarleikur um strákinn sem lést í bílslysi á Miklubraut: „Fyllum höllina - fyrir Patta“ Sport Uppgjör: Afturelding-Valur 27-35 | Arnór með stórleik í stórsigri Handbolti Fleiri fréttir Real Madrid fylgir Barcelona eftir eins og skugginn Öll stúkan söng um Orra eftir markið hans Guðmundur Magnússon skiptir úr bláu í grænt „Enn og aftur dæmir dómarinn ekki okkur í vil“ „Við urðum að vinna, annars væri titilbaráttan búin“ Luis Diaz með þrennu á móti tíu mönnum Hoffenheim Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai Viktori tókst ekki að skora á Elías Cecilía hélt hreinu í Íslendingaslagnum á Ítalíu Ísak lagði upp mark í svekkjandi tapi Sarr tryggði sigur gegn Mávunum Emilía skoraði á mikilvægri stundu Stefán Teitur skoraði sitt fyrsta mark fyrir Hannover Sjáðu fjórða sigur United, þrennu Palmer og tvennu Gyökeres Mætast undir allt öðrum kringumstæðum en áður Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar Orri aftur með draumainnkomu Albert meiddist og Fiorentina missti frá sér sigurinn Kristian Nökkvi á skotskónum í Hollandi Brentford upp að hlið Liverpool eftir endurkomusigur á Newcastle Mikel Arteta segir að níu stiga forysta Arsenal þýði „ekkert“ Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Börsungar gefa ekkert eftir á toppnum Hamrarnir sóttu sigur, Everton sneri leiknum en Villa missti niður forystu Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum United fagnaði fjórða sigrinum í röð Sjáðu mörkin sem Sean Dyche fannst alveg skelfileg Biður Liverpool að slaka á reglunum Sjá meira