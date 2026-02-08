Fótbolti

Real Madrid fylgir Barcelona eftir eins og skugginn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Kylian Mbappe skoraði sitt 23. deildarmark á tímabilinu.
Real Madrid hélt sigurgöngu sinni áfram í spænsku deildinni í kvöld og minnkaði forskot Barcelona á toppnum niður í aðeins eitt stig.

Real Madrid vann 2-0 útisigur á Valencia þar sem seinna mark liðsins kom ekki fyrr en í lokin.

Barcelona er með 58 stig og 40 mörk í plús en Real Madrid er með 57 stig og 31 mark í plús.

Bakvörðurinn Alvaro Carreras skoraði fyrra markið eftir stoðsendingu miðvarðarins Dean Huijsen á 65. mínútu. Carreras hefur bara skorað tvisvar á tímabilinu og bæði mörkin hafa komið á móti Valencia.

Kylian Mbappé skoraði seinna markið eftir stoðsendingu frá Brahim Diaz í uppbótartíma.

Mbappé er þar með búinn að skora 23 deildarmörk á leiktíðinni eða átta fleiri en næsti maður.

Real Madrid lék án þeirra Vinicius Jr, Bellingham og Rodrygo í leiknum.

